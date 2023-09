Uma academia de futebol em Portugal suspeita de tráfico de jogadores

É um escândalo, com violação de direitos de jovens de vários continentes e que tem em fundo o sonho de glória no futebol.





Nesta segunda-feira,114 jovens foram resgatados da Bsports Academy, em Riba d'Ave, no norte de Portugal, estando em centros de acolhimento para serem entregues às respetivas famílias na América Latina, África e Ásia.





Em causa estão suspeitas de tráfico de seres humanos, no caso, esses jovens. São suspeitas que levaram Mário Costa, presidente da Assembleia-Geral da Liga Portugal e “patrão” da Bsports Portugal, a ser constituído arguido pelo Ministério Público português por este caso.





Os menores que, alegadamente, terão sido vítimas de tráfico de seres humanos nessa academia de futebol em Riba d'Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, já passaram a noite de segunda-feira em centros de acolhimento no norte do país, sendo entregues às respetivas famílias nos próximos dias e regressarão, agora, aos países de origem, na América Latina, África e Ásia.





Aos pais dos jovens era prometida, pela BSports, a troco de 500 euros mensais, formação académica e desportiva e a promessa de os filhos jogarem nos escalões profissionais do futebol português.





Na Academia, os jovens viviam em espécie de cativeiro, impedidos de sair.





Os investigadores do Serviço português de Estrangeiros e Fronteiras têm fundamentadas suspeitas de que Mário Costa está envolvido nestes negócios à margem da lei com jovens futebolistas vindos do estrangeiro. O dirigente da Liga Portugal estaria – segundo a investigação policial - a tentar ‘vender’ este modelo de negócio a “investidores” para criação de academias idênticas em países lusófonos.





O relator da Amnistia Internacional em Portugal para Tráfico de Seres Humanos, Manuel Albano, alerta para a especial vulnerabilidade das crianças que vão atrás do sonho do futebol europeu. A maioria fica exposta a redes que procuram exclusivamente o lucro, como parece acontecer neste caso.