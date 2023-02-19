Сидней принимает Всемирный Прайд 2023

Key Points Всемирный Прайд проходит в Сиднее с 17 февраля по 5 марта;

Впервые это глобальное ЛГБТИК+ мероприятия проводится в южном полушарии;

В этом году исполняется 45 лет сиднейскому фестивалю Марди Гра.

Всемирный Прайд — это международное событие в честь ЛГБТИК+ сообщества, цель которого привлечь внимание к проблемам прав человека, равенства, дайверсити и инклюзии. В этом году он проходит в Австралии.





В рамках Всемирного Прайда, ежегодный парад Марди Гра в Сиднее в этом году пройдет 25 февраля по своему обычному маршруту по Оксфорд Стрит.





“Всемирный Прайд в Сиднее покажет Новый Южный Уэльс миру. Мы ожидаем, что в нем примут участие более 500 тысяч человек, и экономика штата получит $112 миллионов”, - сказал министр культуры и туризма штата Бен Франклин.





Движение по мосту Sydney Harbour Bridge будет перекрыто 5 марта.





“Невероятные фотографии 50 тысяч людей, марширующих по нашему знаменитому Sydney Harbour Bridge, увидит весь мир”, - сказала министр дорог метрополитена Натали Уорд.





В фестивале примет участие премьер-министр Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Пенни Вонг, которая идентифицирует себя как лесбиянка.





Албанезе станет первым австралийским лидером, который присоединится к маршу на параде Марди Гра.





“Мы много говорим о толерантности, и толерантность очень важна, но речь идет о шаге более важном, чем толерантность, - сказал Албанезе. - Нам нужно праздновать наше разнообразие, не просто быть толерантными к этому, потому что разнообразие - это то, что дает силу нашему обществу".



SBS на 39-м параде Марди Гра в Сиднее 4 марта 2017 года. Credit: Timothy Nathan

Наследие Марди Гра в Австралии

Все началось 24 июня 1978 года, когда маленькая группа людей, идентифицирующая себя геями и лесбиянками и называющая себя группой солидарности, организовала день мероприятий в Сиднее.





Их главной целью было высказаться против угнетения и дискриминации, которым подвергались сексуальные меньшинства. Группа планировала провести ночной парад, марш на рассвете и публичную встречу утром.





Но полиция жестоко отреагировала на инициативу. Десятки людей были арестованы, и парад попал в центр общественного внимания.





С тех пор, Сиднейский фестиваль геев и лесбиянок Марди Гра вырос в один из крупнейших ЛГБТИК+ парадов в мире.



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Участники 37-го Сиднейского фестиваля Марди Гра на Оксфорд-Стрит 7 марта 2015 года. Source: AAP

Что в программе Прайда в этом году?

В рамках Всемирного Прайда в этом году пройдет более 300 мероприятий под лозунгом “Собирайся, мечтай и распространяй”: выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и спектакли.





Самая большая конференция по правам человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе пройдет с 1 по 3 марта с участием более 60 спикеров со всего мира.





Крупнейшее мероприятие сиднейского Прайда, парад Марди Гра, пройдет 25 февраля. После ограничений во время пандемии, в этом году парад готовится вернуться к прежнему размаху и маршруту по Оксфорд Стрит. Зрителей ожидает марш 12,500 участников, световое шоу и фейерверки.





А 24 февраля состоится официальный концерт в честь начала Всемирного Прайда в Сиднее с участием Кайли Миноуг, Charli XCX и Jessica Mauboy. Прямая трансляция будет на канале ABC.





В честь 45-й годовщины парада Марди Гра в Сиднее, организаторы Всемирного Прайда отметили 45 “радужных чемпионов” за их вклад в ЛГБТИК+ сообщество Австралии.



