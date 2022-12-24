«Трудный год»: политические лидеры выступили с рождественскими посланиями спустя год после хаоса с Омикрон

Энтони Альбанезе выступил со своим первым рождественским обращением в качестве премьер-министра, спустя год после волны Omicron COVID-19, прокатившейся по стране.

ANTHONY ALBANESE WISHING TREE

Anthony Albanese and Peter Dutton have delivered their Christmas messages. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

KEY POINTS
  • Энтони Альбанезе выступил со своим первым рождественским посланием в качестве премьер-министра
  • Он воздал должное аварийно-спасательным службам, Силам обороны и другим важным работникам
  • Австралийцы отпразднуют первое Рождество без ограничений с начала пандемии COVID-19
Энтони Альбанезе отметил особые заслуги работников служб экстренной помощи Австралии в своем первом рождественском послании в качестве премьер-министра. В то время как лидер оппозиции Питер Даттон предупредил, что пострадавшие от наводнения общины будут по-прежнему нуждаться в государственной поддержке.

Австралийцы наслаждаются своим первым, с начала пандемии COVID-19, Рождеством без ограничений, спустя год после того, как вариант Omicron заставил отложить поездки и вынудил
тысячи людей оставаться в изоляции
в праздничный период.

Появившись в красно-зеленом галстуке, обычно предназначенном для поддержки его любимой команды лиги регби South Sydney Rabbitohs, г-н Альбанезе описал Рождество как «день для отдыха вместе с семьей и друзьями», но также и как «важный для веры» многих австралийцев.

«Конечно, сегодня не все могут расслабиться. Если вы находитесь на смене, я хочу сказать спасибо за вашу службу другим людям», — сказал он.
Anthony Albanese in his office delivering a Christmas message.
Prime Minister Anthony Albanese has thanked emergency service and defence personnel in his first Christmas message as prime minister.
«Если вы работаете, потому что в качестве волонтера решили посвятить свое время тому, чтобы сделать Рождество лучше для своих собратьев-австралийцев, подаете ли вы обед нуждающимся или заботитесь о безопасности наших пляжей, я хочу выразить свою благодарность и восхищение.

«То же самое относится ко всем нашим работникам аварийно-спасательных служб и, конечно же, ко всему персоналу Сил обороны Австралии, независимо от того, служат ли они здесь или вдали от дома за границей. Спасибо каждому из вас».

Настрой обращения г-на Альбанезе резко контрастирует с этим периодом в прошлом году, когда тогдашний премьер-министр Скотт Моррисон призвал австралийцев «продолжать преодолевать трудности» на фоне волны Омикрона, которая привела к массовым отменам и задержкам рождественских поездок.

Путешественники были разочарованы требованиями прохождения ПЦР-тестов для пересечения некоторых внутренних границ, так как во многих районах время ожидания результатов длилось около недели.

Г-н Моррисон также говорил о тяжелых чувствах после
трагедии в начальной школе Хиллкрест
, в результате которой шестеро детей погибли менее чем за две недели до праздников.

'Трудный год'

Г-н Даттон сказал, что 2022 год был трудным для австралийцев, пострадавших от стихийных бедствий, массовых утечек данных и «тяжелой новости» о смерти королевы Елизаветы.

Лидер Либеральной партии также напомнил, что австралийцы в преддверии Рождества продолжают страдать от роста стоимости жизни.
Peter Dutton delivering a Christmas message.
Peter Dutton has described 2022 as a "difficult year" for many Australians.
«Сообщества будут по-прежнему нуждаться в нашей помощи и помощи правительства в ближайшие месяцы и годы», — сказал он.

«В христианском духе, пожалуйста, свяжитесь с теми из ваших знакомых, кто может быть один, без близких, чтобы у них не было одинокого Рождества.

«Хотя это был трудный год, мы, как это делают австралийцы, выражаем благодарность за то, что мы имеем. Рождество — это время, когда австралийцы снова выражают благодарность за то, что нам повезло жить в лучшей стране мира».
Share
Published 24 December 2022 at 5:20pm, updated 2 hours ago at 5:43pm
By Finn McHugh
Presented by SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages