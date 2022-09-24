Мобилизация: Как привезти родственников в Австралию или помочь им не попасть на войну

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. За пару дней в русском сегменте интернета — в онлайн-изданиях, tg-каналах, в инстаграме — появился поток информации от правозащитников и специалистов по военному праву с попыткам разъяснить, чего на самом деле ожидать и что делать в случае, если вас призывают, но вы не хотите идти воевать.





В русскоязычных группах в Австралии также стали появляться темы и запросы — как помочь родственникам в России, как вывезти их в Австралию, где можно пересечь границу, где выдают или не выдают визы.





Мы поговорили с миграционным агентом, изучили достоверные tg-каналы и публикации и собрали все необходимые ссылки.





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Юридическая помощь призывникам

Каталог материалов «Движения сознательных уклонистов». Пункт 21 «Нет Войне» с подробной инструкцией по тому, как избежать мобилизацию

Призыв к совести — коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы

Агора — защита прав призывников и военнослужащих

Школа призывника консультирует по вопросам призыва на военную службу, обучает призывников защищать свои права

Комитет солдатских матерей помогает призывникам и военнослужащим не попасть на войну или уволиться со службы.



Информационная поддержка

Отбой-бот Феминистского антивоенного сопротивления помогает проверить, связан ли номер, с которого вам звонят, с военкоматом

Бот психологической поддержки Феминистского антивоенного сопротивления

Служба поддержки медиа и помощь в вопросах мобилизации и выезда за границу

Проект Ковчег помогает эмигрантам по вопросам выезда за границу, поиску жилья и работы в разных странах

Полное собрание всей информации по мобилизации от журналистов издания Медуза

Гид в свободный мир — помощь в переезде.



Бесплатная психологическая помощь в Австралии

Lifeline — круглосуточная психологическая поддержка в кризисной ситуации

— 13 11 14

Beyond Blue — в случае депрессии, тревоги или суицидальных мыслей

— 1300 22 4636

Suicide Call Back Service — если у вас появились суицидальные мысли — 1300 659 467.





Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.





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