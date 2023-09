Surtos de ômicron devem chegar ao pico em alguns estados da Austrália

Dezenas de milhares de casos continuam sendo registrados em toda a Austrália todos os dias como resultado da variante altamente infecciosa. Mais pessoas estão sendo tratadas nos hospitais australianos contra a COVID-19 do que em qualquer momento anterior da pandemia.





Mas o Médico-chefe australiano, professor Paul Kelly, diz que há sinais de esperança:





"The actual forecasting based on actual numbers of cases, particularly in New South Wales but also in Victoria and ACT leads me to believe that we are close to the peak of this wave, in terms of cases, recognising that there are is under diagnosis through our PCR system. We know about that. But I think that has either occurred or will occur in the coming couple of weeks in those jurisdictions, and not long after in the other jurisdictions that have outbreaks at the moment."





_________________





O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, disse que a Administração de Bens Terapêuticos deve decidir se aprova o uso da vacina Novavax contra a COVID-19 nos próximos 10 dias.





Cerca de 95 por cento dos australianos com 16 anos ou mais receberam até agora uma dose de vacina, 92,5 por cento estão duplamente vacinados e 52,6 por cento receberam uma dose de reforço. Mais de um milhão de doses foram entregues nos últimos três dias, o que é um recorde para qualquer programa de imunização na história da Austrália.





Hunt diz que o governo encomendou doses suficientes das vacinas Pfizer e Moderna para garantir que todas as pessoas elegíveis na Austrália possam obter uma segunda dose de reforço, se o conselho médico mudar.





"In addition we are seeing good progress on Novavax with recent fresh data and there 51 million doses of Novavax if the regulator were to approve that and that decision is expected in the coming 10 days." ______________________________________________________________________________________________________





Números da pandemia na austrália: há no momento 666.157 casos ativos de Covid no país, com 4512 pessoa hospitalizadas, 383 delas em UTI - unidades de terapia intensiva, e 118 delas estão entubadas.





Desde o início da pandemia, a Austrália registrou 1 milhão, 321 mil e 985 casos de Covid, e um total de 2.633 mortes.





Nova Gales do Sul/NSW registrou hoje 34.660 novos casos e 20 mortes - 12 homens e 8 mulheres, por Covid, e neste sábado, outras 20 pessoas com COVID-19 morreram em , enquanto 48.768 novos casos foram identificados.

Há 2.650 pacientes em hospitais de Nova Gales do Sul com o vírus - mais de 150 pessoas a mais do que na última sexta-feira.





Cerca de 193 desses pacientes estão em terapia intensiva e 58 necessitam de ventilação.





As autoridades afirmam que o surto está se desenvolvendo melhor do que o esperado, apesar de mais pessoas morrerem com o vírus no estado do que em qualquer outro momento durante a pandemia.





________________





Neste sábado, o Território do Norte registrou sua segunda morte relacionada à COVID desde o início da pandemia, enquanto 412 novos casos foram detectados no território, com cerca de um terço desses resultados positivos provenientes de testes rápidos de antígeno.





A última fatalidade é uma mulher aborígene duplamente vacinada na casa dos 40 anos da comunidade de Bagot, no norte de Darwin.





A vice-ministra-chefe, Nicole Manison, disse que a paciente estava em cuidados intensivos no Royal Darwin Hospital.





______________





O governo de Victoria está estendendo o auxílio de aluguel para pequenas empresas afetadas pela última onda de COVID-19 até o dia 15 de março.





As empresas com faturamento anual de 10 milhões de dólares ou menos que sofreram um declínio no faturamento de pelo menos 30% devido ao último surto serão elegíveis para o esquema estendido.





A ministra das Pequenas Empresas, Jaala Pulford, disse que o congelamento dos aumentos de aluguel e a moratória de despejo de propriedades comerciais também continuarão.





"They're doing an extraordinary job in really challenging circumstances; lots of staff away, challenges with supply chains, challenges around consumer confidence about people wanting to be out and about while case numbers are quite high."





Um esquema semelhante também foi estendido em Nova Gales do Sul.





Neste sábado, o estado de Victoria registrou 25.526 novos casos e mais 23 mortes, e hoje, domingo, mais 28.128 casos e 13 mortes.

________________________





Neste sábado, mais quatro pessoas morreram com COVID-19 na Austrália do Sul, enquanto o estado registrou 4.349 novos casos.





Os números incluem 3.175 infecções confirmadas com testes P-C-R e 1.242 de testes rápidos de antígeno fornecidos pelo estado.





Há 236 pessoas sendo tratadas contra a COVID-19 nos hospitais da Austrália do Sul - uma redução de 10 pessoas em relação aos números de sexta-feira - incluindo 26 em cuidados intensivos, sete das quais estão em ventiladores.







O Território da Capital/ACT registrou 1.320 novos casos de COVID-19 neste sábado.





As autoridades de saúde confirmaram que 691 resultados positivos vieram de testes rápidos de antígeno, enquanto 629 são de P-C-Rs.





Há 30 pacientes nos hospitais de Camberra com COVID-19, um aumento de três em relação à sexta-feira.





Três pessoas estão sendo tratadas em cuidados intensivos, todas necessitando de ventilação para respirar.





______________________________





Uma busca em grande escala continua por uma menina de nove anos que está desaparecida nas Blue Mountains em Nova Gales do Sul há três dias.





Charlise Mutten foi vista pela última vez por seus pais na quinta-feira, 13 de janeiro, em uma propriedade em Mount Wilson, 60 quilômetros a noroeste de Richmond.





Ela foi descrita como de aparência caucasiana, entre 1,30 e 1,40 metros de altura, magra, com cabelos e olhos castanhos.





Centenas de policiais e equipes de emergência estão envolvidas nas buscas.





_______________________





Vários estudantes do ensino médio que faziam o vestibular em Tóquio foram feridos em um ataque a faca.





A emissora pública N-H-K diz que três pessoas estão conscientes depois de terem sido feridas na manhã deste sábado quando outro estudante as atacou enquanto se reuniam para fazer o exame na Universidade de Tóquio.

A mídia local está relatando que o suposto agressor - um estudante do ensino médio de 17 anos - foi preso. O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio diz que não pode comentar os detalhes do ataque ou confirmar quaisquer prisões.





______________________





Os conservacionistas da Nova Zelândia estão surpresos com o primeiro aumento registrado na população dos pássaros kiwi marrom da Ilha do Norte, revertendo décadas de queda no número destes pássaros.





Cada espécie de kiwi foi categorizada como vulnerável ou pior até a última avaliação especializada das aves da Nova Zelândia.





O aumento move o kiwi marrom da Ilha do Norte da categoria "Em Risco - Declínio" para "Não Ameaçado".





Especialistas dizem que a espécie ainda requer apoio de conservação, apesar do aumento da população.





___________________________________________________________________________________________





No esporte,





A Austrália começou com pé direito na Copa do Mundo de Críquete Masculino Sub-19, superando os West Indies por seis posições na abertura do torneio.





A equipe de Cooper Connolly precisou de apenas 40.1 turnos para derrotar os Windies por 169.