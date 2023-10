Vegemite celebra 100 anos nas prateleiras dos mercados australianos

Esse ícone da maior ilha do Pacífico celebra em outubro seu primeiro centenário. Mas também divide opiniões entre australianos e não australianos.





Sua embalagem com corer vivas em amarelo e vermelho é sua assinatura, assim como o gosto forte e bem salgado.





Vegemite é parte da história australiana, mas seus 20 milhões de jarros vendidos anualmente ao redor do mundo representam uma realidade bem diferente das primeiras unidades vendidas na Austrália no século passado.





Tudo começou na década de 1920, quando o empresário e empreendedor Fred Walker contratou o químico Dr Cyril Callister para desenvolver uma pasta como alternativa ao Marmite, que também é um creme feito a base de levedura de cerveja, tradicional no Reino Unido.





Por conta dos desafios da Primeira Guerra Mundial, a importação do Marmite para a Australia foi cortada, e para encontrar uso para as sobras de fermento da produção de cerveja local, Cyril cria o Vegemite, que diferente do seu irmão britânico, a pasta australiana tem a adição de vegetais e especiarias na sua receita.



A primeira linha de produção de Vegemite pelo Dr. Cyril P Callister foi lançada em 1923. A expectativa com a versão Aussie da “manteiga” de cerveja britânica era grande em 1923 era grande, mas parece que os consumidores não ficaram tão impressionados como conta o neto do criador do Vegemite, Jamie Callister.





"Quando saiu a primeira produçao há 100 anos, foi um fracasso completo e absoluto. E agora se tornou o ícone que é hoje. E eu acho que ,realmente, foi por causa da perseverança do meu avô e o fato de que eles simplesmente resistiram", lembra Callister.





Callister diz que no início era um ambiente muito hostil, pois seus colegas não conseguiam prever como o Dr. Cyril faria a diferença.





Depois de várias tentativas e erros, o químico finalmente elaborou a receita que hoje está dentro dos potinhos amarelos. Rica em vitamina B, Vegemite foi utilizada como suplemento pelos soldados australianos durante a Segunda Guerra Mundial.





E este não foi o único evento patriótico onde o Vegemite garantiu o seu lugar na identidade nacional. O professor associado de Marketing Internacional da Universidade RMIT, Bernardo Figueiredo, conta que as Olimpíadas também foram um marco para o seu marketing.





"O que foi inteligente nisso é que durante as Olimpíadas de 1956 eles tocaram aquele jingle também, o que ajudou a associação com o australiano, como algo típico dos esportes australianos e tudo mais. Então, quanto mais você faz esse tipo de entrelaçamento com partes de história que são muito importantes num país, é assim que se constrói essa emblemática e herança com a marca", explica Figueiredo.





Ao longo de seu tempo nas prateleiras dos supermercados, o visual do Vegemite também evoluiu. Assim como a lista de receitas que já incluem: Batatas assadas Vegemite, rolinhos de salsicha com queijo e Vegemite, bolo de queijo Vegemite e assim vai a lista com profissionais e amadores da culinária reinventando as formas de saborear esse tesouro nacional.



A forma mais tradicional de comer Vegemite é no café da manhã com torradas. Source: Supplied O apego nacional pela a iguaria local, é que para a maioria dos australianos, o amor pelo Vegemite vem sendo criado desde cedo.





Se nos últimos 100 anos o desejo dos criadores do Vegemite era se tornar um ícone nacional, agora as ambições ultrapassam as fronteiras.





Vegemite é vendido na Austrália e na Nova Zelândia e enviado diretamente para o Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. Callister afirma que os planos são expandir o alcance do produto para além das fronteiras Australianas.





"Eu acho que podemos começar a importar o Vegemite para o exterior. Quero dizer, é um produto tão bom. E você sabe, vamos encarar, é um produto de um subproduto, é sustentável, é saudável e as pessoas adoram. Então, por que não levar para o exterior?" Diz Callister.





Por outro lado, professor Figueiredo lembra que o sentimento de pertencimento é fundamental para o sucesso da marca, e que gerar o mesmo sentimento fora da Australia não é uma tarefa muito fácil.





"Tentar atingir mercados que não sejam australianos no exterior é muito mais difícil porque o produto está vinculado a uma tradição australiana. Você compra Vegemite porque está comprando uma experiência australiana, uma vez que você compra o produto pelo o que o produto é, o jogo muda completamente. Então, o fato da marca ter essas cores e tudo isso não significa muito para outras pessoas." Explica Figueiredo.





SBS Português quer saber, você já provou Vegemite? Nos conte se gostou ou não gostou e qual é a sua opinião a pastinha favorita dos australianos.







Pode também fazer o download gratuito do aplicativo SBS Audio e siga SBS Portuguese. Usuários de iPhone – baixe o aplicativo aqui na App Store.