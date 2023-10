Veja como criar e gerenciar sua microempresa online na Austrália

Como criar uma microempresa? Qual é o seu público-alvo? Como conseguir clientes? Como aumentar a clientela? Como gerar conteúdo?





Com as respostas a essas perguntas, a Dra. Sandy Chong, ex-aluna de Harvard e educadora em estratégia digital, já prestou consultoria para mais de 200 empresas, incluindo Yahoo !, Sun Microsystems, American Express e Apple.





“Acho que a melhor maneira de começar o negócio online é ter um site; identifique quem é o seu público-alvo; e certifique-se de ter uma conta em algumas plataformas de mídias sociais; e eu diria que nem todas as mídias sociais serão adequadas para o seu negócio. Por isso, seja muito seletivo com quem você deseja se envolver e como”.





A Dra. Chong recebeu o "Prêmio de Cidadã da Comunidade do Ano" do Australia Day 2020 por sua contribuição para o avanço e o bem-estar da comunidade. Source: Getty Images Ela diz que os operadores de pequenas empresas de comunidades cultural e linguisticamente diversas muitas vezes enfrentam desafios no mercado online, apesar de seus serviços atraentes ou modelos de negócios sólidos.





“Eu acho que um dos maiores desafios que eu vi antes é o fato de que muitas comunidades multiculturais não têm acesso ao conhecimento e a formas de financiamento. Acho que suporte financeiro e educação são definitivamente são primordiais para ajudá-los a elevar esse nível de conhecimento, para que eles possam estar no mesmo nível de concorrência com o resto das empresas online”.





Na Austrália, para operadores de micro e pequenas empresas, assistência financeira e orientação gratuita estão disponíveis por meio de um programa financiado pelo governo denominado New Enterprise Incentive Scheme , ou NEIS.





Os novos empreendedores podem ter acesso a mentoria gratuita durante os primeiros 12 meses de participação no programa e receber assistência financeira para até as primeiras 39 semanas de operação do negócio.





Depois de concluir o treinamento do NEIS em Melbourne, Maja Jadrijević fundou seu empreendimento comercial Maya Dot Earth e começou a cobrar por suas aulas de ioga online.





“O curso ajuda de uma maneira que você realmente consegue desenvolver seu plano de marketing. Essa é a maior lição, porque você aprende por meio de seu plano de negócios como criar seu mercado-alvo, encontrar seu cliente ideal e criar uma estratégia de marketing. E não apenas para criar a estratégia; eles o orientam sobre como implementar a estratégia; sobre como seguir a estratégia em direção aos seus objetivos”. Source: New Futures/Urban Photography Microempresas existentes impactadas pelo COVID-19 podem acessar o NEIS caso necessitem de ajuda para se manter funcionando.





Além disso, as pessoas com contrato de meio período, que trabalham até 25 horas por semana, podem acessar o NEIS se quiserem iniciar seu próprio negócio.





Embora os fornecedores do NEIS sejam locais, você também pode fazer o treinamento de habilidades de empregabilidade ou obter ajuda financeira para contratar novos funcionários.





Lisa Teh, diretora da empresa de marketing digital CODI Agency, afirma que há muitos criadores de sites no mercado que oferecem planos gratuitos de como criar um site profissional.





“Sim, pode ser fácil e econômico iniciar uma loja ou negócio online, mas você precisa alocar um orçamento para direcionar o tráfego para essa loja ou site. Acho que é aí que muitas pessoas se perdem. Eles podem ter um site fantástico, mas não alocaram na estratégia, tempo, esforço, orçamento para como vão realmente conseguir clientes. E esse é um dos maiores desafios que vejo as pessoas relatarem”.





A Dra. Chong diz que é vital entender quem é o seu público, quais plataformas de mídias sociais eles usam e quais são suas necessidades específicas.





“Existe o B2B, que é o cliente business to business, e o B2C, que é o consumidor, e em alguns casos, algumas empresas chegam a ambos. E quando você for capaz de identificar esses segmentos de pessoas, poderá encontrar a plataforma de mídia social certa para atingi-los”.





Lisa Teh aconselha atingir novos clientes por meio de suas plataformas sociais preferidas. General view of social media apps Facebook, Twitter and Instagram displayed on an iPhone 5. Source: EMPICS Entertainment “Por exemplo, se você tem como alvo o B2B, eu estaria em todo o LinkedIn e certificando-me de que você está postando conteúdo de sua página pessoal como deveria para sua página de negócios porque o algoritmo é melhor no conteúdo da página pessoal, mas se você estiver procurando atingir o B2C, então eu estaria em todas as plataformas como Tik-Tok, Instagram e Facebook”.





Uma vez que o negócio esteja online e funcionando, a sustentabilidade - especialmente para comunidades multiculturais - é uma das principais preocupações da Dra. Chong.





“Como uma comunidade multicultural, você enfrenta barreiras ainda maiores porque não tem a rede necessária para impulsionar o crescimento inicial, para impulsionar esse envolvimento. Portanto, a sustentabilidade continua sendo uma questão central e, muitas vezes, eles têm barreiras de idioma, o que torna muito difícil para eles fazerem o mercado on-line de maneira eficaz em um mundo predominantemente em inglês. Por causa disso, leva a vendas muito baixas e, por causa das vendas baixas, eles têm dificuldade em sustentar o negócio”.





O Business Connect é um programa gratuito do governo de Nova Gales do Sul que oferece serviços de consultoria de negócios em árabe, cantonês, dari, iraniano, coreano, mandarim e vietnamita.





Nazanin Majidi é uma consultora de negócios que fala iraniano. Ela diz que os empresários podem obter conselhos práticos sobre como iniciar, administrar, adaptar ou desenvolver pequenos negócios em seu próprio idioma.





“No programa Business Connect, temos consultores multiculturais. Este é um programa gratuito, e seria um enorme prazer poder sentar individualmente e conversar com eles sobre as barreiras do idioma, sobre tudo que ajuda o seu negócio a crescer ”.





Maja Jadrijevic atinge seu público por meio de seu site, um boletim informativo mensal, Instagram e Facebook.





Como imigrante croata recente na Autrália, ela admite que escrever conteúdo que atravessa a internet estava além de seu alcance. Por isso, ela contratou uma pessoa que estava disposta a ajudar.





“Você não precisa gastar muito dinheiro, por exemplo, dou minha aula de ioga em troca de fazer meu texto. As pessoas estão abertas para ajudar umas às outras, mas você só precisa pedir. Se você não pedir, você não vai conseguir”.





De acordo com o Australian Bureau of Statistics, as pequenas empresas com menos de 20 funcionários representam quase 98 por cento de todas as empresas australianas.





Com essa competição, os empreendedores devem prosperar em todas as três áreas da estratégia digital: branding, marketing e vendas.





No entanto, administrar uma pequena empresa e ter uma estratégia digital para cada etapa da jornada do cliente pode ser opressor.





A Dra. Chong recomenda a aplicação da regra dos terços.





Branding é um terço do compartilhamento de conteúdo relevante que é benéfico, inspirador e educativo.





O marketing é um terço da promoção do seu negócio ou serviços.





E as vendas são um terço da interação com 20 por cento do seu público, o que lhe dá 80 por cento da sua receita.





“Ter um banco de dados de e-mail é ótimo, mas como fazer isso de forma que não incomode as pessoas? Você deve ter algum tipo de conteúdo que seja útil, que seja educativo para as pessoas, e eu também gostaria que as pessoas pensassem que nem sempre você tem que gerar todo o conteúdo original sozinho. Você pode olhar pesquisas, você pode olhar as estatísticas, você pode olhar algumas ideias inspiradoras, e você pode compartilhar isso em sua lista de e-mail ou até mesmo em suas redes sociais”.