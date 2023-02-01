В Украине проходят обыски в домах миллиардера и бывшего министра внутренних дел в ходе борьбы с коррупцией

Key Points Дом украинского миллиардера подвергся обыску в рамках борьбы с коррупцией.

Это происходит за несколько дней до саммита с Европейским союзом.

В последние недели Украина получила обещания о поставках большого количества иностранного оружия.

Службы безопасности провели обыск в доме одного из самых известных миллиардеров Украины, которого когда-то считали спонсором президента Владимира Зеленского в ходе того, что власти назвали антикоррупционной чисткой военного времени.





Действия, предпринятые за несколько дней до саммита с Европейским союзом, по-видимому, отражают решимость Украины продемонстрировать, что она может распоряжаться миллиардами долларов иностранной помощи и избавиться от репутации одной из самых коррумпированных стран мира.



Это происходит на фоне того, как в последние недели Украина получила обещания о поставках огромных объемов иностранного оружия, открывающего новые возможности — как ожидается, на этой неделе обещания также коснутся поставок ракет из Соединенных Штатов, которые почти удвоят дальность полета ракет украинских военных.





В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как Игорь Коломойский, одетый в спортивный костюм, наблюдает за происходящим в присутствии сотрудника службы безопасности СБУ у себя дома.



A handout photo made available by the Economy Security Bureau of Ukraine shows detectives entering the house of Ukrainian business tycoon Ihor Kolomoisky (third left) in Dnipro, Ukraine, on 1 February 2023. Source: AAP / EPA В заявлении, в котором имя Коломойского не упоминается, СБУ опубликовала те же фотографии, но с размытым лицом.





В СБУ заявили, что раскрыли хищение более 1,4 миллиарда долларов в крупнейшей нефтяной компании Украины «Укрнафта» и ее крупном нефтеперерабатывающем предприятии «Укртатнафта».





Г-н Коломойский, который уже долгое время отрицает свою вину, когда-то владел долями в обеих фирмах, которые в ноябре Зеленский приказал конфисковать государству в условиях военного положения.





Связаться с г-ном Коломойским для получения комментариев пока не удалось.



Отдельные рейды были проведены в налоговой инспекции и в доме Арсена Авакова, который руководил полицией Украины в качестве министра внутренних дел с 2014 по 2021 год.





СБУ заявляют, что преследуют «людей, чьи действия наносят ущерб безопасности государства в различных сферах», и обещают более подробную информацию в ближайшие дни.





"Каждый преступник, который имеет наглость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко понимать, что мы наденем на его руки наручники", - заявил глава СБУ Василий Малюк в Telegram-канале СБУ.





Новые обещания западной военной и финансовой помощи создают новое давление на г-на Зеленского, которому нужно продемонстрировать, что его правительство может провести чистки в Украине.





На прошлой неделе были отстранены от должностей более дюжины высокопоставленных чиновников после серии скандалов и обвинений во взяточничестве в ходе самой крупной перестановки в руководстве Украины со времен вторжения.





Генеральная прокуратура заявила, что о подозрении уведомлено высшее руководство «Укртатнафты», а также бывший министр энергетики, бывший заместитель министра обороны и другие официальные лица.



После рейдов в среду парламентский лидер партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram: "Страна изменится в ходе войны. Если кто-то не готов к переменам, то само государство придет и поможет им измениться".





Коломойский, против которого возбуждено дело о мошенничестве в США, уже много лет находится в центре обвинений в коррупции и судебных споров, которые, по словам иностранных доноров, должны быть разрешены, чтобы Украина могла получить помощь.





Г-н Зеленский, изначально прославившийся как звезда ситкома на телеканале г-на Коломойского, давно обещал избавить Украину от так называемых олигархов, но столкнулся с обвинениями в том, что не может решительно выступить против своего бывшего спонсора.





В своем обращении накануне рейдов он упомянул о новых антикоррупционных мерах в преддверии пятничного саммита, на котором, как ожидается, Украина предпримет решительные шаги по вступлению в ЕС.





"Мы готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые изменят социальную, правовую и политическую реальность во многом, сделав ее более человечной, прозрачной и эффективной", - сказал он, пообещав раскрыть подробности в ближайшее время.





Россия заявляет о недавних успехах на поле боя, объявив о наступлении к северу и югу от города Бахмут, который является ее главной целью в течение нескольких месяцев.



