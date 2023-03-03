SBS news in Russian — 03.03.2023

SBS Russian news

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Listen to the latest news headlines in Australia from SBS Russian. Tune in for SBS Russian program on Mondays, Thursdays and Saturdays at noon. Follow us on Facebook or sign up to our podcasts here.

Key Points
  • В парламенте спорят о том, сколько людей затронет повышение налога на доходы от пенсионных сбережений;
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел России Сергей Лавров провели первую, хоть и короткую, встречу с начала войны в Украине;
  • Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область, в котором Кремль и ФСБ обвинили “украинских диверсантов”;
  • И Сидней и другие крупные города готовятся к богатым на мероприятия выходным.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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