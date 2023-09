Austrália quer limitar as emissões de carbono em veículos

O governo federal está lançando a primeira estratégia de veículos elétricos da Austrália para ajudar os australianos a mudar para um transporte mais limpo e barato.





A estratégia introduzirá um padrão nacional de eficiência de combustível - a política controversa que exige que os fabricantes de automóveis cumpram uma meta média de emissões de carbono para todos os novos veículos leves vendidos no país, sujeitos a multas.





Até agora, a Austrália e a Rússia eram os únicos dois países desenvolvidos no mundo sem padrões de eficiência de combustível em vigor ou em desenvolvimento.





O ministro da Energia, Chris Bowen, diz que a medida chega anos atrasada.



"Este é um passo importante. Em última análise, trata-se de dar aos australianos melhores opções. Melhores opções de carros que são melhores para o clima, melhores para dirigir e mais econômicos."





Os fabricantes normalmente enviam veículos mais eficientes para países com padrões em vigor, o que significa que a Austrália está perdendo.





No ano passado, apenas 3,8 por cento dos carros vendidos na Austrália eram elétricos - um número bem atrás de economias desenvolvidas como a Grã-Bretanha e a Europa, onde as vendas de carros elétricos representam 15 e 17 por cento.



Trabalhistas querem que 50% dos carros novos sejam elétricos até 2030. Source: AAP Audrey Quick é a líder de transporte inteligente da Smart Energy e diz que a Austrália precisa de uma abordagem rígida e rápida.





"Se olharmos para outros países, como na Nova Zelândia, por exemplo, eles estão movendo rápido e duro. Eles estão visando uma redução de quase 40 por cento nas emissões de veículos nos primeiros cinco anos desse esquema. Se olharmos para a União Européia, eles almejam veículos 100% elétricos até 2035. Esse é o nível de ambição de que precisamos aqui na Austrália."





A terceira maior fonte de emissões de carbono da Austrália é o transporte - tornando-se um dos maiores emissores per capita do mundo.





O ministro Bowen diz que a estratégia de veículos elétricos ajudará a reduzir as emissões do país em pelo menos três milhões de toneladas de carbono até 2030 e mais de 10 milhões de toneladas até 2035.





E ter um padrão de eficiência de combustível também pode gerar economia de 519 dólares por ano para os australianos.



Muitos veículos elétricos são extremamente caros no momento, isso é verdade. Mas também é um resultado direto da falta de política. Padrões de eficiência de combustível exigiriam veículos elétricos mais acessíveis antes de serem enviados para a Austrália. Chris Bowen, ministro da Energia.

Então, como vai funcionar e qual é o cronograma?

Um documento de consulta foi lançado no dia 19 de abril, com um período de seis semanas para desenvolver como serão os padrões de eficiência de combustível.





A Ministra de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Regional e Governo Local, Katherine King, diz que espera ter um projeto de exposição da legislação até o final do ano.



Trata-se de disponibilizar mais veículos elétricos. Certificar-se de que não somos o último país que todos os fabricantes de automóveis escolhem para enviar seus veículos elétricos, mas que estamos entre os primeiros países que todos dos fabricantes de automóveis enviam. Katherine King, Ministra de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Regional e Governo Local.

"Portanto, o documento de consulta é realmente o processo pelo qual definiremos qual padrão de eficiência de combustível seremos. Mas eles não serão voluntários, serão obrigatórios."





A ministra King diz que os padrões de eficiência serão aplicados apenas para carros novos.





"O que os padrões de eficiência de combustível não fazem exigir que as pessoas se livrem de seus veículos. Eles não exigem que abra mão do seu carro a diesel. Eles não exigem o tipo de carro que a pessoa tem. O que eles fazem é fornecer um incentivo para que os fabricantes de automóveis enviem seus veículos mais recentes e mais limpos aqui para a Austrália. E sabemos que a demanda por veículos elétricos tem aumentado substancialmente, mas o problema real no momento é absolutamente oferta. As pessoas estão esperando muito tempo para ter acesso aos seus veículos e a gama de veículos disponíveis para eles simplesmente não existe."





Mas o líder do Partido Verde, Adam Bandt, diz que o programa do governo não vai longe o suficiente.





"O governo precisa colocar o pé no acelerador, estabelecer uma meta para a eliminação gradual dos veículos a gasolina, para que até 2030 as pessoas só possam comprar veículos com emissão zero neste país. Isso é o que outros países ao redor do mundo fizeram.”





Alguns defensores, incluindo o chefe-executivo do Conselho de Energia Inteligente, John Grimes, também estão questionando o plano do governo.



Precisamos ver ação. Estamos conversando sobre isso há muito tempo. Isso significa duas coisas. Uma, quão forte é a estrutura que vamos implementar? E, em segundo lugar, com que rapidez vamos transformar isso em lei? John Grimes, chefe-executivo do Conselho de Energia Inteligente.

A ministra King diz que há 'muito trabalho ser feito'.