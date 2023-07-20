Львы, кабаны, догоняющие друг друга. Что..? Полиция Берлина разыскивает "домашнего питомца"

Предполагается, что львица разгуливает по улицам Берлина, где жителей некоторых районов предупредили не покидать свои дома, в то время как отряды полицейских пытаются выследить животное.





Полиция считает, что это сбежавшее домашнее животное; о львице впервые сообщили около полуночи в среду два представителя общественности, которые сняли на мобильный телефон как (как удалось предположить) дикий кабан и лев преследуют друг друга.





Туши кабана пока не обнаружено (как и льва).





«Даже опытные офицеры пришли к выводу, что это, вероятно, была львица», — заявил представитель полиции местному телеканалу RBB.



German authorities warned people in the southern suburbs of Berlin about a potentially dangerous animal believed to be a lioness on the loose. Source: AAP / STRINGER/EPA Власти считают, что царица зверей в настоящее время может отдыхать в одном из многочисленных приозерных лесов в Бранденбурге, земле, которая окружает столицу Германии.





«Мы рекомендуем людям не выходить из дома на прогулку и особенно не бегать в лесу», — сказал Михаэль Грубер, мэр Кляйнмахнова, муниципалитета на юго-западной границе Берлина, где животное было впервые замечено.





Поисковая операция с использованием двух вертолетов, дронов и инфракрасных камер была расширена рано утром в четверг: сотни полицейских объединили свои усилия с охотниками и ветеринарами.





По словам Грубера, они будут стремиться усыпить и поймать животное, а прибегнуть к убийству придется только в том случае, если оно будет представлять опасность для людей. Поиски сейчас сосредоточены в северо-восточной части муниципалитета.





Поскольку ни зоопарки, ни цирки не сообщали о пропаже львицы, полиция считает, что это сбежавшее домашнее животное.



Police cars line the streets of a residential area in Teltow as a wild animal that escaped during the night in the south of Berlin could be a lioness, according to police. Source: AAP / Fabian Sommer/DPA Группы по защите прав животных критиковали сменявшие друг друга правительства за то, что они не запретили практику содержания диких животных в качестве домашних питомцев.





«За последние два десятилетия имели место неоднократные случаи побегов животных из домов и цирков», — сказал Питер Хоффкен из правозащитной группы PETA.





«Несмотря на бесчисленные предупреждения, политикам не удалось запретить содержание экзотических диких животных».





Смотритель цирка Мишель Рамон Рогалл сказал, что в настоящее время в восточной Германии нет цирка с дикими животными, «и они не сбежали бы (если бы были)».



