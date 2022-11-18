Как слушать ЧМ по футболу FIFA 2022ᵀᴹ в прямом эфире и бесплатно на радио SBS

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022ᵀᴹ стартует в Катаре в понедельник, 21 ноября, и будет транслироваться бесплатно на SBS в Австралии. Все 64 матча можно слушать бесплатно и в прямом эфире:



на цифровом радио DAB

онлайн на sbs.com.au/radio

в приложении SBS Radio для iOS | Android

Как слушать

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Включите одну из станций, посвященных ЧМ-2022: SBS Football 1, 2 или 3 - на радио, сайте SBS Radio или в бесплатном мобильном приложении SBS Radio и слушайте каждый матч на 12 языках.



SBS Football 1 : комментирование в прямом эфире на английском языке во время матчей, а также музыка на тему чемпионата мира во все остальное время.

SBS Football 2 и 3 : комментирование в прямом эфире на языках команд, участвующих в каждом матче.

SBS Arabic24 : комментирование в прямом эфире на арабском языке .

Полное расписание доступно здесь .





Комментарии предоставляются партнерами по трансляции FIFA World Cup™ со всего мира и будут доступны на платформах SBS на арабском, испанском, португальском, французском, немецком, голландском, хорватском, польском, японском, корейском, персидском и английском языках.



READ MORE How to watch FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE and FREE on SBS

Во время турнира SBS Radio 3 станет SBS Football 2 и будет предоставлять комментарии на разных языках к каждому матчу. Если вы хотите продолжить слушать программы BBC World Service в этот период, заходите на сайт SBS Radio , чтобы получить доступ к прямой трансляции.



Футбольные гимны

Помимо прямых трансляций матчей, слушайте хиты на футбольную тематику, в том числе официальные песни прошлых турниров и некоторые из лучших (и худших) гимнов национальных сборных. Начните свое знакомство с Чемпионатом мира заранее и слушайте прямую трансляцию SBS Football 1 прямо сейчас на радио DAB или на сайте SBS Radio .



FIFA World Cup 2022ᵀᴹ - даты и время

Расписание комментирования на языках команд будет доступно здесь .



Групповой этап: 21 ноября - 3 декабря

1/8 финала: 4 - 7 декабря

Четверть-финалы: 10 - 11 декабря

Полуфиналы: 14 - 15 декабря

Матч за 3 место: 18 декабря

Финал: 19 декабря

Партнеры вещания на языках: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System.



Как смотреть

Смотрите каждый матч FIFA World Cup 2022ᵀᴹ в прямом эфире и бесплатно на SBS и SBS On Demand .



Смотрите FIFA World Cup 2022ᵀᴹ по телевизору

SBS и SBS VICELAND проведут эксклюзивный бесплатный показ всех 64 матчей - 500 часов контента Чемпионата мира будут транслироваться по двум каналам на протяжении всего турнира.



Смотрите 2022 FIFA World Cup 2022ᵀᴹ на SBS On Demand

Создайте аккаунт на SBS On Demand , чтобы посмотреть все 64 матча ЧМ по футболу FIFA World Cup 2022ᵀᴹ бесплатно в прямом эфире или в любое время на вашем любимом устройстве.





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