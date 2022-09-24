Мобилизация: Как привезти родственников в Австралию или помочь им не попасть на войну

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. За пару дней в русском сегменте интернета — в онлайн-изданиях, tg-каналах, в инстаграме — появился поток информации от правозащитников и специалистов по военному праву с попыткам разъяснить, чего на самом деле ожидать и что делать в случае, если вас призывают, но вы не хотите идти воевать.
В русскоязычных группах в Австралии также стали появляться темы и запросы — как помочь родственникам в России, как вывезти их в Австралию, где можно пересечь границу, где выдают или не выдают визы.
Мы поговорили с миграционным агентом, изучили достоверные tg-каналы и публикации и собрали все необходимые ссылки.
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Юридическая помощь призывникам
- материалов «Движения сознательных уклонистов». Пункт 21 «Нет Войне» с подробной инструкцией по тому, как избежать мобилизацию
- — коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы
- — защита прав призывников и военнослужащих
- консультирует по вопросам призыва на военную службу, обучает призывников защищать свои права
- помогает призывникам и военнослужащим не попасть на войну или уволиться со службы.
Информационная поддержка
- Феминистского антивоенного сопротивления помогает проверить, связан ли номер, с которого вам звонят, с военкоматом
- Феминистского антивоенного сопротивления
- медиа и помощь в вопросах мобилизации и выезда за границу
- Проект помогает эмигрантам по вопросам выезда за границу, поиску жилья и работы в разных странах
- Полное собрание всей информации по мобилизации от журналистов издания
- — помощь в переезде.
Бесплатная психологическая помощь в Австралии
- — круглосуточная психологическая поддержка в кризисной ситуации
— 13 11 14
- — в случае депрессии, тревоги или суицидальных мыслей
— 1300 22 4636
- — если у вас появились суицидальные мысли — 1300 659 467.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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