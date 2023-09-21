«На надувном презервативе»: Патриоты России, которых спасают всем миром, прибыли в Австралию

В конце марта 2023 года в СМИ и социальных сетях обсуждали историю спасения российских путешественников кругосветной экспедиции Russian Ocean Way: их тримаран попал в сильный шторм в Тихом океане.





Информационное агентство Сибирь.Реалии рассказало, что троих россиян тогда спас украинский экипаж балкера Sounion.





В комментариях к новости, в том числе на украинском языке, многие писали про человечность и благодарили капитана судна-спасителя, который оказался родом из Мариуполя. Но были и те, кто отметил, что буквально на следующий день, 22 марта, Россия запустила ракеты по Запорожью , попавшие в жилой дом.





Спустя полгода те же российские мореплаватели снова попали в новостные ленты. В этот раз спасали их у берегов Австралии: их надувной катамаран покусали акулы куки-каттеры.





Австралийское управление морской безопасности координировало спасательную операцию, а проходивший мимо автоперевозчик Dugong Ace забрал моряков с тонущего судна и доставил в Брисбен.



«Русские идут на надувном презервативе, чего не делает никто»

Экспедиция « По пути русских кругосветных мореплавателей » стартовала 1 июля 2021, до начала полномасштабного вторжения России в Украину.





Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин уже больше двух лет находятся в пути с остановками в разных странах, а их наземный координатор Юлия Калюжная занимается организационными вопросами из России и иногда присоединяется к ним в разных точках мира.





«Мы с Евгением из Томска, а Станислав из Новосибирска», — рассказала Юлия в интервью SBS Russian.





«Станислав пришел с этой идей кругосветной экспедиции на надувном катамаране. Мы с Евгением подключились, был интерес пройти непрерывную кругосветную экспедицию первыми в мире. Предыдущие подобные экспедиции были частичные, порой с перерывами в несколько лет».





«Под экспедицию мы придумали несколько образовательных и просветительских проектов, нашли финансирование, написали грант. Фонд президентских грантов нас поддержал. 1 июля 2021 мы стартовали».





Фонд президентских грантов на конкурсной основе выделяет гранты Президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций.





С февраля 2022 года, после начала войны в Украине, немало получивших финансирование проектов связаны с инициативами Z и российской пропагандой.



Экипаж экспедиции Е. Ковалевский (второй слева), Юлия Калюжная (третья слева) и Станислав Березкин (второй справа) у памятника Фаддею Беллинсгаузену во время остановки в Бразилии. Credit: Проект «По пути русских кругосветных мореплавателей», Russian Ocean Way. Судя по официальной информации сайта Фонда президентских грантов, в 2020 году проект получил 7 997 124 рублей (примерно 131 606 австралийских долларов).





В заявке на грант целями проекта названо распространение «среди иностранных граждан актуальной и позитивной информации о России» и «формирование у иностранцев позитивного образа россиян».





Следующий грант в размере 9 200 523 рублей (примерно 151410.02 австралийских долларов) был одобрен в начале 2023 года.





«Абсолютное большинство жителей зарубежных стран, особенно находящихся в акватории Тихого и Индийского океанов, формируют своё мнение о России по заголовкам газет и телевизионным репортажам, которые практически всегда направлены на демонизацию России, русского мира и использование русофобии в качестве нового элемента культуры этих стран», — написано в заявке.





«При этом, в отличие от России, в которой государство активно популяризирует среди населения навыки критического мышления для борьбы с фейками, жители зарубежных стран просто не имеют возможности получить достоверную информацию об истинных идеалах и ценностях Российской Федерации».





В заявке авторы отмечают, что используют инструменты «мягкой силы» и уже провели более 120 мероприятий народной дипломатии, охватив более 40 тысяч иностранцев.





«[Цель] передать зарубежным людям и морякам, что русские люди из Сибири делают то, чего никто не делает» — обяснил Евгений Ковалевский в интервью SBS Russian, когда сошел на берег в Брисбене.



Я — патриот России. Я считаю, что русским быть престижно. И то, что русские идут на надувном презервативе вокруг света, чего не делает никто, это очень престижно. Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей»

Координатор экспедиции Юлия Калюжная говорит, что после встреч, которые они проводят в разных странах, отношение иностранцев к России меняется.





«15 стран уже прошла экспедиция и, соответственно, все эти люди хотят приехать в Россию, хотят познакомиться с ней. Представление о России совершенно другое, прямо меняются эти настроения».





В Австралии, по словам Юлии, также запланированы встречи с соотечественниками и российским послом.



У экспедиции есть и образовательная миссия: мореплаватели выходят на связь с российскими школьниками и студентами и проводят «Уроки из океана».





В конце прошлого года проект получил премию “Хрустальный компас” , которая выдается под эгидой Русского географического общества (РГО).





Попечительский совет РГО возглавляет Владимир Путин, а Президентом является Сергей Шойгу, министр обороны РФ.





Члены экспедиции также снимают видео для документального сериала о русских мореплавателях, который создается в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив .



Президент России Владимир Путин на заседании правления Русского географического общества в Санкт-Петербурге 27 апреля 2018 года. (Michael Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Credit: Michael Klimentyev/AP

«Миссия народной дипломатии» продолжилась и после начала войны

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале, 2022 года, мореплаватели находились в Бразилии.





Из-за санкций российские банковские карты участников экспедиции перестали работать, также они оказались отрезаны от спутниковой связи, сообщается на сайте экспедиции.





Участники тогда признавались, что вопрос о перспективах продолжения пути «вставал ребром», так как текущую обстановку «отнюдь не назвать безопасной». Также были обнаружены технические ошибки в новом судне, которое участникам экспедиции пожертвовала российская компания ТИОН после того, как их первое судно, тримаран, было потеряно в катастрофе в Тихом океане.





В интервью телеканалу Россия-1 , в котором ведущий говорит о «санкционном давлении недружественных стран», Евгений Ковалевский отмечает, что даже несмотря на сложную политическую ситуацию они «продолжают выполнять миссию народной дипломатии».





Изданию Snob члены экипажа рассказали, что без спутниковой связи их путешествие невозможно, и для продолжения пути им придется договариваться с местными жителями и оформлять на них сим-карту, чтобы пересекать Тихий океан уже с аргентинской или чилийской симкой.





«Решили изготовить в Томске новые карты платёжной системы Union Pay и доставить их в Бразилию, — цитирует Юлию сайт экспедиции — Кроме того, я привезла экипажу антенну для навигационной системы «АИС» и цанги для тримарана от его производителя».



«Три раза их спасала»

Сложности, связанные с санкциями, были далеко не самыми главными на пути мореплавателей.





Три раза они подвергались смертельной опасности и дважды потеряли свое судно, в том числе непосредственно у берегов Австралии.



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«Три раза их спасала, — рассказала Юлия Калужная SBS Russian — Первый раз, когда они проходили Атлантический океан и осталось 600 миль до Бразилии, у них сломалась мачта. Я включилась в центр спасения Бразилии, военно-морской флот, через наше посольство консул помогал нам. И ребятам привезли 60 литров бензина, чтобы они на моторе смогли дойти».





Второй случай закончился более трагично — команда потеряла тримаран.





«Буквально им осталось 800 миль до острова Таити, как у них вышли из строя оба рулевых устройства и они потеряли управление, — рассказывает Юлия — Мы провели спасательную операцию, к ним подошел сухогруз, их спасли. Катамаран прибуксировали, но через два часа поднялся шторм и его оторвало».



Credit: Проект «По пути русских кругосветных мореплавателей», Russian Ocean Way Экипаж балкера Sounion, пришедшего тогда на помощь русским путешественникам, состоял в том числе из украинцев, а капитан был родом из Мариуполя.





В интервью Радио Свобода , Станислав Березкин прокомментировал общение с капитаном балкера Sounion.



Кэп сказал, что из Мариуполя, в 2015-м ему пришлось уехать в Киев. Больше мы никого ни о чем не спрашиваем. Плохая это тема.

Третья спасательная миссия проходила уже на пути к Австралии.





Здесь успех спасательной операции по большей части зависел от оперативных действий миграционного агента Наташи Аренс из Кернса.





Наташа известна в местной общине своей готовностью всегда прийти на помощь. Когда после начала войны в Украине в Кернс стали прибывать украинские беженцы, имеено она координировала проекты по помощи им в утройстве на новом месте и поиске работы.





Изначально предполагалось, что Наташа организует встречу путешественникам, которые должны были прибыть в Кернс. Она была на связи с координатором Юлией Калужной, когда на катамаран мореплавателей напали акулы куки-каттеры.





«Юлия сказала мне, что пока угрозы жизни нет и ребята продолжают двигаться по курсу, но мне вечером было неспокойно вот так идти спать, когда кто-то в опасности», — рассказала Наташа в интервью SBS Russian.





«Я приняла такое большое решение сама и опубликовала пост на фейсбуке, спросила своих друзей, что делать в таких ситуациях».



Австралийское управление морской безопасности координировало спасательную операцию рано утром в среду, 6 сентября 2023. Credit: Проект «По пути русских кругосветных мореплавателей», Russian Ocean Way. Наталье дали совет позвонить в службу 000.





Она рассказывает, что оператор Службы спасения не сразу всерьез воспринял ее заявления о том, что акулы покусали надувной катамаран, но потом все же занес все данные о происшествии; также была оповещена полиция и Наташа пообщалась с пограничниками.





«В 1:45 меня разбудила Юля, — говорит Наташа — Когда я позвонила в полицию снова и сказала номер дела, все шло быстро. Мне тут же после полиции позвонила AMSA [Австралийское управление морской безопасности], они уже видели на своих экранах сигнал SOS».





«Я вела диалог между Юлей, которая была на связи с лодкой по спутниковому телефону, а я предавала все данные в AMSA: точные координаты, есть ли шлюпка, есть ли у них лампочки. И когда они мне сказали, что капитан идущего на помощь корабля видит их свет, я чуть не разрыдалась».



Это была ситуация самая опасная, критическая, мы могли умереть. Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции.

С тонущего катамарана путешественников забрал экипаж проходившего неподалеку судна Dugong Ace. Евгений Ковалевский говорит, что благодарен австралийским службам за оперативные действия, так как ситуация была очень опасная.





«К счастью подошел панамский карго. Потому что у нас уже корма начала погружаться, и мы бы встали как Титаник».





Ковалевский также рассказал, что по пути в Брисбен они провели лекцию для экипажа Dugong Ace.





«Вчера вот на корабле были 32 филиппинца, мы провели встречу с ними, рассказали про экспедицию, и я точно знаю, что эти люди на всю жизнь будут уважать Россию и будут рассказывать своим детям, какие русские хорошие люди», — объяснил он в разговоре с SBS Russian.





«Моряки всех стран просто обалдевают. Они говорят: ”Ну вы, русские, даете”. Это звучит как высший восторг и похвала в адрес русских. И то, что я делаю это, заряжает меня изнутри. И Юлю, я знаю, это очень поднимает и вдохновляет. Не просто говорить: ”Ой, я там патриот”. Бить себя в грудь и ничего не делать. А мы не просто бьем себя в грудь. Мы идем, выживаем, показываем это за рубежом».



Евгений Ковалевский проводит встречу с экипажем спасшего их судна. Credit: Проект «По пути русских кругосветных мореплавателей», Russian Ocean Way.

Встречи с cоотечественниками и продолжение экспедиции

Добравшись до Австралии, команда подтвердила свое твердое намерение продолжать экспедицию.





Сейчас путешественникам нужно найти новое судно и финансы для продолжения пути. На платформе Gofundme уже открыт сбор, также посты с призывом о помощи стали появляться в местных русскоязычных группах на Фейсбуке.





«Задача — продолжить экспедицию», — говорит Евгений Ковалевский.



Я — терминатор, это моя жизнь.

«Юлия, начальник берегового штаба, тоже терминатор. И Стас [капитан] движется к этому состоянию».





Юлия недавно прилетла в Австралию для организации встреч с соотечественниками и поиска решения проблемы.





«Нам нужна лодка, на которой мы сможем завершить все наши проекты и задачи, которые стоят. У нас еще грант, который мы должны выполнить. Мы снимаем сериал “Мир глазами русских путешественников”, уже вышло 10 серий, еще 7 нам предстоит создать», — рассказала она SBS Russian.





Юлия добавила, что команда также собирает материал для телеканала «Моя планета», и уже вышло три серии. А студенты Томского университета помогают им с переводами текстов на английский, французский, немецкий языки.



