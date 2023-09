Oficial: CBF finalmente confirma Brasil x Argentina em Melbourne

Foram duas semanas de silêncio do lado brasileiro, com a CBF sem confirmar o anúncio do jogo feito pelo governo de Victoria para 11 de junho. O anúncio do ministro dos Esportes Martin Pakula foi a manchete esportiva da mídia austrtaliana, que celebrou o que chamou de 'superclássico' entre dois dois 'maiores times do mundo'.





O suspense finalmente acabou após a CBF confirmar o confronto na Austrália e uma agenda punitiva de amistosos para a seleção.





Além do jogo em Melbourne, a CBF confirmou outros dois amistosos, um com a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2 de junho. E outro com o Japão no dia 6 de junho. Serão três confrontos em três países diferentes no espaço de dez dias.





O amistoso do dia 11 em Melbourne não vai valer como partida das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar – como a CBF queria .





Este jogo, o último que falta para a Fifa fechar a disputa na América do Sul, está marcado para 22 de setembro. A CBF ainda não definiu o local.