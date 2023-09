Superclássico: Brasil x Argentina em junho na Austrália

O governo de Victoria confirmou que o 'superclássico' será disputado no icônico estádio de Melbourne, cinco meses antes da Copa do Mundo 2022.





A última vez que os dois times jogaram em Melbourne foi em 2017, para uma multidão de 95.000 fãs.





O ministro do Turismo, Esporte e Grandes Eventos, Martin Pakula, diz que o jogo atrairá milhares de visitantes de outros estados da Austrália e internacionais.





“Ter as duas das equipes de futebol mais bem-sucedidas do mundo voltando a jogar no MCG para mostrar sua rivalidade de longa data reforça nossa posição como uma das grandes cidades esportivas do mundo e capital de eventos da Austrália”, disse Pakula.





“O futebol é conhecido como o jogo mundial e uma partida desse calibre despertará interesse de milhões de pessoas em Melbourne e atrairá milhares de visitantes para Victoria,” aposta. Argentina's Lionel Messi (L) in action during the 2017 clash against Brazil at the MCG Source: AFP O ex-craque da seleção brasileira e do São Paulo, Mineiro, que vive em Melborne, falou à SBS em Português sobre evento como importante para o crescimento do futebol como esorte na Austrália. “Importante mostrar a nossa rivalidade, mostrar as torcidas, que sempre impressionam os australianos, uma grande conquista para o estado de Victoria,” disse.





Os organizadores do jogo, Pitch International, não deixaram claro se o jogo é um amistoso ou o confronto adiado pelas eliminatórias sul-americanas.





A partida entre Argentina e Brasil – eliminatória da Copa do Mundo em São Paulo em setembro 2021 – foi abandonada minutos após o início do jogo, quando as autoridades de saúde brasileiras forçaram o jogo a ser interrompido devido a preocupações com o Covid-19 envolvendo quatro jogadores argentinos. "Nossa expectativa, com base nas discussões que tivemos, é que jogadores como (Lionel) Messi e Neymar estejam aqui", disse Pakula. Source: Getty Com as duas equipes agora classificadas para a Copa do Mundo no Catar 2022, a reunião de junho na Austrália deve dar ao capitão da Argentina, Lionel Messi, e ao astro brasileiro Neymar o campo ideal para mostrarem seu talento e ser uma excelente preparação para a Copa do Mundo.





Essa será a terceira viagem do craque Messi a Autrália. Os ingressos para o confronto Brasil x Argentina já estão sendo vendidos.





Pakula disse que o jogo segue uma série de grandes eventos em Victoria. “Garantir o Superclásico 2022 vem depois de um Gran Prix da Austrália com público recorde, o Rip Curl Pro em Bells Beach [ com a vitória do brasileiro Filipe Toledo ], o Australian Open”, disse Pakula.





Em julho o Manchester United de Cristiano Ronaldo vai jogar contra o Crystal Palace e o Melbourne Victory nos dias 15 e 19 de julho.