Por que a CBF ainda não oficializou o jogo Brasil x Argentina em Melbourne

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não oficializou a realização do jogo entre Brasil e Argentina no estádio MCG em Melbourne.





A partida foi anunciada no dia 20 de abril , pelo ministro dos Esportes e Turismo de Victoria, Martin Pakula.





Dois dias depos, 22 de abril, a FIFA determinou à CBF e à AFA (Associação de Futebol da Argentina) que os dois selecionados se enfrentem também em setembro desse ano - os dois times, para compensar o jogo que foi paralisado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





No dia 5 de setembro de 2021, a partida entre Brasil e Argentina válida pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, em São Paulo, foi interrompida pela Anvisa após seis minutos do apito inicial. Os agentes sanitários estavam em busca de quatro jogadores argentinos que estavam em situação sanitária irregular no Brasil.

As entidades estão negociando para que o amistoso em Melbourne se torne um jogo oficial, aquele exigido pela FIFA, para completar as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e assim não precisem jogar em setembro.





Mas a tentativa pode dar em nada já que a CBF confirmou o amistoso no Japão, país vizinho da Austrália, para o dia 6 de junho.

Ao fazer o anúncio o ministro explicou que a principal motivação de sediar o 'super jogo' entre dois dos maiores times do mundo, é trazer turistas de volta a Austrália, principalmente à Melbourne, conhecida como a capital do esporte no país.





Pakula disse que a Visit Victoria, a principal organização de turismo do estado, foi quem conseguiu fechar o acordo milionário e trazer o jogo para Melbourne, junto com a Pitch Internacional.

Mas apesar da partida estar garantida pelo lado australiano, o lado brasileiro está mantendo silêncio já há dez dias.





Na Austrália, ingressos continuam sendo vendidos normalmente e nada foi retificado ou nenhum pronunciamento oficial do governo foi feito.





Nesse podcast, Luciano Borges, correspondente da SBS em Português em São Paulo, faz um retrospecto do porque Brasil e Argentina estão jogando de novo e a posição ainda silenciosa da CBF e AFA, a Associação de Futebol da Argentina. Para ouvir, clique no botão play da imagem que abre esse artigo.

A SBS em Português entrou em contato com a CBF, Pitch International, Visit Australia e Visit Victoria. Austrália espera que Lionel Messi e Neymar venham para o amistoso em Melbourne Source: AP Siga a SBS em Português no Facebook , Twitter e Instagram e ouça os nossos podcasts . Escute a SBS em Português ao vivo às quartas e domingos ao meio-dia ou na hora que quiser na nossa página .