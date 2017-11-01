AdvocateParveen Gupta says community needs to join hands to make changes in legal system

Advocate Parveen Gupta

says community needs to join hands and submit petitions to modify the current laws Source: MPS

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Published 2 November 2017 at 9:10am
By MP Singh
Source: SBS

The legal system is continuously evolving and now there is need to modify the mental health plea section.

Published 2 November 2017 at 9:10am
By MP Singh
Source: SBS
ਮਨਮੀਤਦੇਕੇਸਦੀਪੈਰਵਾਈਕਰਨਵਾਲੇਵਕੀਲਪਰਵੀਨਗੁਪਤਾਨੇਦਸਿਆਕਿਇਸਸਮੇਂਮਾਨਯੋਗਅਦਾਲਤਵਿਚਦੋਕੇਸਚਲਰਹੇਹਨ।ਇਕ, ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨਦਾਜਿਸਦਾਫੈਸਲਾਤਕਰੀਬਨਛੇਮਹੀਨੇਦੇਅੰਦਰਆਸਕਦਾਹੈ।ਦੂਜਾ, ਕਰਿਮਿਨਕਕੇਸਹੈਜਿਸਦਾਫੈਸਲਾਹੋਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਉਡੀਕਹੈਮੈਂਨਟਲਹੈਲਥਟਰੀਬੀਉਨਲਦੇਫੈਸਲੇਦੀਕਿਉਂਕਿਦੋਸ਼ੀਵਿਅਕਤੀਨੇਕਿਹਾਹੈਕਿਉਸਦੀਮਾਨਸਿਕਸਿਹਤਠੀਕਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਹਟਰਾਈਬਿਊਨਲਉਸਦੀਪੈਰਵਾਈਕਰਰਿਹਾਹੈ।ਸ੍ਰੀਗੁਪਤਾਨੇਕਿਹਾ, ‘ਭਾਈਚਾਰੇਨੂੰਇੱਕਠੇਹੋਕਿਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂਵਗੈਰਾਦਾਇਰਕਰਨੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨਤਾਂਕਿਕਾਨੂੰਨਾਂਵਿਚਲੋੜੀਂਦੀਤਰਮੀਮਹੋਸਕੇ।ਨਾਲਹੀਸੋਲੀਸੀਟਰਾਂਦਾਵੀਇਕਫੋਰਮਬਨਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਤਾਂਕਿਇਹੋਜਿਹੇਕੇਸਾਂਵਿਚਅਸੀਂਇਕੱਠੇਹੋਕਿਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾਕਰਸਕੀਏ।‘

ਮਨਮੀਤਅਲੀਸ਼ੇਰਜਿਸਦੀਇਕਬਹੁਤਹੀਦੁਖਦਾਈਘਟਨਾਂਤਹਿਤਪਿਛਲੇਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰਬਰਿਸਬੇਨਵਿਚਮੌਤਹੋਗਈਸੀ, ਦੀਪਹਿਲੀਬਰਸੀਪਿਛਲੇਸ਼ਨੀਵਾਰਨੂੰਬਰਿਸਬੇਨਵਿਚਮਨਾਈਗਈ।ਇਸਮੋਕੇਮਨਮੀਤਦੇਪਿਤਾ, ਭਰਾਅਤੇਦੋਭੈਣਾਂਇਸਵਿਚਸ਼ਰੀਕਹੋਣਲਈਭਾਰਤਤੋਂਉਚੇਚੇਤੋਰਤੇਪਹੁੰਚੇ।ਮਾਤਾਜੀਦੀਤਬੀਅਤਠੀਕਨਾਂਹੋਣਕਾਰਨਉਹਨਾਂਨੂੰਸਫਰਨਾਂਕਰਨਦੀਸਲਾਹਦਿਤੀਗਈਸੀ।ਇਨਾਲਾਦੇਗੁਰੂਦੁਆਰਾਸਾਹਿਬਵਿਚਮਨਮੀਤਦੀਨੂੰਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਦੇਣਹਿਤਅਖੰਡਪਾਠਸਾਹਿਬਦਾਭੋਗਪਾਇਆਗਿਆਜਿਸਵਿਚਕਈਪਤਵੰਤੇਸਜਣਾਂਅਤੇਮਨਮੀਤਦੇਕੰਮਵਾਲੇਸਾਥੀਆਂਨੇਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂਦਿਤੀਆਂ।ਇਸਮੋਕੇਭਾਰਤਤੋਂਸਮਨਜਿੰਦਰਸਿੰਘਸਿਰਸਾ, ਐਮਐਲਏਦਿੱਲੀਅਤੇਦਿੱਲੀਗੁਰੂਦੁਆਰਾਪ੍ਰਬੰਧਕਕਮੇਟੀਦੇਜਨਰਲਸਕੱਤਰਵੀਪਰਿਵਾਰਨਾਲਇਥੇਆਏਹੋਏਸਨ।ਮਨਮੀਤਨੂੰਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂਦੇਣਮੋਕੇਕਈਆਂਨੇਉਸਦੀਪਿਆਰਤੇਸਤਿਕਾਰਵਾਲੇਮਿਠੇਸੁਬਾਉਬਾਬਤਚਾਨਣਾਪਾਇਆਅਤੇਕਿਹਾਕਿਕਈਆਂਕਿਹਾਕਿਉਸਦੀਅਚਨਚੇਤਮੋਤਕਾਰਨਬਰਿਸਬੇਨਦੇਸਟੇਜੀਰੰਗਮੰਚਉਤੇਇਕਠਹਿਰਾਅਆਗਿਆਹੈ।

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