«Трудный год»: политические лидеры выступили с рождественскими посланиями спустя год после хаоса с Омикрон

KEY POINTS Энтони Альбанезе выступил со своим первым рождественским посланием в качестве премьер-министра

Он воздал должное аварийно-спасательным службам, Силам обороны и другим важным работникам

Австралийцы отпразднуют первое Рождество без ограничений с начала пандемии COVID-19

Энтони Альбанезе отметил особые заслуги работников служб экстренной помощи Австралии в своем первом рождественском послании в качестве премьер-министра. В то время как лидер оппозиции Питер Даттон предупредил, что пострадавшие от наводнения общины будут по-прежнему нуждаться в государственной поддержке.





Австралийцы наслаждаются своим первым, с начала пандемии COVID-19, Рождеством без ограничений, спустя год после того, как вариант Omicron заставил отложить поездки и вынудил тысячи людей оставаться в изоляции в праздничный период.





Появившись в красно-зеленом галстуке, обычно предназначенном для поддержки его любимой команды лиги регби South Sydney Rabbitohs, г-н Альбанезе описал Рождество как «день для отдыха вместе с семьей и друзьями», но также и как «важный для веры» многих австралийцев.





«Конечно, сегодня не все могут расслабиться. Если вы находитесь на смене, я хочу сказать спасибо за вашу службу другим людям», — сказал он.



Prime Minister Anthony Albanese has thanked emergency service and defence personnel in his first Christmas message as prime minister. «Если вы работаете, потому что в качестве волонтера решили посвятить свое время тому, чтобы сделать Рождество лучше для своих собратьев-австралийцев, подаете ли вы обед нуждающимся или заботитесь о безопасности наших пляжей, я хочу выразить свою благодарность и восхищение.





«То же самое относится ко всем нашим работникам аварийно-спасательных служб и, конечно же, ко всему персоналу Сил обороны Австралии, независимо от того, служат ли они здесь или вдали от дома за границей. Спасибо каждому из вас».





Настрой обращения г-на Альбанезе резко контрастирует с этим периодом в прошлом году, когда тогдашний премьер-министр Скотт Моррисон призвал австралийцев «продолжать преодолевать трудности» на фоне волны Омикрона, которая привела к массовым отменам и задержкам рождественских поездок.





Путешественники были разочарованы требованиями прохождения ПЦР-тестов для пересечения некоторых внутренних границ, так как во многих районах время ожидания результатов длилось около недели.





Г-н Моррисон также говорил о тяжелых чувствах после трагедии в начальной школе Хиллкрест , в результате которой шестеро детей погибли менее чем за две недели до праздников.



'Трудный год'

Г-н Даттон сказал, что 2022 год был трудным для австралийцев, пострадавших от стихийных бедствий, массовых утечек данных и «тяжелой новости» о смерти королевы Елизаветы.





Лидер Либеральной партии также напомнил, что австралийцы в преддверии Рождества продолжают страдать от роста стоимости жизни.



Peter Dutton has described 2022 as a "difficult year" for many Australians. «Сообщества будут по-прежнему нуждаться в нашей помощи и помощи правительства в ближайшие месяцы и годы», — сказал он.





«В христианском духе, пожалуйста, свяжитесь с теми из ваших знакомых, кто может быть один, без близких, чтобы у них не было одинокого Рождества.



