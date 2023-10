“Eu aprendi com eles a respeitar a terra”

Ainda há um longo caminho para superar as diferenças entre os australianos brancos e os povos que habitavam o continente antes da chegada dos ingleses. E uma das tentativas oficiais é a chamada Semana NAIDOC, que este ano ocorre entre 8 e 15 de novembro. Ela celebra a história, cultura e conquistas dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres.





Se quem vive em metrópoles como Sydney ou Melbourne muitas vezes tem menos contato com os habitantes originais desta terra, quem vive no Território do Norte acaba tendo uma relação muito mais próxima com a cultura deles -- em particular, a do povo Larrakia, também conhecidos como “O Povo da Água Salgada”, que são os habitantes originais da região onde hoje é Darwin.

Wanderson Siqueira: "Quando se tem um evento em Darwin, uma anciã tem que abrir o evento para desejar boas vindas. Com eles aprendi a respeitar a terra" Source: Supplied

Conversamos com o brasileiro Wanderson Siqueira, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que trabalha em uma escola para crianças com necessidades especiais na capital do Território do Norte. Mais da metade dos estudantes com quem Wanderson interage diariamente tem origem Larrakia. Com este contato, Wanderson aprendeu sobre as diferenças entre os povos, cada um com sua característica. E sobre como é importante respeitar essas diferenças.