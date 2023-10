Uma em cada três mulheres em todo o mundo é vítima de violência física ou sexual: pesquisa

A pesquisa conduzida pela agência de saúde da ONU revelou que cerca de 30% de todas as mulheres e meninas com mais de 15 anos – cerca de 736 milhões de pessoas – já foram vítimas de violência doméstica ao longo de suas vidas, principalmente perpetradas pelos parceiros opu maridos.







"A violência contra a mulher é endêmica em todos os países e culturas, e causa danos a milhões de mulheres e suas famílias", disse o chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, acrescentando que o problema "foi agravado pela pandemia Covid-19".









A doutora Claudia Garcia-Moreno, co-autora do relatório da OMS, disse que a pandemia da Covid-19 piorou a situação das mulheres.







Segundo ela, a Covid-19, problemas financeiros e o estresse de ter filhos e parceiros em casa, entre outros desafios, deixaram as mulheres em risco de sofrer mais abusos.











O relatório é baseado em dados globais. O abuso por parte de um parceiro íntimo é de longe a forma mais comum de violência contra as mulheres em todo o mundo, revela o relatório, afetando 26% de todas as mulheres e meninas com mais de 15 anos.







Seis por cento das mulheres foram abusadas sexualmente por alguém que não foi seu marido ou parceiro.







O estigma em torno do problema significa que o número real provavelmente é muito mais alto, disse a doutora Claudia.







Uma descoberta alarmante foi que a violência praticada pelo parceiro freqüentemente começa muito cedo na vida das mulheres, com quase um quarto de todas as adolescentes de 15 a 19 anos que estiveram em um relacionamento sendo submetidas à violência física ou sexual de seus parceiros.





A Diretora Executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka:







“É perturbador ver que esta violência generalizada por homens contra mulheres não apenas continua inalterada, mas que seja pior para mulheres jovens de 15 a 24 anos que também podem ser mães jovens. Sabemos que os múltiplos impactos da Covid-19 desencadearam uma 'segunda pandemia' de aumento da violência contra mulheres e meninas.”









Os países mais pobres geralmente registram níveis mais altos de abuso do que os países mais ricos, e a região da Oceania conta com as taxas mais altas, com até 51 por cento das mulheres de 15 a 49 anos tendo sofrido violência do parceiro em algum período de suas vidas, mostrou o relatório.







O sul da Ásia e a África também registraram níveis particularmente altos desse tipo de violência, enquanto o sul da Europa teve as taxas mais baixas, com 16%.







“Os resultados da Europa, provavelmente são um reflexo dessas mulheres terem mais apoio para abandonar relacionamentos abusivos, e terem mais acesso a serviços, mais proteções legais”, analisou a Dra. Claudia Garcia-Moreno.







