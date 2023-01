ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟੱਗਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਖਿਤਾਬ

Available in other languages

2017 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟੱਗਰ ਦਾ ‘ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਮ ਆਫ ਦਾ ਯੀਅਰ’ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ-31 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।





ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ, ‘ਚੈਨਲ-31 ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ’।





ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚੈਨਲ-31 ਦੇ ‘ਹਾਫ ਆਵਰ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ’) ਨਾਮੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚਲੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ‘ਐਂਟੀਨਾ ਅਵਾਰਡ’ ‘ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਮ ਆਫ ਦਾ ਯੀਅਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।





ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।





Dilpreet Kaur Taggar wins Antenna Award for her show on Channel 31. Source: Supplied





ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ, ਪੜਾਈ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ’।





‘ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਸਨ - ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ’।





ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਇੰਡੀਜੀਨਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।





ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।





