Сколько Австралия тратит на здравоохранение, образование и помощь при стихийных бедствиях

Highlights Расходы государственного бюджета Австралии превышают 600 миллиардов долларов.

Если преобразовать эти расходы в простую сумму в 50 долларов, 17,77 долларов были бы потрачены на социальное обеспечение и пособия.

Австралия тратит миллиарды долларов каждый год на такие статьи, как здравоохранение, образование и оборона, но когда цифры настолько велики, легко потерять представление о том, как расходуются деньги налогоплательщиков.





Около 550 миллиардов долларов было собрано правительством Австралии в виде налогов в 2021/22 году, что составляет 92 процента от общего дохода, собираемого правительством, а остальные деньги поступают от налога на товары и услуги GST.





В том же году правительство потратило 623 миллиарда долларов, в том числе на собственные текущие расходы и покрытие таких статей, как социальное обеспечение и пособия, а также ответные меры на стихийные бедствия.





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Но давайте преобразуем крупные суммы во что-то более-менее понятное. Допустим, федеральный бюджет - это не сумма больше 600 миллиардов долларов, а всего 50 долларов.





Из этой суммы правительство потратило бы 17,77 долларов на социальное обеспечение и пособия, включая расходы на Национальную схему страхования по инвалидности (NDIS), выплаты по безработице и пенсию по старости.





Около 8,52 доллара из этих 50 долларов тратится на здравоохранение, 3,47 доллара на образование и 3,07 доллара на оборону.



Some of the Budget's $623 billion worth of expenses converted to equivalent amounts if total expenses were $50. Source: SBS Помощь при стихийных бедствиях обошлась правительству в 47 центов за год, и это когда разрушительные наводнения обрушились на Лисмор и другие части Нового Южного Уэльса, а также районы Квинсленда. Дороги и автомагистрали Западной Австралии также сильно пострадали от стихийного бедствия, которое случается раз в десять лет.





Другие расходы включают субсидии горнодобывающей, обрабатывающей и строительной промышленности, эквивалентные 31 центу, и финансирование управления иммиграционной системой, которое стоит около 27 центов.





В преддверии первого бюджета правительства Албанезе, который должен быть представлен во вторник, казначей Джим Чалмерс отметил, что стоимость восстановления после стихийных бедствий может снова оказать влияние на бюджет, как и рост стоимости жизни.





«Нам еще слишком рано называть точную цену наводнения, которое мы наблюдаем на таких больших территориях Австралии, но мы знаем, что это будет иметь последствия для экономики и бюджета», — сказал г-н Чалмерс журналистам в пятницу.



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Г-н Чалмерс пообещал бюджет "bread and butter" (на хлеб и масло).





«Бюджет обеспечит ответственное облегчение для семей в отношении расходов на присмотр за детьми, лекарства, стоимость образования, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и по другим моментам», — сказал он.



