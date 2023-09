LATAM cancela voos Austrália-Auckland-Santiago por todo o mês de março

A empresa aérea LATAM, uma das principais operadoras da rota no hemisfério sul, informou em suas mídias sociais que os voos diretos ida e volta, Sydney-Santiago, com parada em Auckland, na Nova Zelândia, foram cancelados por causa do número de ‘casos de Covid-19’.





No dia 14 de fevereiro, em resposta aos pedidos de entrevsta da SBS em Português, Kate Jenkins, Assessora de Imprensa da Companhia Aérea na Austrália e Nova Zelândia disse que:





A LATAM cancelou 13 voos entre Sydney e Santiago em março de 2022. A mudança se deveu ao impacto do surto da variante Omicron. Aproximadamente 2.000 passageiros com reservas de Sydney a Santiago foram impactadas.





À SBS em Português, a empresa informou que retomará os serviços de Sydney via Auckland para Santiago no dia 29 de março de 2022. Esses serviços operarão três vezes por semana e a LATAM pretende aumentar fazer cinco voos semanais a partir de 1º de julho de 2022. Empresa informa que voos dependem da decisão do governo de cada país Source: Facebook/LATAM





Resumo da notícia





Rota para o Brasil que tem parada Nova Zelândia foi interrompida; voos cancelados mas passagens para outras datas continuam sendo vendidas

Empresa diz que os voos foram cancelados por causa do número de ‘casos de Covid-19'

Austrália abre fronteiras internacionais para turistas vacinados dia 21 de fevereiro.

Rafael Walker, Diretor de Atendimento ao Consumidor, disse em mensagem de vídeo gravada que a empresa está trabalhando dia e noite para minimizar o impacto da nova onda da Covid nos voos da empresa.





De acordo com Sandra Boavida, dona de agência em Melbourne e especialista em viagens, não há voos listados na rota SYD-Auckland-Santiago até junho de 2022.





Sandra esclarece que são as várias razões que levaram não só a LATAM mas outras empresas a cancelarem as rotas que passam pela Nova Zelândia, lembrando do fechamento das fronteiras para todos os voos de turismo anunciado pela primeira-ministra neozelandesa Jacinda Adern.

Por causa da Covid, a Nova Zelândia fechou para o turismo, o que inclui alguns voos de trânsito, com isso a rota foi interrompida, lembra Sandra.

De acordo com planos de Jacinda Ardern, turistas da Austrália e outros países que não precisam de visto, só poderão entrar na Nova Zelândia em outubro. Ao contrário da Austrália que abrirá para o turismo dia 21 de fevereiro, o governo da Nova Zelândia avisa que vai abrir em Outubro. Source: covid19.govt.nz/international-travel A situação muda constantemente alerta Sandra, dependendo das decisões do governo e da pandemia em cada país, mas por enquanto a alternativa é procurar outra rota. "Atualmente, a fronteira da Nova Zelândia está fechada para quase todos os viajantes para ajudar a impedir a propagação da Covid19," diz. Passageiro em terminal vazio Source: pixabay / Free-Photos



Muitos brasileiros na Austrália compraram as passagens em novembro de 2021 quando a LATAM anunciou a retomada dos voos entre América do Sul e Austrália.





Juliane Ludsher, de Gold Coast, disse que descobriu que um ‘trecho’ da viagem que comprou para os sogros virem do Brasil para a Austrália ida e volta foi cancelado, quase que por acidente, ao checar as passagens, por curiosidade. Ela não foi informada de nenhuma mudança e foi surpreendia ao ver que o trecho cancelado foi de Santiago-Sydney, mas foram mantidos os trechos domésticos de João Pessoa-São Paulo no Brasil e Sydney-Gold Coast na Austrália.





”Fiz tudo por uma agência de bookings online e agora estou atrás do reembolso, pois querem que eu pague pelos voos domésticos, mas a rota principal foi cancelada. No total são AU$3,100 que querem que eu pague para um voo cancelado pela LATAM.” Juliane Ludsher, de Gold Coast, disse que descobriu que um ‘trecho’ da viagem que comprou para os sogros virem do Brasil para a Austrália ida e volta foi cancelado, o trecho principal, entre Santiago-Sydney Source: Supplied Paula Camila Cheron Raper, que comprou passagens Sydney-São Paulo, para maio de 2022, teve problemas para marcar a viagem com a família e duas crianças pequenas e diz que ainda não sabe se vai embarcar.





Ela conta que passou mais de dez horas no telefone com a empresa, fez reclamações e cartasabertas nas mídias sociais e só conseguiu uma resposta pelo Twitter dizendo que as viagens dependen das decisões do governo de cada país. “Pretendo mudar de rota, ir por Dubai ou Doha, estou muito estressada com tudo isso, também quero ir a frente e tomar ações para que a empresa trate a gente melhor,“ disse. Posts pelo facebook com brasileiros na Austrália em busca de mais informações Source: Facebook Ouça as entrevistas completa no botão play da imagem que abre essa reportagem.