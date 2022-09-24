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Мобилизация: Как привезти родственников в Австралию или помочь им не попасть на войну

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Russia Ukraine

Riot police detain demonstrators during a protest against mobilization in Moscow, Russia, Wednesday, Sept. 21, 2022. Russian President Vladimir Putin has ordered a partial mobilization of reservists in Russia, effective immediately. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) Source: AP / Alexander Zemlianichenko/AP

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Published 24 September 2022 at 5:49pm
By Lera Shvets
Source: SBS

Краткая инструкция по вопросам о мобилизации в России: как помочь родственникам удаленно, на какую визу подавать документы, в какие правозащитные организации и службы поддержки обращаться

Published 24 September 2022 at 5:49pm
By Lera Shvets
Source: SBS
21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. За пару дней в русском сегменте интернета — в онлайн-изданиях, tg-каналах, в инстаграме — появился поток информации от правозащитников и специалистов по военному праву с попыткам разъяснить, чего на самом деле ожидать и что делать в случае, если вас призывают, но вы не хотите идти воевать.

В русскоязычных группах в Австралии также стали появляться темы и запросы — как помочь родственникам в России, как вывезти их в Австралию, где можно пересечь границу, где выдают или не выдают визы.

Мы поговорили с миграционным агентом, изучили достоверные tg-каналы и публикации и собрали все необходимые ссылки.

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Юридическая помощь призывникам

  • Каталог
    материалов «Движения сознательных уклонистов». Пункт 21 «Нет Войне» с подробной инструкцией по тому, как избежать мобилизацию
  • Призыв к совести
    — коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы
  • Агора
    — защита прав призывников и военнослужащих
  • Школа призывника
    консультирует по вопросам призыва на военную службу, обучает призывников защищать свои права
  • Комитет солдатских матерей
    помогает призывникам и военнослужащим не попасть на войну или уволиться со службы.

Информационная поддержка

  • Отбой-бот
    Феминистского антивоенного сопротивления помогает проверить, связан ли номер, с которого вам звонят, с военкоматом
  • Бот психологической поддержки
    Феминистского антивоенного сопротивления
  • Служба поддержки
    медиа и помощь в вопросах мобилизации и выезда за границу
  • Проект
    Ковчег
    помогает эмигрантам по вопросам выезда за границу, поиску жилья и работы в разных странах
  • Полное собрание всей информации по мобилизации от журналистов издания
    Медуза
  • Гид в свободный мир
    — помощь в переезде.

Бесплатная психологическая помощь в Австралии

  • Lifeline
     — круглосуточная психологическая поддержка в кризисной ситуации
    — 13 11 14
  • Beyond Blue
     — в случае депрессии, тревоги или суицидальных мыслей
    — 1300 22 4636
  • Suicide Call Back Service
     — если у вас появились суицидальные мысли — 1300 659 467.
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