O que é o Ano Novo Lunar e porque merece ser celebrado, em comunidade, por todos nós na Austrália

Em 2023, o Ano Novo Lunar acontecerá no dia 22 de janeiro, mas a festa começa na noite do dia anterior e prolonga-se pelo mês de fevereiro.





Existem quatro elementos nestas festividades de Ano Novo chinês: o Ano Pequeno (uma semana antes), o dia de memorial e oração, a véspera de Ano Novo e, finalmente, o dia de reunião e troca de presentes.





Pan Wang, professora sénior de Estudos Chineses e Asiáticos na Universidade de New South Wales, explica que o Festival da Primavera dura quinze dias - até ao dia do Festival das Lanternas.



O Ano Novo Lunar é o início de um ano do calendário lunar. Com base nos ciclos da lua, também pode ser chamado de Ano Novo Chinês ou Festival da Primavera Diz a Professora Wang.

"É comemorado na China e noutros países do leste asiático, como sejam a Coreia, Vietname e Japão", continua a explicar, Wang.





Também é celebrado na Malásia e na Mongólia, bem como em muitas diásporas em todo o mundo.



Source: Getty / Getty Images/Kiszon Pascal O Ano Novo Lunar tem uma história de até 4.000 anos, começando na dinastia Xia ou Shang, acrescenta a Dra. Wang.





"Uma oportunidade de aprender sobre as culturas do sudeste e leste asiático"





A Dra. Kai Zhang trabalha na equipa do Programa de Língua Chinesa Moderna na Escola de Cultura, História e Língua da Universidade Nacional Australiana em Canberra.





Zhang diz que as celebrações do Ano Novo Lunar na Austrália são uma grande oportunidade para pessoas de todo o mundo aprenderem sobre as culturas chinesa e do sudeste e leste asiático em geral.



É um evento cultural de longa tradição histórica cujo significado é muito rico e simbólico Afirma, Zhang

Formas de celebrar o Ano Novo Lunar





As atividades do Ano Novo Lunar incluem decorar as casas e estabelecimentos comerciais, jantar com a família na véspera de Ano Novo, distribuir envelopes vermelhos e outros presentes, lançar fogos de artifício e assistir às danças do leão e do dragão.



Bailarinas chinesas no Festival Lunar de Sydney no Jardim Chinês da Amizade, em Sydney, em 2021. Source: AAP / AAP Image/Bianca De Marchi "O Ano Novo Lunar é celebrado através da comida – peixe e bolinhos, e reunindo a família e os amigos", aprofunda Wang que ainda acrescenta:.





"A cor vermelha é considerada uma cor que traz sorte. Portanto, além das muitas decorações em tons avermelhados, também é tradição para os chineses darem um envelope vermelho às crianças como forma de celebrarem, em simultâneo, o Ano Novo bem como o seu crescimento."





Iris Tang cresceu na China e mudou-se para a Austrália há 20 anos.





Segundo ela, a principal diferença entre as celebrações na Austrália e na China continental é que na sua terra natal há um feriado prolongado para acumular a celebração dos vários eventos que assinalam o Ano Novo Lunar - é uma época em que centenas de milhões viajam para as suas cidades natais na China para reuniões familiares.



Esta é uma época em que se vestem as crianças de vermelho, bem como se lhes oferecem envelopes vermelhos com dinheiro para trazer sorte para o novo ano. Source: Supplied / Supplied - Tet Lunar New Years Festival VIC De acordo com Tang, a comida é uma parte importante das comemorações do Ano Novo Lunar na Austrália, à semelhança do que acontece na China.



Pessoalmente, eu celebro com a minha família e amigos aqui em Canberra. Preparo montes e montes de comida. Depois, sentamo-nos à mesa e fazemos centenas de bolinhos de massa (dumplings) na véspera de Ano Novo Diz Tang

"Além disso, costumo preparar várias refeições extra que congelo, para mais tarde comermos ao longo deste período das comemorações do Ano Novo.", conclui Tang.





O Calendário Tradicional Chinês





Embora a China moderna use o calendário gregoriano, o calendário chinês tradicional também é amplamente usado na China e entre os chineses que vivem no estrangeiro, pois é aquele que inclui os feriados tradicionais, como sejam o Ano Novo lunar chinês, o Festival das Lanternas e o Festival Qingming.





Este calendário também fornece a nomenclatura tradicional chinesa para todas as datas ao longo do ano, às quais as pessoas dão especial atenção quando pretendem selecionar dias auspiciosos para casamentos, funerais, mudança ou início de um negócio - explica Pan Wang.



O calendário tradicional chinês é lunar solar. É formado no movimento da lua e do sol, por isso leva em consideração tanto a órbita da lua ao redor da Terra quanto a órbita da Terra ao redor do sol. Informa, Wang

"Neste calendário, o início do mês é determinado pela fase da lua. Assim como na maioria dos calendários lunares, os meses têm 29 ou 30 dias de duração, e o início do ano é determinado pelo ano solar", diz ainda o Dr. diz Wang.



O Ano Novo Chinês celebrado em Melbourne. Credit: Chinese New Year Melbourne Festival Variações do calendário tradicional chinês são usadas em todo o leste da Ásia.





Todos os anos, o Dia do Ano Novo Lunar pode calhar em janeiro ou fevereiro.





O Festival das Lanternas





As celebrações do Ano Novo Lunar tradicionalmente duram cerca de duas semanas no total, desde a véspera do Ano Novo Lunar até ao Festival das Lanternas, realizado no décimo quinto dia do ano lunar, explica Zhang.



Chama-se Festival das Lanternas porque existe a tradição das famílias fazerem pequenas lanternas para os seus filhos, que estes depois acendem do lado de fora da sua porta de casa Refere a professora.

"E até onde podemos voltar atrás na história, já na dinastia Tang se celebravam eventos de grande escala idênticos neste dia."





"Um tempo para prestar homenagem aos antepassados"





O Dr. Craig Smith é professor sénior de Estudos de Tradução (chinês) no Asia Institute, da Universidade de Melbourne.





Tendo vivido por alguns anos em Taiwan e na Coreia do Sul, Smith tem boas recordações dos eventos do Ano Novo Lunar em ambos os lugares.





Diz ele que na Coreia do Sul o Ano Novo Lunar é um momento em que se homenageiam os antepassados ancestrais com todo o respeito e formalidade - uma tradição também partilhada por outras culturas asiáticas



No dia de Ano Novo, todos preparam uma refeição para os seus antepassados falecidos, prestando-lhes homenagem oferecendo bebidas Diz, Smith.

"História que remonta a milhares de anos"





O Dr. Smith diz também que há muitos elementos nas celebrações tradicionais do Ano Novo Lunar oriundos de outros países, que não exclusivamente a China.





Este é, por exemplo, o caso da Dança do Leão que é tradicionalmente exibida durante os desfiles do Ano Novo Lunar.



Quando os académicos pesquisam a tradição da Dança do Leão, eles realmente investigam milhares de anos na história, e há muito que sabemos que muitas tradições, religiões, música e artes chegaram à China a partir do que hoje chamaríamos de Ocidente ou países da Ásia Central, geograficamente dispostos ao longo da famosa rota da seda Explica, Smith.

“É muito provável que essa tradição tenha algumas raízes fora da China. Muitas pessoas, com base em análises linguísticas e históricas, associam este evento às tradições persas”, acrescenta, Smith.





2023 é um ano do Coelho - começa no Dia do Ano Novo Lunar Chinês e termina a 10 de fevereiro de 2024.





Um ano do zodíaco chinês começa e termina no Ano Novo Lunar.





Cada ano no ciclo repetitivo do zodíaco de 12 anos é representado por um animal do zodíaco, cada um com os seus próprios atributos únicos.





O coelho é o quarto do zodíaco.