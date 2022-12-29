Новогодний фейерверк в Сиднее с пением птиц и 100 000 пиротехнических эффектов

KEY POINTS
- Большое количество зрителей ожидается в этом году после двух лет ограниченных празднований;
- Всего в шоу будет задействовано 13 000 воздушных фейерверков, в шоу примут участие артисты из числа Аборигенных народов;
- Четыре из шести бесплатных смотровых площадок вокруг гавани будут по билетам.
Знаменитую гавань Сиднея раскрасят салюты в канун Нового года, когда 100 000 пиротехнических эффектов осветят горизонт после двух лет празднований с ограничениями из-за пандемии.
Ожидается, что около миллиона человек соберутся для встречи 2023-го года в ходе мероприятия, которое является одним из самых знаковых в крупнейшем городе Австралии.
В общей сложности 13 000 воздушных фейерверков, в том числе 2 000, которые будут запущены с парусов Оперного театра, и еще 7 000, которые будут запущены со 184 точек на Харбор-Бридж, а также с четырех крыш, украсят небо калейдоскопом цветов, включая аквамариновые, пурпурные и лимонные фейерверки.
Культура Коренных народов в шоу
Продюсер от администрации Сиднея Стивен Гилби пообещал ослепительное представление для зрителей, и шоу в 21:00 и в полночь будет также транслироваться онлайн.
«После последних нескольких лет мы действительно хотим устроить Сиднею праздник, который он заслуживает», — сказал он журналистам в четверг.
«Ослепительный фейерверк раскрасит гавань, рисуя картинки чистого голубого неба, мерцающих звезд, солнечных цветов и морских существ».
Представление стоимостью 5,8 миллиона долларов также будет включать веселый саундтрек от ди-джея Стейс Кадет, номинированного на премию ARIA, и выступления артистов из числа Коренных народов - Акалы Ньюман и Коби Ди.
Фейерверк в 21:00 также представит культуру Коренных жителей Австралии, в том числе песню, исполненную на языке артистки из числа Аборигенных народов Надины Диксон; и звуки птичьего пения, записанные на земле Гадигал, собранные звукорежиссером народа Kombumerri Роуэном Сэвиджем, также известным как Salllvage.
Ожидаются большие толпы
Эксперт по фейерверкам в седьмом поколении Фортунато Фоти, чья семейная пиротехническая компания участвует в праздновании Нового года в Сиднее в течение 25 лет, сказал, что он взволнован предстоящим представлением перед таким огромным числом зрителей.
«В 2020 году не было толпы, что было странным опытом, а в прошлом году число зрителей было ограниченным, поэтому мы очень этого ждем», — рассказал он в четверг, находясь рядом с баржами, на которых были загружены бочки, наполненные красочным порохом.
Он сказал, что много усилий было приложено для того, чтобы сделать сиднейский фейерверк незабываемым.
«Если мы сможем собрать всех, чтобы отпраздновать вместе, и с новым оптимизмом и радостью посмотреть в грядущий год, то мы будем считать это хорошо выполненной работой», — сказал он.
New Year’s Eve Fireworks Director Fortunato Foti says the design of this year's event will focus on "renewed optimism and joy". Credit: Chris Southwood
Его команда из 50 человек в последние недели усердно работала на 17 точках, чтобы шоу прошло без сучка и задоринки.
В связи с тем, что в город стекаются сотни тысяч гостей, людям рекомендуется планировать заранее, чтобы занять хорошее место на выгодных позициях вокруг гавани.
Четыре из них бесплатны, но с билетами: Observatory Hill Park, Giba Park, Pirrama Park и Embarkation Park. Входные билеты в Beare Park и Bicentennial Park не требуются.