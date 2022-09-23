Фонд "Свободная Бурятия": "Никакой речи о ЧАСТИЧНОЙ мобилизации, конечно, нет"

Фото и видео с огромными очередями возле военкоматов в разных городах России появляются в сети. Это фото из Махачкалы. Credit: TASS/Sipa USA/AAP Image
Published 23 September 2022 at 1:06pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Интервью с вице-президентом фонда "Свободная Бурятия" Викторией Маладаевой о мобилизации в Бурятии, где повестки мужчинам начали доставлять ночью в больших количествах и, по словам Виктории, даже в самые отдаленные регионы. Мобилизацию она охарактеризовала как "имперскую позицию Кремля по уничтожению малых народов".
Published 23 September 2022 at 1:06pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
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