Сидней принимает Всемирный Прайд 2023

В этом году Всемирный Прайд (WorldPride), глобальное ЛГБТИК+ мероприятие, впервые проходит в южном полушарии. 17-дневная программа, которая начинается 17 февраля, включает ежегодный фестиваль Марди Гра в Сиднее.

LGBTQI+ rights protesters at Mardi Gras in Sydney (AAP)

Сиднейский фестиваль геев и лесбиянок Марди Гра, один из крупнейших ЛГБТИК+ парадов в мире, в этом году возращается на Оксфорд-Стрит. Source: AAP / Trikone Australia

Key Points
  • Всемирный Прайд проходит в Сиднее с 17 февраля по 5 марта;
  • Впервые это глобальное ЛГБТИК+ мероприятия проводится в южном полушарии;
  • В этом году исполняется 45 лет сиднейскому фестивалю Марди Гра.
Всемирный Прайд — это международное событие в честь ЛГБТИК+ сообщества, цель которого привлечь внимание к проблемам прав человека, равенства, дайверсити и инклюзии. В этом году он проходит в Австралии.

В рамках Всемирного Прайда, ежегодный парад Марди Гра в Сиднее в этом году пройдет 25 февраля по своему обычному маршруту по Оксфорд Стрит.

“Всемирный Прайд в Сиднее покажет Новый Южный Уэльс миру. Мы ожидаем, что в нем примут участие более 500 тысяч человек, и экономика штата получит $112 миллионов”, - сказал министр культуры и туризма штата Бен Франклин.

Движение по мосту Sydney Harbour Bridge будет перекрыто 5 марта.

“Невероятные фотографии 50 тысяч людей, марширующих по нашему знаменитому Sydney Harbour Bridge, увидит весь мир”, - сказала министр дорог метрополитена Натали Уорд.

В фестивале примет участие премьер-министр Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Пенни Вонг, которая идентифицирует себя как лесбиянка.

Албанезе станет первым австралийским лидером, который присоединится к маршу на параде Марди Гра.

“Мы много говорим о толерантности, и толерантность очень важна, но речь идет о шаге более важном, чем толерантность, - сказал Албанезе. - Нам нужно праздновать наше разнообразие, не просто быть толерантными к этому, потому что разнообразие - это то, что дает силу нашему обществу".
Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras
SBS на 39-м параде Марди Гра в Сиднее 4 марта 2017 года. Credit: Timothy Nathan

Наследие Марди Гра в Австралии

Все началось 24 июня 1978 года, когда маленькая группа людей, идентифицирующая себя геями и лесбиянками и называющая себя группой солидарности, организовала день мероприятий в Сиднее.

Их главной целью было высказаться против угнетения и дискриминации, которым подвергались сексуальные меньшинства. Группа планировала провести ночной парад, марш на рассвете и публичную встречу утром.

Но полиция жестоко отреагировала на инициативу. Десятки людей были арестованы, и парад попал в центр общественного внимания.

С тех пор, Сиднейский фестиваль геев и лесбиянок Марди Гра вырос в один из крупнейших ЛГБТИК+ парадов в мире.
READ MORE

Mardi Gras gave Ukyou the strength to come out. This year he will be parading with his family

Participants take part in the 37th annual Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Parade on Oxford St, Saturday, Mar. 7, 2015. (AAP Image/Nikki Short) NO ARCHIVING
Участники 37-го Сиднейского фестиваля Марди Гра на Оксфорд-Стрит 7 марта 2015 года. Source: AAP

Что в программе Прайда в этом году?

В рамках Всемирного Прайда в этом году пройдет
более 300 мероприятий
под лозунгом “Собирайся, мечтай и распространяй”: выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и спектакли.

Самая большая конференция по правам человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе пройдет с 1 по 3 марта с участием более 60 спикеров со всего мира.

Крупнейшее мероприятие сиднейского Прайда, парад Марди Гра, пройдет 25 февраля. После ограничений во время пандемии, в этом году парад готовится вернуться к прежнему размаху и маршруту по Оксфорд Стрит. Зрителей ожидает марш 12,500 участников, световое шоу и фейерверки.

А 24 февраля состоится официальный концерт в честь начала Всемирного Прайда в Сиднее с участием Кайли Миноуг, Charli XCX и Jessica Mauboy. Прямая трансляция будет на канале ABC.

В честь 45-й годовщины парада Марди Гра в Сиднее, организаторы Всемирного Прайда отметили
45 “радужных чемпионов”
за их вклад в ЛГБТИК+ сообщество Австралии.

Среди них - Мария Тхаттил, Мисс Вселенная Австралия 2020 года; Хлое Логарзо, профессиональная футболистка и игрок национальной женской сборной; пловец и многократный Олимпийский чемпион Иан Торп и известная актриса Магда Жубански.
Share
Published 19 February 2023 at 1:51pm
By Natasha Kaul, Carl Dixon
Source: SBS
Available in other languages