O Brexit fica em pleno na virada do ano, mas o Scotexit pode vir a ser o novo desafio

O acordo na manhã do dia da consoada permite que o divórcio no dia de fim de ano, seja, apesar de divórcio, amigável.





A variante inglesa da COVID, ao bloquear (por motivo sanitário) milhares de camiões nas fronteiras da Mancha, e ao deixar desguarnecidas as prateleiras de muitos supermercados britânicos, certamente deu um empurrão para, na última hora, para afrouxar a mais soberanista versão inglesa do Brexit.





Ursula van der Leyen, líder muito firme e muito política da Comissão Europeia, no discurso de anúncio da solução arranjada, foi buscar um verso do álbum Let it Be dos Beatles, há 50 anos: "The long and winding road", e assim relatou a "longa e sinuosa a estrada" para o acordo.





Para qualificar o resultado, ecorreu a Shakespeare no Romeu e Julieta: “A despedida é uma doce tristeza”, mas também se inspirou no universo fecundo do poeta T.S. Eliott para uma conclusão, esta: “Aquilo a que chamamos o começo é muitas vezes o fim, e um fim é um começo”.





É uma ideia que até parece resposta subtil à ideia chave do discurso do (reconheça-se) sempre bem humorado (mas sinuoso) Boris Johnson.





Rematou o primeiro ministro britânico:





"Retomámos o controlo das nossas leis e do nosso destino". Terá faltado a Boris precisar de que destino estava a falar: o britânico ou o inglês?





Há muito quem confunda essas duas realidades, no entanto bem distintas.





O Brexit é um divórcio provocado pelo nacionalismo inglês que não tem para o caso prolongamento em algum nacionalismo britânico.





Aliás, e aqui até pode regressar a frase de Eliot em Úrsula, com uma interpretação: o fim do Reino Unido na União Europeia.





Tem anunciada alguma desunião no Reino Unido, a começar pla Escócia – onde há muito quem prefira trocar o Reino Unido pla União Europeia.





É esse o caso da primeira-ministra Nicola Sturgeon, que está à espera da consolidação nacionalista escocesa nas eleições de maio para convocar novo referendo pela independência.





Há 6 anos, num primeiro referendo, a independencia foi rejeitada por 55% dos escoceses. Neste momento, as sondagens invertem a proporção.





Assim sendo, fechado o Brexit, até pode estar a começar o Scotexit. Com um problema acrescido para a maioria de Boris Johnson: agora já não dá para culpar a burocracia de Bruxelas pelos males do Reino Unido.





Está para se ver como é que Boris Johnson vai demonstrar aos concidadãos que a obstinação no divórcio é mesmo acertada e vantajosa. É de antecipar que a primeira zanga venha dos jovens universitários, confrontados com o fim da livre mobilidade Erasmus que não fica totalmente substituída por um compromisso com o nome do matemático Alan Turing. Talvez em busca de inspiração para decifrar os enigmas pela frente.