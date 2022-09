Porque o voto do brasileiro na Austrália às vezes difere do voto no Brasil?

Highlights O número de eleitores brasileiros no exterior aptos a votar para presidente aumentou 39%

Lisboa é o maior colégio eleitoral fora do Brasil seguida de Miami e Boston nos Estados Unidos, Nagoia, no Japão e Londres, na Inglaterra

Na Austrália 15,390 eleitores estão aptos a votar.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de brasileiros no exterior aptos a votar bateu um novo recorde: 39,21% maior que o da última eleição geral, em 2018, quando 520 mil brasileiros expatriados participaram do processo.





No Brasil, 156 milhões de eleitores estão aptos a — um recorde nacional. São 9 milhões de eleitores a mais do que em 2018 — um aumento de 6%.





Os resultados das eleições do Brasil na Austrália sempre chamam muito a atenção dos brasileiros no Brasil e no mundo, pois quando os resultados na Austrália são divulgados, os brasileiros estão acordando e se preparando para ir às urnas.





Mas há uma dicotomia entre o voto do brasileiro no exterior, que tende a ser mais conservador, e o voto do brasileiro que vive no Brasil.



Quando os resultados das eleições presidenciais na Austrália são divulgados os brasileiros estão acordando e se preparando para ir às urnas Credit: Gustavo Minas/Getty Images Nas eleições de 2018, quando o atual presidente de extrema direita Jair Bolsonaro foi eleito, os brasileiros acordaram no domingo das eleições com as manchetes como ‘Bolsonaro vence na Austrália’, bordão que foi muito explorado pela campanha do atual presidente e milhares de plataformas de fake news, que não colocaram em contexto o número de eleitores brasileiros na Austrália e no exterior.





Apesar de em 2018 o resultado na Austrália confirmar a vitória do candidato Jair Bolsonaro no Brasil, historicamente o resultado da votação na Austrália não reflete o resultado das eleições presidenciais no Brasil.





Nas eleições de 2014 por exemplo, o então candidato à presidência da república Aécio Neves obteve 80,4% dos votos válidos e Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, obteve 19,6% dos votos válidos.





Em 2018, Jair Bolsonaro (PSL) foi o candidato com o maior número de votos no primeiro turno, seguido de Ciro Gomes . João Amôedo ficou em terceiro e Fernando Haddad (PT) figurou em quarto lugar nos boletins de urna australianos. No segundo turno, a preferência por Bolsonaro permaneceu.





Em 2018 Haddad ficou em quarto nos boletins de urna australianos, Ciro em segundo. No segundo turno, a preferência por Bolsonaro permaneceu. Source: Getty Para a Flavia Bellieni Zimmermann, cientista política e professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Western Australia, o voto na Austrália é composta por uma parcela mais privilegiada da população brasileira, muitos, segundo ela, são ‘netos’ de uma geração que apoiou o golpe militar de 1964.





“No Brasil, a classe média alta é historicamente mais conservadora. Foi a classe média alta que apoiu o golpe militar de 1964, e que tomou as ruas para apoiar a marcha pela família e propriedade.





“Essa foi a classe que foi às ruas apoiar um governo militar. Mas ninguém esperava que teríamos um ditadura de 21 anos e um AI5,” conta.



Flavia Bellieni Zimmermann cientista política na Universidade de Western Australia fala sobre as eleições no Brasil Segundo a professora Flavia, a visão dos brasileiros da diáspora, é de que saíram do Brasil por causa da violência urbana, crime nas ruas o que alinha com o discurso populista de Bolsonaro e atrai votos.





“São pessoas que estavam traumatizadas com a violência nas ruas com os problemas sociais no Brasil e vêem o Bolsonaro como uma resposta a esses problemas. Mas eles não viram ou viveram o desenrolar o governo Bolsonaro particularmente durante a pandemia.





Flavia acredita que os resultados na Austrália, e em outros países do exterior, se verterem para a direita, como sempre, podem reforçar a retórica bolsonarista de questionar o resultado das eleições. “Eu acho que eles podem usar isso como um instrumento para desestabilizar os resultados do Brasil,” diz.





Sobre o que representa um governo PT para o Brasil e para a Austrália, Flavia acredita que a história recente de corrupção do Partido dos Trabalhadores ainda é problemática. Mas que o governo PT se conduz muito melhor internacionalmente do que o governo Bolsonaro.





“Colocando de lado esses problemas sérios de corrupção, um possível governo Lula se alinha melhor com um governo Albanese na Austrália, que respeita instituições democráticas e é muito mais interessado no intercâmbio de pessoas.





Já um possivel governo bolsonaro reeleito representa um questionamento de todas as instituições democráticas o que é um grande problema para as relações diplomáticas entre os dois países. Flavia também lembra a neutralidade do Brasil de Bolsonaro em relação à Rússia.



Bolsonaro esteve na Rússia em fevereiro, poucos dias da invasão à Ucrânia, quando disse ser “solidário à Rússia”. Hoje mantém uma postura mais neutra. Source: AFP / MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP via Getty Images “Bolsonaro fez um acordo de importação de grãos da Rússia há poucas semanas o que vai contra a posição australiana. O Brasil é um dos poucos paises do mundo que se diz neutro mas mantém acordos comerciais estabelecidos depois do início da guerra e da invasão da Rússia na Ucrânia. Uma posição totalmente contrário não só do governo Albanese como do mundo,” diz Flavia.





Valmor Gomes Morais, ex-cônsul honorário do Brasil em Queensland, concorda que o perfil do brasileiro na Austrália é um perfil demográfico de maior poder aquisitivo.





“Até para entrar na Austrália o brasileiro precisa apresentar uma comprovação de renda relativamente alta.”





“Nós brasileiros que estamos a 14 mil quilômetros de distância, estamos distantes da realidade do brasileiro no Brasil. Não sabemos o que é pegar ônibus lotado, o que é morte por Covid, quando mais de 700 mil pessoas morreram durante a pandemia no Brasil, isso influencia o voto e dá uma visão diferente dos brasileiros que vivem no exterior dos que vivem no Brasil.”