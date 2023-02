ਟਿੱਕ-ਟੋਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਪੋਤੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਦੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

6 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਏ ਸੀ ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੇਪਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।





ਉਸ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।





ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੀਮ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।





ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੈਨਬਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।





ਕੈਨਬਰਾ ਸਥਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।





