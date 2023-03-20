Владимир Путин заявил о готовности обсудить план Си Цзиньпина по Украине на переговорах в Москве

Киев призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить ее положить конец войне против Украины.

Chinese President Xi Jinping gestures as he speaks to Russian President Vladimir Putin during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia.

It was Xi Xinping's first trip abroad since he obtained an unprecedented third term last month. Source: AAP / Sergei Karpukhin

Key points
  • Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры в Москве.
  • Г-н Путин сказал г-ну Си, что он уважает предложения Китая по урегулированию в Украине.
  • Китай опубликовал предложение из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, которое на Западе в значительной степени не принято всерьез.
Президент Владимир Путин сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Россия открыта для обсуждения предложений Китая о прекращении боевых действий в Украине в начале важных переговоров в Кремле.

Саммит проходит в атмосфере того, как Китай старается представить себя нейтральной стороной конфликта в Украине, но Вашингтон предупредил, что мир не должен заблуждаться по поводу действий Пекина.

Трехдневная поездка г-на Си также может расцениваться как демонстрация поддержки г-на Путина, находящегося в международной изоляции, так как всего несколько дней назад
трибунал по военным преступлениям выдал ордер
на его арест по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

«Мы всегда открыты для переговоров», — сказал Путин китайскому лидеру, который впервые посетил Москву с начала вторжения России в Украину в прошлом году.
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Соединенные Штаты обвинили Пекин в изучении планов возможной поставки оружия в Москву. Китай официально отверг эти предположения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен скептически отнесся к предложениям г-на Си по Украине, предупредив, что они могут стать «тактикой проволочек» для помощи России.

«Только Россия может сегодня закончить войну. Пока Россия этого не сделает, мы будем едины с Украиной столько, сколько потребуется», — позже заявил г-н Блинкен.

'Конструктивная роль'

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в том числе для того, чтобы обсудить предложение Китая, состоящее из 12-ти пунктов, по урегулированию конфликта в Украине, включающее призыв к диалогу и уважению территориального суверенитета всех стран.

Во время своей первой встречи с Путиным Си Цзиньпин приветствовал «тесные связи» с Россией, а российский лидер сказал, что у двух стран «множество общих целей и задач».

Государственное информационное агентство РИА Новости сообщило, что переговоры лидеров России и Китая продолжались четыре с половиной часа.

Во вторник они снова встретятся для официальных переговоров.
Chinese President Xi Jinping (L) and Russian President Vladimir Putin walk after their talks at the Kremlin in Moscow, Russia.
The Chinese leader has been trying to portray Beijing as a potential peacemaker in Ukraine, even as he deepens economic ties with Moscow. Source: AAP / Grigory Sysoyev
Г-н Путин приветствовал заявления Пекина по Украине как «свидетельство готовности сыграть конструктивную роль» в прекращении конфликта.

В то время как Киев в понедельник повторил призывы к России вывести свои войска из Украины.

«Мы ожидаем, что Пекин воспользуется своим влиянием на Москву, чтобы заставить ее положить конец агрессивной войне против Украины», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии AFP.

Глава российской группы наемников ЧВК «Вагнер» заявил в понедельник, что его силы контролируют более двух третей города Бахмут на востоке Украины, где проходят самые продолжительные боевые действия.

«На данный момент отряды Вагнера контролируют около 70 процентов города Бахмут и продолжают операции по завершению освобождения города», — заявил Евгений Пригожин в открытом письме министру обороны России Сергею Шойгу.

За день до приезда г-на Си, Владимир Путин посетил с неожиданным визитом удерживаемый Россией украинский город Мариуполь — это его первый визит на территорию, захваченную у Киева, с тех пор, как в феврале 2022 года силы Москвы пересекли границу.
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'Объективно и беспристрастно'

Визит Си Цзиньпина проходит всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

В понедельник Пекин заявил, что МУС должен избегать того, что он назвал «политизацией и двойными стандартами», и уважать принцип неприкосновенности глав государств.

Россия же сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана, заявив, что он обвинил «невиновное лицо» и планировал «нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой».

Пекин и Москва в последние годы все больше сближаются, укрепляя партнерство, которое служит дипломатическим оплотом против Запада.

Официальный Китай раскритиковал то, что он называет кампанией давления на Россию под руководством США, вместо этого призывая к (как они это хараектеризуют) «беспристрастному» посредничеству в конфликте.

«Ни одна страна не должна диктовать международный порядок», — написал г-н Си в статье, опубликованной в российской газете в понедельник.
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Под пристальным наблюдением

Позиция Пекина вызвала критику со стороны западных стран, которые заявляют, что Китай обеспечивает дипломатическое прикрытие вооруженной интервенции Москвы.

Запад утверждает, что в предложениях Китая много важных принципов, но мало практических решений.

В понедельник в Брюсселе министры ЕС согласовали план на два миллиарда евро, чтобы проверить свои собственные арсеналы и совместно закупить крайне необходимые боеприпасы для Украины.

Министры обороны и иностранных дел европейских стран поддержали инициативу, направленную на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, а также пополнение запасов ЕС.

Тем временем Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов США (521 миллион австралийских долларов), включая боеприпасы для ракетных установок Himars.

Аналитики говорят, что действия Си Цзиньпина вряд ли приведут к прекращению боевых действий, но за его поездкой будут пристально следить в западных столицах.

"The Wall Street Journal" сообщил, что г-н Си также может планировать свой первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала конфликта.

Г-н Зеленский заявил, что приветствовал бы переговоры со своим китайским коллегой.

This article contains AFP content that has been re-expressed in-language by SBS. AFP is not responsible for errors originating from the translation process.
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Published 21 March 2023 8:54am
Updated an hour ago 8:59am
Source: AFP
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