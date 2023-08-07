Leonid Sandler with the latest news of the Women's World Cup

READ MORE
"Мой прогноз снова актуален": Леонид Сандлер с новостями Чемпионата мира по футболу среди женщин
"Побеждают игроки, а проигрывает тренер": Леонид Сандлер с новостями Чемпионата мира по футболу среди женщин
The Matildas face Denmark in their Round of 16 match in Sydney on Monday. Credit: AAP / Darren England
"Мой прогноз снова актуален": Леонид Сандлер с новостями Чемпионата мира по футболу среди женщин
"Побеждают игроки, а проигрывает тренер": Леонид Сандлер с новостями Чемпионата мира по футболу среди женщин