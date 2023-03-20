Владимир Путин заявил о готовности обсудить план Си Цзиньпина по Украине на переговорах в Москве

Key points Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры в Москве.

Г-н Путин сказал г-ну Си, что он уважает предложения Китая по урегулированию в Украине.

Китай опубликовал предложение из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, которое на Западе в значительной степени не принято всерьез.

Президент Владимир Путин сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Россия открыта для обсуждения предложений Китая о прекращении боевых действий в Украине в начале важных переговоров в Кремле.





Саммит проходит в атмосфере того, как Китай старается представить себя нейтральной стороной конфликта в Украине, но Вашингтон предупредил, что мир не должен заблуждаться по поводу действий Пекина.





Трехдневная поездка г-на Си также может расцениваться как демонстрация поддержки г-на Путина, находящегося в международной изоляции, так как всего несколько дней назад трибунал по военным преступлениям выдал ордер на его арест по обвинению в незаконной депортации украинских детей.





«Мы всегда открыты для переговоров», — сказал Путин китайскому лидеру, который впервые посетил Москву с начала вторжения России в Украину в прошлом году.



Соединенные Штаты обвинили Пекин в изучении планов возможной поставки оружия в Москву. Китай официально отверг эти предположения.





Госсекретарь США Энтони Блинкен скептически отнесся к предложениям г-на Си по Украине, предупредив, что они могут стать «тактикой проволочек» для помощи России.





«Только Россия может сегодня закончить войну. Пока Россия этого не сделает, мы будем едины с Украиной столько, сколько потребуется», — позже заявил г-н Блинкен.



'Конструктивная роль'

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в том числе для того, чтобы обсудить предложение Китая, состоящее из 12-ти пунктов, по урегулированию конфликта в Украине, включающее призыв к диалогу и уважению территориального суверенитета всех стран.





Во время своей первой встречи с Путиным Си Цзиньпин приветствовал «тесные связи» с Россией, а российский лидер сказал, что у двух стран «множество общих целей и задач».





Государственное информационное агентство РИА Новости сообщило, что переговоры лидеров России и Китая продолжались четыре с половиной часа.





Во вторник они снова встретятся для официальных переговоров.



The Chinese leader has been trying to portray Beijing as a potential peacemaker in Ukraine, even as he deepens economic ties with Moscow. Source: AAP / Grigory Sysoyev Г-н Путин приветствовал заявления Пекина по Украине как «свидетельство готовности сыграть конструктивную роль» в прекращении конфликта.





В то время как Киев в понедельник повторил призывы к России вывести свои войска из Украины.





«Мы ожидаем, что Пекин воспользуется своим влиянием на Москву, чтобы заставить ее положить конец агрессивной войне против Украины», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии AFP.





Глава российской группы наемников ЧВК «Вагнер» заявил в понедельник, что его силы контролируют более двух третей города Бахмут на востоке Украины, где проходят самые продолжительные боевые действия.





«На данный момент отряды Вагнера контролируют около 70 процентов города Бахмут и продолжают операции по завершению освобождения города», — заявил Евгений Пригожин в открытом письме министру обороны России Сергею Шойгу.





За день до приезда г-на Си, Владимир Путин посетил с неожиданным визитом удерживаемый Россией украинский город Мариуполь — это его первый визит на территорию, захваченную у Киева, с тех пор, как в феврале 2022 года силы Москвы пересекли границу.



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'Объективно и беспристрастно'

Визит Си Цзиньпина проходит всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей.





В понедельник Пекин заявил, что МУС должен избегать того, что он назвал «политизацией и двойными стандартами», и уважать принцип неприкосновенности глав государств.





Россия же сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана, заявив, что он обвинил «невиновное лицо» и планировал «нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой».





Пекин и Москва в последние годы все больше сближаются, укрепляя партнерство, которое служит дипломатическим оплотом против Запада.





Официальный Китай раскритиковал то, что он называет кампанией давления на Россию под руководством США, вместо этого призывая к (как они это хараектеризуют) «беспристрастному» посредничеству в конфликте.





«Ни одна страна не должна диктовать международный порядок», — написал г-н Си в статье, опубликованной в российской газете в понедельник.



Под пристальным наблюдением

Позиция Пекина вызвала критику со стороны западных стран, которые заявляют, что Китай обеспечивает дипломатическое прикрытие вооруженной интервенции Москвы.





Запад утверждает, что в предложениях Китая много важных принципов, но мало практических решений.





В понедельник в Брюсселе министры ЕС согласовали план на два миллиарда евро, чтобы проверить свои собственные арсеналы и совместно закупить крайне необходимые боеприпасы для Украины.





Министры обороны и иностранных дел европейских стран поддержали инициативу, направленную на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, а также пополнение запасов ЕС.





Тем временем Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов США (521 миллион австралийских долларов), включая боеприпасы для ракетных установок Himars.





Аналитики говорят, что действия Си Цзиньпина вряд ли приведут к прекращению боевых действий, но за его поездкой будут пристально следить в западных столицах.





"The Wall Street Journal" сообщил, что г-н Си также может планировать свой первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала конфликта.





Г-н Зеленский заявил, что приветствовал бы переговоры со своим китайским коллегой.



