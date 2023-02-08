«Веские признаки» причастности Владимира Путина к крушению MH17, заявляют следователи

Key Points
- Прокуратура обнаружила «убедительные доказательства» причастности президента России Владимира Путина к крушению MH17.
- Следственные действия не будут продолжаться.
- 38 австралийцев погибли при крушении.
Международная прокуратура заявила, что обнаружила «убедительные доказательства» того, что президент России Владимир Путин утвердил использование в Украине российской ракетной системы, с помощью которой был сбит самолет MH 17 Malaysia Airlines над восточной Украиной в 2014 году.
Однако они заявили, что доказательства причастности Путина и других российских официальных лиц недостаточно конкретны, чтобы привести к уголовному преследованию, и что они прекратят расследование без дальнейшего судебного разбирательства.
Россия отрицает свою причастность к крушению гражданского авиалайнера, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 38 постоянных жителей и граждан Австралии.
«Сейчас расследование достигло своих лимитов», — заявила на пресс-конференции в Гааге прокурор Дигна ван Бетцелар.
«Выводов недостаточно для судебного преследования новых подозреваемых».
В ноябре голландский суд признал двух бывших агентов российской разведки и лидера украинских сепаратистов виновными в убийстве за помощь в доставке и применении российской ракетной системы «Бук», с помощью которой был сбит самолет.
Трое мужчин, которых судили заочно, остаются на свободе.
В тот период, когда самолет был сбит, украинские силы воевали с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донецкой области на востоке Украины.
Хотя Россия аннексировала Крым у Украины в марте 2014 года, в то время российские власти отрицали военное участие в боевых действиях в Донецке.
Но в ходе вынесения обвинительного приговора трем мужчинам в ноябре голландский суд постановил, что российское правительство фактически имело «полный контроль» над сепаратистскими силами в Донецке, начиная с мая 2014 года.
Прокуратура заявила в среду, что не может установить конкретных солдат, ответственных за запуск ракетного комплекса, сбившего самолет; ракета была выпушена с локации российской 53-й бригады.
Следователи ссылались на перехват телефонных разговоров между российскими официальными лицами в 2014 году как на доказательство того, что одобрение г-на Путина было необходимо, прежде чем запрос на оборудование, сделанный сепаратистами, мог быть удовлетворен.
Кроме того, они дали прослушать разговор 2017 года между самим Путиным и назначенным Россией главным администратором Луганской области Украины, в котором они обсуждали военную ситуацию и обмен пленными.
Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года в рамках так называемой «специальной военной операции», а в сентябре заявила, что аннексировала Донецк и три другие украинские области.
Пит Плоэг, глава фонда, представляющего интересы потерпевших, сказал, что разочарован окончанием расследования, но рад, что прокуроры представили свои доказательства причастности Путина.
«Мы ничего не можем с этим поделать, Путина нельзя привлечь к уголовной ответственности, — сказал он. — Мы хотели знать, кто в конечном итоге несет ответственность, и это ясно».
Брат г-на Плоэга, жена его брата и его племянник погибли при крушении MH17.