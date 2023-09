Tasmânia cria novas oportunidade de residência permanente para imigrantes qualificados

De acordo com as diretrizes do referido website, quem tem uma avaliação de habilidades suficiente para se candidatar a uma área de trabalho incluida na Lista de Ocupações Qualificadas Onshore da Tasmânia é, a partir de agora, elegível para o Visto subclasse 190. Mas para isso, precisa de provar que tem experiência de trabalho relacionada com uma das área da lista de empregos do Visto, pelo período de pelo menos seis meses.





Por outro lado, os candidatos com uma avaliação de habilidades adequadas a outras áreas precisam de completar 15 meses de emprego, numa função estritamente relacionada, para se tornarem elegíveis para a obtenção do Visto subclasse 190.





Outra variante importante do processo é que a prioridade será dada aos doutorados ou estudantes de doutoramento que estudaram na Tasmânia e estão atualmente na recta final do seu estudo de investigação, disse um porta-voz da Migration Tasmania à SBS Hindi.



Essas mudanças têm em mente ajudar os candidatos com mais potencial a obterem este Visto. Porta-voz da Migração na Tasmânia

Os Registos de Interesse (os chamados ROIs) enviados antes do dia 1 de julho de 2023 continuarão válidos para o ano inteiro do programa de 2023-24, informou o governo estadual.





O Governo acrescentou também que, se aqueles que enviaram o seu Registo de Interesse antes do dia 1 de julho de 2023 forem convidados a candidatarem-se formalmente ao Visto, os requisitos e configurações que estavam em vigor à data do envio do ROI continuarão a valer.





A partir da data de 5 de julho de 2023, o processo já é diferente.



O programa de migração da Tasmânia está aberto a candidatos internacionais. Source: Moment RF / Mayur Kakade/Getty Images “Novos requisitos mínimos de elegibilidade e atributos prioritários serão aplicados aos ROIs e às inscrições enviadas a partir de 5 de julho de 2023. Nos casos em que é provável que novos requisitos sejam benéficos, os candidatos podem querer anular o seu ROI atual e enviar um novo”, disse o governo estadual.



Durante 2022-23, o estado recebeu quase 6.000 Registos de Interesse (ROI´s). A Tasmânia recebeu um total de 4.250 vagas de indicação para o ano do programa. E todas as vagas foram preenchidas. Porta-voz da Migração na Tasmânia

No entanto, o Departamento de Assuntos Internos ainda não forneceu cotas de nomeação estaduais para 2023-24.





Atualmente, o Programa de Migração também está aberto a candidatos internacionais que tenham uma oferta de emprego na Tasmânia, ou que sejam convidados pela Migration Tasmania a candidatarem-se.



A Migration Tasmania acaba de concluir uma ronda de recrutamento offshore e planeia realizar mais durante o ano do programa. Migração da Tasmânia

A agente de imigração, Suman Dua, acredita que estas mudanças incentivarão mais candidatos a solicitarem a residência permanente no Estado da Tasmânia.





“No passado, a Tasmânia usava a sua própria lista de profissões/ocupações para o Visto da Subclasse 190. Mas face às novas alterações do sistema, esta restrição deixou de existir e qualquer migrante qualificado na lista de profissões/ocupações elegíveis do governo federal pode solicitar a candidatura ao Visto estadual”, afirmou Suman Dua.



Os pedidos de candidatura para a Tasmânia implicam uma taxa de serviço mais alta de $330. Credit: Epoxydude/Getty Images/fStop Realçando uma outra mudança no sistema, Dua disse ainda que os pedidos de candidatura para a Tasmânia implicarão uma taxa de serviço mais alta de $330 (acima dos $220 referente à taxa de serviço normal).



LISTEN TO Permanent residency: Australia reduces wait time for visa subclass 190 SBS Hindi 28/06/2023 06:11 Play

Segundo ela, o tempo de processamento desde a candidatura à obtenção deste Visto estadual também melhorou.





Estas alterações deixaram Ipshita Pratap (da Tasmânia) entusiasmada, já que tem a sua profissão de biocientista na lista de ocupações.



Ipshita Pratap, 25, atualmente mora na Tasmânia. “As novas mudanças parecem positivas para imigrantes como eu, que já trabalharam e moram na Tasmânia”, disse Pratap, acrescentando que planeia solicitar a sua residência permanente em breve.





Em maio deste ano, o governo federal anunciou que planeia estabelecer para o Programa de Migração Permanente de 2023-24 um total de 190.000 vagas.



LISTEN TO Skilled migrants regret moving to Australia, citing 'easier' parent visa options elsewhere SBS Hindi 19/07/2023 10:13 Play

De acordo com as configurações deste Programa de Migração, as candidaturas estão disponíveis para Estados e Territórios, nas seguintes categorias de Visto e de acordo com o critério de avaliação e elegibilidade exclusivos de cada jurisdição: Qualificado - Nomeado (Subclasse 190), Trabalho Qualificado Regional (Provisório), Subclasse 491 e Programa de Inovação e Investimento Empresarial (BIIP)





Para ouvir o podcast deste artigo, clique no 'play' acima, ou procure o perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.





