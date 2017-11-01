AdvocateParveen Gupta says community needs to join hands to make changes in legal system

ਮਨਮੀਤਦੇਕੇਸਦੀਪੈਰਵਾਈਕਰਨਵਾਲੇਵਕੀਲਪਰਵੀਨਗੁਪਤਾਨੇਦਸਿਆਕਿਇਸਸਮੇਂਮਾਨਯੋਗਅਦਾਲਤਵਿਚਦੋਕੇਸਚਲਰਹੇਹਨ।ਇਕ, ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨਦਾਜਿਸਦਾਫੈਸਲਾਤਕਰੀਬਨਛੇਮਹੀਨੇਦੇਅੰਦਰਆਸਕਦਾਹੈ।ਦੂਜਾ, ਕਰਿਮਿਨਕਕੇਸਹੈਜਿਸਦਾਫੈਸਲਾਹੋਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਉਡੀਕਹੈਮੈਂਨਟਲਹੈਲਥਟਰੀਬੀਉਨਲਦੇਫੈਸਲੇਦੀਕਿਉਂਕਿਦੋਸ਼ੀਵਿਅਕਤੀਨੇਕਿਹਾਹੈਕਿਉਸਦੀਮਾਨਸਿਕਸਿਹਤਠੀਕਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਹਟਰਾਈਬਿਊਨਲਉਸਦੀਪੈਰਵਾਈਕਰਰਿਹਾਹੈ।ਸ੍ਰੀਗੁਪਤਾਨੇਕਿਹਾ, ‘ਭਾਈਚਾਰੇਨੂੰਇੱਕਠੇਹੋਕਿਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂਵਗੈਰਾਦਾਇਰਕਰਨੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨਤਾਂਕਿਕਾਨੂੰਨਾਂਵਿਚਲੋੜੀਂਦੀਤਰਮੀਮਹੋਸਕੇ।ਨਾਲਹੀਸੋਲੀਸੀਟਰਾਂਦਾਵੀਇਕਫੋਰਮਬਨਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਤਾਂਕਿਇਹੋਜਿਹੇਕੇਸਾਂਵਿਚਅਸੀਂਇਕੱਠੇਹੋਕਿਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾਕਰਸਕੀਏ।‘
ਮਨਮੀਤਅਲੀਸ਼ੇਰਜਿਸਦੀਇਕਬਹੁਤਹੀਦੁਖਦਾਈਘਟਨਾਂਤਹਿਤਪਿਛਲੇਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰਬਰਿਸਬੇਨਵਿਚਮੌਤਹੋਗਈਸੀ, ਦੀਪਹਿਲੀਬਰਸੀਪਿਛਲੇਸ਼ਨੀਵਾਰਨੂੰਬਰਿਸਬੇਨਵਿਚਮਨਾਈਗਈ।ਇਸਮੋਕੇਮਨਮੀਤਦੇਪਿਤਾ, ਭਰਾਅਤੇਦੋਭੈਣਾਂਇਸਵਿਚਸ਼ਰੀਕਹੋਣਲਈਭਾਰਤਤੋਂਉਚੇਚੇਤੋਰਤੇਪਹੁੰਚੇ।ਮਾਤਾਜੀਦੀਤਬੀਅਤਠੀਕਨਾਂਹੋਣਕਾਰਨਉਹਨਾਂਨੂੰਸਫਰਨਾਂਕਰਨਦੀਸਲਾਹਦਿਤੀਗਈਸੀ।ਇਨਾਲਾਦੇਗੁਰੂਦੁਆਰਾਸਾਹਿਬਵਿਚਮਨਮੀਤਦੀਨੂੰਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਦੇਣਹਿਤਅਖੰਡਪਾਠਸਾਹਿਬਦਾਭੋਗਪਾਇਆਗਿਆਜਿਸਵਿਚਕਈਪਤਵੰਤੇਸਜਣਾਂਅਤੇਮਨਮੀਤਦੇਕੰਮਵਾਲੇਸਾਥੀਆਂਨੇਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂਦਿਤੀਆਂ।ਇਸਮੋਕੇਭਾਰਤਤੋਂਸਮਨਜਿੰਦਰਸਿੰਘਸਿਰਸਾ, ਐਮਐਲਏਦਿੱਲੀਅਤੇਦਿੱਲੀਗੁਰੂਦੁਆਰਾਪ੍ਰਬੰਧਕਕਮੇਟੀਦੇਜਨਰਲਸਕੱਤਰਵੀਪਰਿਵਾਰਨਾਲਇਥੇਆਏਹੋਏਸਨ।ਮਨਮੀਤਨੂੰਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂਦੇਣਮੋਕੇਕਈਆਂਨੇਉਸਦੀਪਿਆਰਤੇਸਤਿਕਾਰਵਾਲੇਮਿਠੇਸੁਬਾਉਬਾਬਤਚਾਨਣਾਪਾਇਆਅਤੇਕਿਹਾਕਿਕਈਆਂਕਿਹਾਕਿਉਸਦੀਅਚਨਚੇਤਮੋਤਕਾਰਨਬਰਿਸਬੇਨਦੇਸਟੇਜੀਰੰਗਮੰਚਉਤੇਇਕਠਹਿਰਾਅਆਗਿਆਹੈ।
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