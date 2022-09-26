Кремль пока не принял решения о закрытии границ, а мужчины выезжают из страны, чтобы избежать призыва

Highlights Пока не принято решение о закрытии границ России, чтобы остановить бегство из страны мужчин призывного возраста.

Билеты на рейсы из России распроданы, а на границах скопились автомобилиг, так как люди пытаются избежать призыва на войну в Украину.

Кремль пока не принял решение о закрытии границ России, чтобы остановить выезд мужчин призывного возраста, бегущих из страны после объявления первой военной мобилизации со времен Второй мировой войны.





На вопрос о перспективе закрытия границы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам: «Мне ничего об этом не известно. На данный момент никаких решений по этому поводу не принято».





Сообщения о том, что Россия может закрыть границу, только усилили хаос, который начался в стране после того, как на прошлой неделе президент Владимир Путин отдал приказ о призыве сотен тысяч резервистов в ходе самой масштабной эскалации семимесячной войны на Украине.



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Билеты на самолеты из России распроданы, а на пограничных контрольно-пропускных пунктах скопились длинные очереди машин, сообщается о 48-часовой очереди на единственной дороге на границе с Грузией - страной, которая позволяет гражданам России въезжать без визы.





Высокопоставленный российский депутат от правящей партии заявил, что мужчинам призывного возраста нельзя разрешать выезд за границу.





«В нынешней ситуации всем, кто достиг призывного возраста, должен быть запрещен выезд за границу», — заявил РИА Новости Сергей Цеков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Крыма.



Два новостных портала, признанных в России иноагентами, издание «Медуза» и «Новая газета Европа», сообщили, что власти планируют запретить мужчинам выезд, со ссылкой на неназванных официальных лиц.





Мобилизация сопровождается заявлением Путина о том, что Россия проведет голосование за аннексию четырех украинских областей, оккупированных ее войсками.





Украина и ее союзники называют референдумы, которые должны завершиться во вторник, фиктивным предлогом для присвоения территории, захваченной силой.



Мобилизация вызвала новую волну протестов в России, при этом, по оценкам одной мониторинговой группы, уже было арестовано не менее 2000 человек.





Любая публичная критика «специальной военной операции» запрещена.





Мобилизация также вызвала первую с начала войны критику властей в подконтрольных государству СМИ, когда прокремлевские комментаторы осудили чиновников за то, что они призывают людей, возраст которых уже слишком пожилой для войны, или непригодных для службы по иным причинам.





Песков признал, что некоторые повестки были отправлены по ошибке, заявив, что ошибки исправляются губернаторами регионов и министерством обороны.



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Россия насчитывает миллионы потенциальных призывников в официальном резерве.





Власти не уточнили, кто именно должен быть призван — эта часть приказа г-на Путина засекречена, — но заявили, что призовут 300 000 человек, в основном с недавним военным опытом.





Министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что «многие десятки тысяч» призывников уже получили повестки.





Ожидалось, что их быстро отправят на передовую, где они «с высокой степенью вероятности будут страдать», говорится в сообщении.



Russian recruits gather inside a military recruitment centre of Bataysk, Rostov-on-Don region, south of Russia on 26 September 2022. Source: AAP / Hayk Baghdasaryan / Photolure Распространенные в интернете фото и видео показывают столкновения между толпой и полицией, особенно в районах, где преобладают этнические меньшинства, таких как в основном мусульманский Дагестан на юге и сибирский регион Бурятия, где проживают монгольские буддисты.





Голосование за аннексию проходит в Херсонской и Запорожской областях на юге Украины, а также в Луганской и Донецкой областях на востоке, что составляет около 15 процентов территории Украины, что эквивалентно площади Португалии.





Ни один из этих регионов в настоящее время не находится под полным контролем России, и боевые действия ведутся вдоль всей линии фронта, а украинские силы сообщают о новых победах после того, как ранее в этом месяце они разгромили российские войска в Харькове.



Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился со своими советниками службы безопасности, чтобы разработать способы противодействия использованию Россией «новых видов вооружений» после того, как она активизировала атаки в Одесской области с использованием иранских боевых беспилотников.





Россия за последние дни осуществила не менее пяти ударов по объектам в регионе с использованием беспилотников «Шахед-136», сообщил на брифинге пресс-секретарь Одесской областной администрации Сергей Братчук.





По его словам, одна из атак поразила военный объект в южном регионе рано утром в понедельник.

