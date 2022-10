O belíssimo lince ibérico está salvo da ameaça de extinção

By Francisco Sena Santos

Entretanto, com os projetos de conservação da natureza, lançados conjuntamente por Portugal e Espanha em 2002, a população mundial de lince-ibérico conseguiu aumentar, partindo de apenas 94 linces em 2002, para agora um total de 1.365 animais contabilizados no mais recente censo a esta espécie, que acaba de ser concluído.





Nuno Banza, o engenheiro que é presidente do instituto estatal português que trata a conservação da natureza, a biodiversidade e a floresta, explica-nos com orgulho como está a ser possível, com a cooperação que até pode parecer surpreendente, dos caçadores, fazer multiplicar este felino que lembra o gato mas maior e muito robusto e nada dado a festinhas.





A reintrodução começou nas 5 maternidades instaladas em Portugal e Espanha, depois, quando ficam autónomos, são lançados na natureza – e chegam a percorrer centenas de quilómetros, como nos explica o presidente do instituto nacional português de conservação da natureza.