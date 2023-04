Ramadã e Eid: o que são e como são celebrados na Austrália?

Destaques da notícia O Ramadã é o mês mais sagrado do Islã, durante o qual muçulmanos adultos saudáveis jejuam do amanhecer ao anoitecer.

O Eid al-Fitr é uma celebração de três dias do fim do mês sagrado de jejum.

Os muçulmanos australianos trazem aspectos culturais diversos para a celebração do Eid.

Compreender e apreciar a religião e a cultura uns dos outros é um aspecto fundamental de uma sociedade multicultural.





A Austrália é o lar de mais de 813 mil dos quase 2 bilhões de muçulmanos do mundo.





Então, já se perguntou o que o Ramadã e o Eid significam na cultura islâmica?



The Islamic Hijri calendar, is based on the cycles of the moon around the Earth. Credit: Pixabay

O que é o Ramadã?

O Ramadã é o nono mês do calendário lunar islâmico. Muçulmanos adultos saudáveis são obrigados a jejuar do amanhecer ao anoitecer durante este período.





A professora Zuleyha Keskin é a chefe do Centro de Estudos Islâmicos e Civilização da Universidade Charles Sturt em Melbourne.



O Ramadã é considerado o mês mais sagrado do ano para os muçulmanos, e isso o torna um mês muito especial. Professora Zuleyha Keskin, chefe do Centro de Estudos Islâmicos e Civilização da Universidade Charles Sturt, em Melbourne.

"O que realmente se destaca é o jejum do amanhecer ao pôr do sol, o que significa que eles se abstêm de comida, água e relações sexuais. E, eu acho que através disso, um enorme processo de aprendizado, desenvolvimento e disciplina está acontecendo.”





O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é baseado nos ciclos da lua ao redor da Terra. Como é de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar, as datas das ocasiões islâmicas variam.





Este ano, o mês sagrado do Ramadã cai entre 22 de março e 20 de abril.



A meal with loved ones during Ramadan. Source: iStockphoto / PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

Por quê os muçulmanos fazem jejum?

O jejum (ou Sawn em árabe) é um dos 'Cinco Pilares do Islã', que são Profissão de Fé, Oração, Doação, Jejum e Hajj, ou peregrinação.





Diretora do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Nacional Australiana, a professora Karima Laachir diz que o Ramadã envolve mais do que apenas abster-se de comida ou bebida.



É um mês de espiritualidade, é um mês para se reconectar com a própria fé, com Deus, em estreita conexão e adoração e também, o mais importante, é um mês em que reaprendemos a ser seres humanos compassivos, a entender as necessidades das pessoas que são pobres, que não têm dinheiro para comer e se reconectar com o mundo ao nosso redor. Professora Karima Laachir, Diretora do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Nacional Australiana.

Os muçulmanos também são obrigados a evitar fumar, ter relações sexuais, expressar raiva ou se envolver em discussões ao jejuar durante o Ramadã. Cometer atos imorais também é proibido.





Práticas extras de adoração, como orações, leitura e compreensão do Alcorão e trabalhos de caridade são incentivadas. Muitos muçulmanos frequentam as mesquitas depois de quebrar o jejum, também conhecido como 'Iftar'.





Além de ser uma forma de oração e um dever religioso, a professora Laachir explica que o jejum também traz benefícios à saúde.



Muçulmanos adultos saudáveis são obrigados a jejuar do amanhecer ao anoitecer duarnte o Ramadã. Source: Moment RF / Jasmin Merdan/Getty Images “Fisicamente, é muito saudável porque regula o metabolismo do corpo, purifica o corpo de qualquer toxicidade. Está provado ser um processo muito saudável e sabemos aqui com mais regularidade sobre o jejum intermitente e como é importante para o corpo.”



O que é o Eid?

E depois que os muçulmanos passam por um mês inteiro de jejum, então vem o Eid.





Eid é uma palavra árabe para "festival" ou "festa". Existem dois Eids principais no calendário islâmico que são Eid al-Fitr e o Eid al-Adha.





Keskin diz que o Eid al-Fitr também conhecido como o 'Eid menor', é uma celebração de três dias das conquistas de uma pessoa.



O Eid al-Fitr é uma oportunidade para celebrar o que se conquistou durante o mês do Ramadã. Professora Zuleyha Keskin, chefe do Centro de Estudos Islâmicos e Civilização da Universidade Charles Sturt, em Melbourne.

Ao abraçar o Eid, os muçulmanos também são obrigados a fazer caridade, conhecida como Zakat al-Fitr, para que os pobres também possam comemorar.





O Eid al-Fitr deste ano cairá no dia 21 ou 22 de abril, dependendo do posicionamento da lua.





As celebrações começam com orações especiais na manhã do primeiro dia do 10º mês do calendário islâmico.





Na maioria dos países islâmicos, o Eid al-Fitr é um feriado público.



Comunidade muçulmana celebra o Eid al-Fitr com orações na Mesquita de Lakemba em Sydney. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

Como os muçulamanos na Austrália celebram o Eid?

Orações comunitárias são realizadas em mesquitas locais e centros comunitários onde as pessoas se cumprimentam com 'Eid Mubarak', que significa 'Feliz Eid'.





Comprar roupas novas, especialmente para crianças, limpar a casa e preparar doces e pratos especiais são uma grande parte dos preparativos do Eid.





A professora Laachir diz que na Austrália essas comemorações variam.





"Os muçulmanos na Austrália são muito diversos. Eles vêm de diferentes origens culturais, por exemplo, há muçulmanos do sul da Ásia, muçulmanos do mundo árabe, muçulmanos da África, muçulmanos da China, de diferentes partes do mundo. Então, claro que carregam consigo certas tradições que trouxeram dos seus antepassados para cá e têm uma conexão particular com isso.”



Large crowds filled the Mosque in Lakemba and lined the streets to mark the end of the holy month of Ramadan, Sydney. Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE A professora Laachir concorda diz que sente que as celebrações do Eid na Austrália são muito mais diversificadas do que em muitos países islâmicos.





“O que é bonito na comunidade muçulmana na Austrália é que a maioria das celebrações acontecem em centros comunitários e em mesquitas locais, que tendem a reunir todas essas comunidades, de diferentes origens. Juntos, eles celebram com diferentes pratos, doces e bolos".