МИД России закрыл въезд в страну еще для 48 граждан Австралии

Министерство иностранных дел России объявило о внесении в «стоп-лист» еще 48 граждан Австралии, включая австралийских журналистов.

The Australian government has warned that there may be anti-Western sentiment following the spy poisoning saga.

The Russian government added the names of 48 Australians to the list of people who are barred from entering the country. Source: AAP

В Министерстве иностранных дел России сообщили о запрете въезда еще для 48 граждан Австралии, об этом говорится в сообщении на
сайте МИД РФ.


Под санкции попали австралийцы, которые являются подрядчиками военно-промышленного комплекса, журналистами и муниципальными депутатами, въезд в Россию им запрещен «бессрочно», до отмены соответствующего решения.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - сообщается на сайте МИД.

В МИДе также уточнили, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжаться, учитывая «антироссийский курс» Австралии.

В последний раз Австралия объявляла о введении новых санкций против России 19 мая 2023 года.

На прошлой неделе правительство Австралии ввело постановление о расторжении договора аренды для
нового российского дипломатического присутствия в Канберре
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Published 22 June 2023 9:30am
By SBS Russian
Source: SBS