МИД России закрыл въезд в страну еще для 48 граждан Австралии

В Министерстве иностранных дел России сообщили о запрете въезда еще для 48 граждан Австралии, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.





Под санкции попали австралийцы, которые являются подрядчиками военно-промышленного комплекса, журналистами и муниципальными депутатами, въезд в Россию им запрещен «бессрочно», до отмены соответствующего решения.





"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - сообщается на сайте МИД.





В МИДе также уточнили, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжаться, учитывая «антироссийский курс» Австралии.





В последний раз Австралия объявляла о введении новых санкций против России 19 мая 2023 года.



