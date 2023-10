Vasco da Gama, o grande paquete de cruzeiros de Portugal

É um navio de cruzeiro com 55 mil toneladas, 210 metros de comprimento e 30 de boca, isto é, de largura. Tem capacidade para 1600 passageiros e 700 tripulantes, navegou nos últimos 5 anos nos mares da Austrália com o pavilhão da P&O Cruises australiana, foi comprado pela Mystic Cruises Douro Azul, do empresário português Mário Ferreira.





Era o Pacific Eden, está rebatizado com o nome do navegador português Vasco da Gama, e é agora o maior paquete da marinha comercial portuguesa - aliás, o único de grande porte.





Esta é uma estranheza portuguesa: o país que foi de navegadores, que a meio do século passado tinha uma frota mercante com vários paquetes, como o Infante Dom Henrique, o Santa Maria, o Vera Cruz, o Funchal ou o Niassa, após a descolonização, vai para meio século, deixou colapsar as maiores empresas de transporte naval e ficou sem navios de grande porte, apesar das necessidades de ligação com os arquipélagos dos Açores e da Madeira.





Várias vezes tem sido discutida a importância da retoma de navios de cruzeiro com bandeira portuguesa, até porque Lisboa é um dos principais portos de escala de cruzeiros turísticos na Europa. Agora, esta empresa portuguesa que começou por explorar sedutoras rotas ao longo do rio Douro, por entre margens com serras cobertas por vinhedos; agora, essa frota expande-se com este Vasco da Gama, o maior navio de cruzeiro que Portugal alguma vez teve. O empresário confia que, após a pandemia, com a difusão da vacina, o mercado de viagens em cruzeiro vai ressurgir.





E isto acontece num tempo em que Portugal assume a decisão política de aposta no vasto mar territorial português, um dos maiores da Europa beneficiando do grande alargamento propiciado pelos arquipélagos dos Açores e da Madeira.