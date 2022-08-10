Would you recognise the signs of a stroke?

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.





Стефани Хо только что окончила универсиет и получила работу своей мечты - консультант по информационным технологиям. И тут у нее случился инсульт.





«По сути это был самый обычный день. Я проснулась в субботу утром, встала и пошла в ванную. Мама спросила меня что-то очень обычное, типа ,"как тебе спалось?", а в ответ мне удалось только издать какие-то бессмысленные звуки, что меня жутно испугало».





Ее первой мыслью было то, что это какие-то последствия употребления алкоголя.





«Я не могла понять, что происходит, и потом просто упала дома, и, к счастью, моя семья была рядом, и они смогли увезти меня в больницу, а там уже обнаружили, что у меня действительно тяжелый инсульт из-за кровотечения».





Этот инцидент навегда изменил жизнь 22-летней жевушки.





«Вся жизнь у меня была впереди и вдруг, неожиданно, в мгновение ока, все изменилось - я не могла нормально видеть, я не могла ходить или говорить. Я не могла ни читать, ни писать, моя правая рука перестала работать. Это было словно снова все начинать с самого начала».





Лиза Мерфи, исполнительный директор "Stroke Foundation", Фонда, занимающегося изучением и лечением инсультов, говорит, что история Стефани показывает, насколько широкой является возрастная группа, на которую распространятеся риск инсульта.





«Инсульт может случиться с младенцами, детьми, молодыми людьми, а также с пожилыми австралийцами. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди, которые далеко не всегда знают о том, что им может угрожать инсульт, знали об этом".





Факторов риска инсульта много - высокое кровяное давление и уровень холестерина; диабет 2 типа; курение; чрезмерное употребление алкоголя; недостаток физической активности и неправильное питание.





Фонд призывает австралийцев делиться информацией F.A.S.T., чтобы люди знали, как определить симптомы инсульта .





"Буква F - это face (лицо). Поэтому, если вы видите кого-то с опустившимся лицом, это признак того, что у человека может быть инсульт. A - arms, означает руки. Попросите человека поднять руки вверх. Если они могут поднять только одну, это тоже может быть инсульт. S означает speech - речь. Поэтому, если речь невнятная или возникают проблемы с произношением слов, это может быть еще одним признаком. И T - time - означает время. Инсульт требует неотложной медицинской помощи. Звоните 000 или быстро поезжайте в госпиталь. FAST. Мы просим людей запомнить это».





Стефани Хо перенесла серьезную операцию на головном мозге и три месяца провела в больнице.





Затем ей пришлось заново осваивать базовые навыки — ходьбу, речь и чтение.





И спустя 10 лет после инсульта она находится на постоянной инвалидости и не может пользоваться правой рукой.





Она также испытывает хроническую боль, усталость и проблемы с равновесием.





Но говорит, что это всего лишь физические последствия, а вот ментальные могут быть не такими очевидными для всех.





«Я думаю, что не было так много внимания к моему психическому состоянию. Вы можете только представить, что это лишило вас самого необходимого из вашей жизни и смириться, что теперь все будет совсем по-другому. Это очень-очень большие изменения".







Процесс ее реабилитации не останавливается, и врачи удивляются тому, насколько ей удалось вернуть физические навыки.







«Поэтому я думаю, что жизнь довольно хороша, и я считаю, что мне очень повезло».



