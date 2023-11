Porque a Força Policial do Território do Norte atrai tantos brasileiros na Austrália?

Comparado a outros estados, o Território do Norte parece pertencer a um outro país.





Cerca de 32.3% da população é aborígene, em comparação com apenas 4,6% nos outros estados, e a média de idade é 23 anos; uma população jovem, descendente dos primeiros povos indígenas da Austrália.





Há também muitos imigrantes no estado, que oferece facilidades para obtenção de vistos temporários e caminhos para a residência permanente aos profissionais qualificados que estão dispostos a viver na região.





A polícia do Território do Norte é uma das mais diversas do país, com imigrantes do mundo inteiro - mais de 100 etnias - atuando em seus esquadrões.

Jefferson Andrade em Katherine: ocorrências envolvendo abuso de álcool, facas e violência doméstica são comuns na cidade Source: Supplied Uma espécie de sertão vermelho da Austrália, com temperaturas que chegam a 48 graus no verão, o Território traz um dos cartões postais mais bonitos da Austrália, o monolito do Uluru, no parque nacional do Watarrka.





Nesse o cenário remoto, de tanta beleza e riqueza cultural, distante do país conhecido por suas praias e surfe, que três brasileiros conseguiram realizar seu sonho de se tornarem policiais.





Marcos Sperandio, Rony Santana Quattromani e Jefferson Andrade fazem parte dos esquadrões 136, 140 e 139, respectivamente, da polícia do Território do Norte.





Todos têm residência permanente e se disseram satisfeitos com os benefícios, condições de trabalho e salário da polícia local, que varia de AU$64 mil (inicial) para AU$120 mil, se o policial fizer turnos extras e subir na carreira.



No TN a força policial é relativamente pequena, são 1800 policiais para uma área de 1,42 milhões de quilômetros quadrados, diz Rony Santana Quattromani, do esquadrão 140 de Darwin.





“A experiência que você ganha no Território do Norte é incomparável com qualquer outra polícia do mundo, a exposição que você tem para o mundo policial é muito mais complexa,” diz Rony.





Marcos Sperandio, 40 anos, trabalha em Alice Springs. Para ele, trabalhar na polícia é motivo de orgulho. “Eu era garçom do ‘Outback’ (cadeia americana popular de restaurantes no Brasil). Hoje faço parte da polícia da Austrália, tenho minha casa, estou bem com a família. Financeiramente vale muito a pena,” diz ele. Rony Santana em patrulha no Território do Norte: "fazendo policiamento aqui você está exposto a todo o tipo de ocorrência" Source: Supplied



O dia-a-dia nas delegacias das três principais cidades do Território varia muito, segundo os brasileiros.





As ocorrências mais comuns, de acordo com as estatísticas do Serviço de Polícia, Bombeiro e Emergência (31 Março 2021), são assalto, violência doméstica, abuso de álcool, uso de armas brancas e roubos de carros. A região também é conhecida pela caça com muitos moradores usando armas de fogo. Source: Facebook, Supplied “O jeito que fazemos o policiamento aqui é muito diferente dos outros estados. Estou trabalhando no departamento ‘Community Youth Engagement’, faço patrulha da cidade, a pé, de bicicleta," explica Marcos.





"Meu trabalho é tentar tirar os jovens das confusões, brigas de rua. Tentamos engajá-los, criar uma amizade, uma conexão. Por exemplo, ontem mesmo encontramos um grupo que estava jogando rugby e aí começamos a jogar futebol, pois eu não sei jogar rugby, e assim eles começam a te conhecer, te chamar pelo nome. Tudo depende da sua atitude, se você tem uma atitude boa, quanto mais humilde você é, mais fácil será o seu trabalho. Marcos Sperandio e a família durante cerimônia de graduação da polícia: "Sinto um orgulho imenso de vestir esse uniforme" Source: Supplied



Marcos diz que seu principal desafio “é fazer a diferença na comunidade, com esses jovens e crianças que às vezes preferem ficar nas ruas do que em casa, onde o ambiente às vezes é pior, onde há abuso de álcool, brigas, e eles não querem viver nesse mundo e acabam indo pras ruas, se envolvendo em pequenos assaltos,” diz.





O Território do Norte (NT) tem a maior taxa de consumo de álcool por pessoa na Austrália e tem leis únicas impostas pelo governo e eplas própcias comunidades que não se aplicam aos outros estados. Rony, que acaba de se mudar de Alice Springs para a capital Dawin, diz que "a comunidade local é muito afetada pelo álcool, de maneira não muito diferente das comunidades indígenas no Brasil."





"É uma coisa que não será resolvida do dia para noite é um problema de geração. Várias agências do governo trabalham aqui e estão tentando resolver esses problemas, nós somos responsáveis pelo cumprimento da lei," diz. Alice Springs Source: Getty Images Apesar dos desafios do dia -a-dia, Rony Santana, não teme por sua vida.

Não passa por minha cabeça ‘não voltar para casa' após um dia duro de trabalho. Não tenho esse medo, somos muito bem treinados, diz Rony

Marcos Sperandio na graduação da Northern Territory Police Force Source: Supplied Jefferson Andrade, 32 anos, veio do Espírito Santo para a Austrália em 2009.





Assim como Marcos e Rony, ele viu na força policial australiana um caminho para o seu futuro na Austrália.





Sua memória mais recente foi quando arriscou a sua vida 'sem saber'. 'Subjuguei um homem armado com uma faca, sem saber que ele estava armado. Se soubesse, a abordagem seria outra," diz.





Jefferson diz que um dia jamais é igual ao outro no Território do Norte. "Tem dia que vai ser corrido, começa na delegacia, chega a ocorrência, tem que pular no carro e sair correndo ajudar alguém que foi ferido ou esfaqueado. Um dia está tranquilo, outo dia está um caos. O estado também é famoso por ser um estado de caça, as pessoas têm armas em casa, temos que tomar as preocauções necessárias quando recebemos denúnicas de tiros, usamos coletes a prova de bala, levamos armas etc," conta.



Jeffesron Andrade Source: Supplied



O Superintendente Neil Hayes, da Divisão de Trabalho e Desenvolvimento da Polícia do Território do Norte, disse à SBS em Português que a polícia local do TN é rica em diversidade, "com mais de 100 etnias representadas, inclusive as culturas aborígenes"





‘Buscamos refletir a comunidade que servimos, e motivamos as pessoas de todas as culturas e etnias e profissões para mandarem suas expressões de interesse para fazerem parte da força policial do Território do Norte,’ disse o superintendente da Polícia, Neil Hayes, à SBS em Português





Ouça a entrevista com os policiais brasileiros na Austrália, detalhes de suas aventuras e desafios no combate ao crime na região mais árida e inóspita do país, e sobre como conseguiram realizar o seu sonho no Território do Norte, clicando no botão play que abre essa reportagem.