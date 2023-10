Divórcio na pandemia: veja os serviços de apoio disponíveis na Austrália

Nenhum casal se prepara para o fim quando se casam. Mas, o isolamento e o bloqueio gerados ​​pelo COVID-19 podem dificultar a vida doméstica, especialmente onde a desigualdade de gênero está envolvida, de acordo com a gerente geral de serviços clínicos de Victoria da Relationships Australia, Anastasia Panayiotidis.





“Se a mulher não está sendo respeitada e se espera que carregue toda a carga, como a escola à distância e os filhos ou suas tarefas domésticas - quase estar vivendo como se estivesse em uma prisão e não recebendo qualquer apoio, assistência ou ajuda".





Panayiotidis diz que separações nos casamentos são mais prováveis ​​de vir à tona durante o COVID-19, chegando a um ponto de atrito e às vezes até escalando para a violência.





"É realmente muito importante para qualquer pessoa nessa situação ligar para 1800RESPECT ou para ligar para 000 se houver uma situação de vida ou morte acontecendo em uma situação extrema".





A advogada de serviços para refugiados e direito da família do Legal Aid de Nova Gales do Sul, Florence Cruz Montalvo, também está percebendo que mais casais estão decidindo se separar nesta pandemia. Source: Getty “Por conta do aumento no número de separações, também tem havido um aumento no número de pessoas tentando encontrar acomodação alternativa. A dificuldade é tentar separar fisicamente, especialmente durante o COVID-19, onde algumas pessoas não se sentem confortáveis ​​para realmente sair e verificar as propriedades. ”





Montalvo diz que para os pais que compartilham responsabilidades parentais, vale a pena propor um plano de isolamento caso sua situação de saúde fique comprometida por conta do coronavírus.





Um relatório recente do Real Cost of Separation da Real Insurance revela que os australianos gastam até $45 milhões por ano em divórcio.





Panayiotidis recomenda que qualquer pessoa em processo de separação busque mediação para evitar taxas legais exorbitantes.





“As taxas são astronômicas. Um dia no tribunal pode chegar aos milhares, incluindo quando os advogados e conselheiros legais forem pagos. A mediação é uma intervenção incrível e não só vai lhe poupar muita dor de cabeça como também muito dinheiro no final do dia. ”





Panayiotidis diz que mesmo que a mediação não funcione em situações de conflito muito alto, onde há muito atrito ou violência familiar extrema, ela ainda é benéfica em separações mais amigáveis.





“Eu recomendo fortemente aos casais que estão se separando, participem da mediação para ajudá-los a resolver seu problema de separação e ajudá-los a organizar os arranjos por lá mesmo, como o contato com seus filhos, venda de propriedade e partilha de bens.” Boşanmak istemek bile Türkiye'de kadınlar için başlı başına büyük bir tehlike. Source: Getty Images Embora terminar um casamento seja uma decisão importante na vida, o relatório também mostra que 90 por cento dos australianos separados ou divorciados se tornaram mais resilientes emocionalmente e adaptados após a separação.





Montalvo diz que as despesas para começar uma nova vida são uma grande preocupação para muitos que estão considerando a separação.





O relatório também mostra que pouco mais da metade dos casais em separação estavam preocupados com as implicações financeiras do término.





De acordo com Montalvo, a decisão geralmente é avaliar se você tem condições financeiras de abandonar o relacionamento.





“Se você está se mudando, você precisa pensar sobre um lugar para alugar se é isso que você vai fazer. Você precisa pagar o bond do contrato - isso poderia chegar facilmente a $1,600. Você precisa ainda considerar o aluguel. Você consegue pagar o aluguel? ”





Se estiver com dificuldades financeiras, Montalvo sugere que fale com o Centrelink para identificar a sua elegibilidade para assistência de aluguel ou contactar o serviço de habitação local para outras opções.





Montalvo diz que alguns pais estão enfrentando mais estresse para facilitar os arranjos de co-parentalidade em meio às constantes mudanças nas restrições de saúde pública.





“Quando essas restrições foram implementadas pela primeira vez sob a ordem de saúde pública, não era possível ficar no parque ou se reunir em um café e isso afetava os arranjos parentais. Com o relaxamento das restrições, essas questões se tornam cada vez menos problemáticas, mas alguns pais ainda se sentem desconfortáveis ​​com a ideia de seus filhos estarem em espaços públicos por causa do COVID-19. É uma questão de ser capaz de chegar a um meio-termo.”





Ela diz que o verdadeiro desafio é quando um dos pais se muda para outro estado ou território com os filhos. Aqueles com ordens de paternidade que permitem que você passe mais tempo com seus filhos podem estar isentos de restrições de fronteira, dependendo da política do estado ou território específico.





“Para os pais que se separaram recentemente - é muito improvável que eles tenham ordens legais em vigor. Se tudo o que você tem é um acordo informal, então é improvável que você consiga cruzar a fronteira. Se houver restrições de fronteira, nessas situações, passar tempo físico com os filhos pode ser impossível. Então, pensar em ter um bate-papo por vídeo e facilitar esse tempo com frequência pode ser um bom substituto enquanto isso”.





Para aconselhamento, ligue 1300 364 277 para entrar em contato com o escritório local da Relationships Australia.





Para aconselhamento jurídico, entre em contato com o serviço de Assistência Jurídica local.





Se você estiver enfrentando violência familiar, ligue para 1800 RESPECT no número 1800 737 732 para obter aconselhamento e apoio.





Se sua vida está em perigo imediato, ligue para 000 agora.





Para suporte linguístico, ligue para o serviço nacional de tradução e interpretes em 13 14 50 e peça para ser conectado à organização designada.