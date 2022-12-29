Новогодний фейерверк в Сиднее с пением птиц и 100 000 пиротехнических эффектов

KEY POINTS Большое количество зрителей ожидается в этом году после двух лет ограниченных празднований;

Всего в шоу будет задействовано 13 000 воздушных фейерверков, в шоу примут участие артисты из числа Аборигенных народов;

Четыре из шести бесплатных смотровых площадок вокруг гавани будут по билетам.

Знаменитую гавань Сиднея раскрасят салюты в канун Нового года, когда 100 000 пиротехнических эффектов осветят горизонт после двух лет празднований с ограничениями из-за пандемии.





Ожидается, что около миллиона человек соберутся для встречи 2023-го года в ходе мероприятия, которое является одним из самых знаковых в крупнейшем городе Австралии.



В общей сложности 13 000 воздушных фейерверков, в том числе 2 000, которые будут запущены с парусов Оперного театра, и еще 7 000, которые будут запущены со 184 точек на Харбор-Бридж, а также с четырех крыш, украсят небо калейдоскопом цветов, включая аквамариновые, пурпурные и лимонные фейерверки.



Культура Коренных народов в шоу

Продюсер от администрации Сиднея Стивен Гилби пообещал ослепительное представление для зрителей, и шоу в 21:00 и в полночь будет также транслироваться онлайн.





«После последних нескольких лет мы действительно хотим устроить Сиднею праздник, который он заслуживает», — сказал он журналистам в четверг.





«Ослепительный фейерверк раскрасит гавань, рисуя картинки чистого голубого неба, мерцающих звезд, солнечных цветов и морских существ».



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Представление стоимостью 5,8 миллиона долларов также будет включать веселый саундтрек от ди-джея Стейс Кадет, номинированного на премию ARIA, и выступления артистов из числа Коренных народов - Акалы Ньюман и Коби Ди.





Фейерверк в 21:00 также представит культуру Коренных жителей Австралии, в том числе песню, исполненную на языке артистки из числа Аборигенных народов Надины Диксон; и звуки птичьего пения, записанные на земле Гадигал, собранные звукорежиссером народа Kombumerri Роуэном Сэвиджем, также известным как Salllvage.



Ожидаются большие толпы

Эксперт по фейерверкам в седьмом поколении Фортунато Фоти, чья семейная пиротехническая компания участвует в праздновании Нового года в Сиднее в течение 25 лет, сказал, что он взволнован предстоящим представлением перед таким огромным числом зрителей.





«В 2020 году не было толпы, что было странным опытом, а в прошлом году число зрителей было ограниченным, поэтому мы очень этого ждем», — рассказал он в четверг, находясь рядом с баржами, на которых были загружены бочки, наполненные красочным порохом.





Он сказал, что много усилий было приложено для того, чтобы сделать сиднейский фейерверк незабываемым.



New Year’s Eve Fireworks Director Fortunato Foti says the design of this year's event will focus on "renewed optimism and joy". Credit: Chris Southwood «Если мы сможем собрать всех, чтобы отпраздновать вместе, и с новым оптимизмом и радостью посмотреть в грядущий год, то мы будем считать это хорошо выполненной работой», — сказал он.





Его команда из 50 человек в последние недели усердно работала на 17 точках, чтобы шоу прошло без сучка и задоринки.





В связи с тем, что в город стекаются сотни тысяч гостей, людям рекомендуется планировать заранее, чтобы занять хорошее место на выгодных позициях вокруг гавани.



