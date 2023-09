Sem escalas: Qantas terá voos diretos da Austrália para as principais cidades do mundo

A companhia aérea nacional da Austrália, Qantas, anunciou planos para lançar os voos diretos mais longos do mundo para a Europa, conectando a costa leste do país a Londres, Nova York e Paris.





A companhia aérea passou quase cinco anos trabalhando no Projeto Nascer do Sol, com serviços programados para começar em Sydney a partir do final de 2025.





O CEO da Qantas, Alan Joyce, fez o anúncio no Aeroporto de Sydney. CEO da Qantas, Alan Joyce. Source: AAP "Este é um grande dia para a Qantas, é um grande dia para a aviação australiana, acho que é um grande dia para a aviação mundial. Hoje a Qantas está fazendo o maior pedido de aeronaves de sua história."





Os voos recordes de mais de 20 horas são resultado de um pedido de sucesso de 12 novos Airbus A350 para realizar as rotas de longa distância.





Joyce diz que o acordo também trará muitas oportunidades de emprego – um passo importante depois que a companhia aérea demitiu milhares de funcionários durante a pandemia.





"Usar aeronaves e encomendar aeronaves como essa cria enormes oportunidades para nossa equipe e cria empregos. Acreditamos que isso criará milhares de empregos e milhares de oportunidades de promoção de funcionários".





O "Projeto Nascer do Sol" começou em 2017, quando a Qantas publicou um Tweet desafiando os dois principais desenvolvedores de aeronaves, Boeing e Airbus, a oferecer uma aeronave que pudesse voar sem escalas entre Sydney, Londres e Nova York.

Christian Scherer, diretor comercial da Airbus, diz que sua empresa aproveitou a oportunidade.





"Nós da Airbus respondemos imediatamente por meio de um Tweet, aceitando este desafio. E deu o tom para a campanha mais emocionante e criativa, como a chamamos, que capturou a imaginação do mundo da aviação e além dele, os viajantes em todo o mundo."





Neil Hensford é presidente da Strategic Aviation Solutions.





Ele diz que este acordo abrirá oportunidades para a Qantas competir de forma mais agressiva no mercado internacional.





"A rota Canguru, que é basicamente a rota para a Europa, nunca foi uma rota de alto lucro. Sempre houve muita competição nessa rota, e agora isso dá à Qantas uma vantagem muito clara porque o A380 não pode fazer isso, então a Emirates não poderá entrar nesse mercado. A Singapore Airlines também não encomendou esse modelo, então isso dá uma vantagem à Qantas."

Mas ele alerta que os viajantes não devem esperar que os preços retornem aos níveis pré-COVID.

O que temos que entender é que esta aeronave é muito cara e, por isso, não vai conseguir tarifas baratas para fazer sua viagem econômica e suas férias na Europa. Do ponto de vista econômico, pode ser 25% mais caro do que é para o A380

Enquanto isso, no mercado interno, o Grupo Qantas começará a renovar seus jatos menores como parte do 'Projeto Winton', fazendo pedidos para 40 novos Airbus à medida que os Boeing 737 e 717 estão sendo aposentados.





As primeiras dessas aeronaves começarão a chegar no final de 2023, com o pedido incluindo opções de direito de compra para outras 94 aeronaves nos próximos 12 anos.





Esses anúncios foram feitos quando a Qantas emitiu uma atualização comercial, que mostra uma forte recuperação na demanda de viagens à medida que a Austrália faz a transição para a vida “pós-pandemia”.





Joyce diz que a dívida líquida do grupo caiu para 4,5 bilhões de dólares no final de abril de 2022, após um pico de mais de 6,4 bilhões de dólares no auge do fechamento de fronteiras.





"E sempre dissemos que a Qantas precisava se transformar para sobreviver. Estávamos a 11 semanas de falir em 2020, mas também tivemos que fazer isso para garantir que aproveitássemos as oportunidades quando o mercado se recuperasse e pudéssemos aproveitar essas oportunidades."





Keith Tonkin, diretor administrativo da Aviation Projects, diz que, embora esses voos de longa distância possam parecer exaustivos para alguns passageiros, a pandemia mudou a maneira como as pessoas escolhem voar.





"Muitas pessoas, como resultado da pandemia, realmente priorizaram voar de um ponto a outro e não ter que passar por outro lugar no meio. Isso reflete a nova maneira de as pessoas viajarem. Elas não querem ter que ir e parar em algum lugar e andar de um lado para o outro com outras pessoas. Elas só querem voar de um ponto a outro e chegar lá e seguir em frente com o seus compromissos. Portanto, está muito alinhado com a tendência que surgiu com a COVID-19."





A Qantas também diz que esta nova frota de aeronaves se alinhará com a dedicação da companhia aérea em reduzir as emissões.

Tonkin diz que é um passo poderoso para a indústria como um todo.