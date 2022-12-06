Новый отчет призывает к созданию гендерно-нейтральной туалетной комнаты в каждой школе Нового Южного Уэльса

Отчет правозащитника молодежи Нового Южного Уэльса раскрывает некоторые проблемы, с которыми сталкиваются в школе учащиеся ЛГБТКИ.





В новом отчете рекомендуется, чтобы в каждой школе Нового Южного Уэльса была гендерно-нейтральная туалетная комната, а на занятиях по половому воспитанию упоминались представители разных гендеров и разной сексуальности.





Защитник прав детей и молодежи штата Новый Южный Уэльс также призвала всех учителей, в том числе из независимых и католических школ, пройти тренинги по принятию и лучшему пониманию людей из сообщества ЛГБТКИ.



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Обнародованный во вторник отчет был составлен после того, как исследование ЛГБТ+ молодых людей выявило многочисленные случаи дискриминации и трудности, с которыми они сталкиваются в сферах образования, здравоохранения и на работе.





Некоторые участники исследования сообщили, что школы сообщали о их статусе родителям, чаще всего, когда учащиеся просили использовать их предпочтительные имена и местоимения, что требовало одобрения родителей.





Кто-то из участников опроса рассказал, что их исключили из католической школы во время первого семестра после того, как однокурсник выдал их директору.





«Я хочу, чтобы мою сексуальность, гендер и все остальное не рассматривали как политику, я просто хочу быть человеком», — это слова одного из участников исследования.





Отчет основан на опросе молодых людей Нового Южного Уэльса, и, по оценкам, около 18,5% из них идентифицировали себя как ЛГБТКИ.





Эти молодые люди статистически менее склонны давать положительную оценку тому, как они относятся к своей жизни в целом, а также к тому, как они относятся к своей жизни на этом этапе.



Отчет содержит 14 рекомендаций, в том числе о том, что учащимся должен быть предложен вариант гендерно-нейтральной туалетной комнаты.





Такая комната избавит транс- или гендерно-разнообразную молодежь от необходимости подходить к педагогам, чтобы воспользоваться соответствующим туалетом.





В докладе говорится, что учащиеся по-прежнему должны иметь возможность пользоваться также женскими и мужскими туалетами.





Кроме того, отчет рекомендует Департаменту здравоохранения НЮУ принять определенные меры, в том числе увеличить объем общедоступной информации на своей веб-странице LGBTQI Health.





Защитник прав детей и молодежи штата Новый Южный Уэльс Зои Робинсон заявила, что в штате достигнут прогресс, но «еще многое предстоит сделать».





«Можно увидеть противоречащие друг другу выводы в этом отчете, говорящем о насилии, которому подверглись некоторые молодые люди», — сказала она.



«Безопасность молодых людей выше политики; это их право, и мы должны обеспечивать его соблюдение во всех местах, где молодые люди живут, работают, учатся и развлекаются».





Независимый член парламента Алекс Гринвич после выпуска отчета сказал, что это просто «душераздирающе», что многие молодые люди ЛГБТКИ продолжают чувствовать себя настолько небезопасно и нежеланными в сообществе.





По его словам, отчет был призывом к действиям для тех, кто победит на выборах в штате в марте, чтобы безопасность и благополучие этих людей были защищены законом.



