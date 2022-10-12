2 Ку-ку, кукабара! Животные

Highlights
- Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
- Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
- Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
В этой серии мы обсуждаем с Лукией из Москвы, отчего коалы так много спят, почему у вомбата сумка на спине и кто такие медведи-шатуны.
Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в мельбурнской студии SBS. Source: SBS
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