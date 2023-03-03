SBS news in Russian — 03.03.2023

Key Points
- В парламенте спорят о том, сколько людей затронет повышение налога на доходы от пенсионных сбережений;
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел России Сергей Лавров провели первую, хоть и короткую, встречу с начала войны в Украине;
- Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область, в котором Кремль и ФСБ обвинили “украинских диверсантов”;
- И Сидней и другие крупные города готовятся к богатым на мероприятия выходным.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты