Alegeri în Victoria

După alegerile de sâmbătă, laburiștii revin la putere în Victoria pentru al treilea mandat consecutiv.





Desi coaliția din opoziție a sperat să-i convingă pe alegători că e nevoie de o schimbare, în special după toate controversele din timpul pandemiei, mesajul s-a pierdut, cum se spune, undeva pe drum.





Liderul liberalilor din Victoria, Matthew Guy iși pusese o singură dorință pentru alegerile de la sfârșitul săptămânii:





[["I say to Victorians, don't miss this chance. Don't wake up on Sunday with a Daniel Andrews hangover. Don't miss the chance on Saturday to vote him and his government out."], afirma Mathey guy.





Laburiștii se estimează că vor avea cel puțin 51 de locuri în noul Parlament, număr suficient pentru un guvern de sine stătător.





Declararea victoriei laburiștilor a dus, în mod previzibil, la urale din partea susținătorilor aflați la sediul partidului, în Melbourne.





Daniel Andrews devine acum al cincilea premier din Victoria, aflat în funcție timp de 3 mii de zile.





Pe parcursul campaniei, au existat unele speculații că deciziile de blocaje prelungite luate de laburiști în timpul pandemiei de Covid-19 vor avea un impact semnificativ asupra votului populației din Victoria.





În mod clar, prezicerile nu s-au îndeplinit.





Premierul Andrews a dorit sa transmită câteva cuvinte în acest sens:





[["Friends, these last few years have been incredibly challenging. We've had to make some very difficult decisions, some very tough decisions, and Victorian families and businesses right across our state have had a very difficult time. This was a one in 100 year event. And because of the tough decisions that we made, and as important in some respects, even more importantly, the fact that Victorians stuck together, the fact that Victorians - through kindness and compassion, through connection and care... That sense of kindness, that sense of connection, that sense that we are all in this together has been confirmed today as well."], afirma Daniel Andrews, adăugând că noul său guvern va lucra pentru toti cetățenii din stat, în cel de-al treilea mandat al său:





[["We will govern for all Victorians. We will deliver each and every element of our positive plan to benefit each and every Victorian, no matter how you voted. No matter what your views and opinions. That's what our job is. We take our responsibility seriously, because Labor does what matters."], afirma Daniel Andrews.





Liderul liberalilor, Matthew Guy, care l-a sunat pe rivalul său laburist pentru a-și recunoaște înfrângerea în alegeri, afirma în discursul său că e timpul să se meargă înainte:





[["On behalf of all Victorians, I think it's important now that post this election that we come together as Victorians so that the best of our state should be ahead of us, not behind us."], afirma domnul Guy, care rămâne totuși optimist în ciuda rezultatului slab obținut de Coaliție:





[["What we can see is that with a swing of around 4 percent to us, and many prepoll results to come, we will finish - despite what many commentators say - we will finish with more seats in the Parliament, in both the lower house and the upper house."], afirma domnul Guy.





Pe de altă parte, candidații independenți și-au sărbătorit propriile rezultate.





În ciuda faptului că Naționalii din Victoria au recâștigat două locuri de la independenți, alți doi candidați TEAL sunt aproape siguri câștigători, Melissa Lowe preluând circumscripția Hawthorn de la laburiști și Kate Lardner câștigând Mornington-ul de la candidatul liberal Chris Crewther.





Și Verzii au mers bine în alegeri.





Partidul și-a păstrat cele trei circumscripții din Melbourne, Brunswick și Prahran și e pe cale să câștige încă două de la laburiști, anume Northcote și Richmond, mărindu-și astfel numărul locurilor în camera inferioară a parlamentului statal.





Liderul Verzilor din Victoria, Samantha Ratnam a declarat rezultatele de sâmbătă drept începutul sfârșitului sistemului cu două partide majore in Victoria.





La începutul campaniei, doamna Ratnam afirma că alegătorii se îndreaptă din ce în ce mai mult către partidul Verzilor, datorită deziluziei față de partidele majore:





[["We've been talking to thousands of voters over this campaign who want politics done differently, who are sick and tired of the major parties taking them for granted and want more Greens elected to make this happen."], afirma Samantha Ratnam.





Pentru fostul vicepremier laburist James Merlino, care s-a retras din politică înainte de aceste alegeri, rezultatul înseamnă că alegătorii au respins politica extremistă întruchipată de candidați precum Catherine Cummings, care afirmase într-un discurs că Daniel Andrews ar trebui să se transforme într-un fel de 'ceață roșie'.





Vorbind la ABC în seara alegerilor, domnul Merlino afirma că întreaga campanie electorală a fost dificilă și toxică:





[["This has been a particularly difficult campaign. It's been quite toxic as well... These are some really tough questions that need to be put to the Liberal party. They chose in this campaign to get in to bed with extremists. And we can see from the results in metropolitan Melbourne what people think about that."], afirma James Merlino.





Între timp, mai mulți candidați la conducerea liberalilor din Victoria se așteaptă să își declare intențiile, după ce Matthew Guy a anunțat că va demisiona din funcția de lider al partidului.