Would you recognise the signs of a stroke?

A patient undergoes an injected brain scanner to detect a stroke.

Credit: BSIP/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

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Stroke is one of the leading causes of death and disability in the country with around 770,000 Australians living with its debilitating impact. Authorities are encouraging people to learn the signs and symptoms and are keen to dispel a leading health myth - that stroke only affects the elderly.

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Стефани Хо только что окончила универсиет и получила работу своей мечты - консультант по информационным технологиям. И тут у нее случился инсульт.

«По сути это был самый обычный день. Я проснулась в субботу утром, встала и пошла в ванную. Мама спросила меня что-то очень обычное, типа ,"как тебе спалось?", а в ответ мне удалось только издать какие-то бессмысленные звуки, что меня жутно испугало».

Ее первой мыслью было то, что это какие-то последствия употребления алкоголя.

«Я не могла понять, что происходит, и потом просто упала дома, и, к счастью, моя семья была рядом, и они смогли увезти меня в больницу, а там уже обнаружили, что у меня действительно тяжелый инсульт из-за кровотечения».

Этот инцидент навегда изменил жизнь 22-летней жевушки.

«Вся жизнь у меня была впереди и вдруг, неожиданно, в мгновение ока, все изменилось - я не могла нормально видеть, я не могла  ходить или говорить. Я не могла ни читать, ни писать, моя правая рука перестала работать. Это было словно снова все начинать с самого начала».

Лиза Мерфи, исполнительный директор "Stroke Foundation", Фонда, занимающегося изучением и лечением инсультов, говорит, что история Стефани показывает, насколько широкой является возрастная группа, на которую распространятеся риск инсульта.

«Инсульт может случиться с младенцами, детьми, молодыми людьми, а также с пожилыми австралийцами. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди, которые далеко не всегда знают о том, что им может угрожать инсульт, знали об этом".

Факторов риска инсульта много - высокое кровяное давление и уровень холестерина; диабет 2 типа; курение; чрезмерное употребление алкоголя; недостаток физической активности и неправильное питание.

Фонд призывает австралийцев делиться информацией F.A.S.T., чтобы люди знали, как определить симптомы инсульта.

"Буква F  - это face (лицо). Поэтому, если вы видите кого-то с опустившимся лицом, это признак того, что у человека может быть инсульт. A - arms,  означает руки. Попросите человека поднять руки вверх. Если они могут поднять только одну, это тоже может быть инсульт. S означает speech - речь. Поэтому, если  речь невнятная или возникают проблемы с произношением слов, это может быть еще одним признаком. И T - time -  означает время. Инсульт требует неотложной медицинской помощи. Звоните 000 или быстро поезжайте в госпиталь. FAST. Мы просим людей запомнить это».

Стефани Хо перенесла серьезную операцию на головном мозге и три месяца провела в больнице.

Затем ей пришлось заново осваивать базовые навыки — ходьбу, речь и чтение.

И спустя 10 лет после инсульта она находится на постоянной инвалидости и не может пользоваться правой рукой.

Она также испытывает хроническую боль, усталость и проблемы с равновесием.

Но говорит, что это всего лишь физические последствия, а вот ментальные могут быть не такими очевидными для всех.

«Я думаю, что не было так много внимания к моему психическому состоянию. Вы можете только представить, что это лишило вас самого необходимого из вашей жизни и смириться, что теперь все будет совсем по-другому. Это очень-очень большие изменения".


Процесс ее реабилитации не останавливается, и врачи удивляются тому, насколько ей удалось вернуть физические навыки.


«Поэтому я думаю, что жизнь довольно хороша, и я считаю, что мне очень повезло».

К счастью, в тот судьбоносный день ее семья была рядом - ведь эксперты области здравоохранения подсчитали, что жертва инсульта каждую минуту теряет 1,9 миллионов клеток мозга без оказания медицинской помощи.
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