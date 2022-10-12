Ку-ку, кукабара!

#2 Ку-ку, кукабара! Животные

Ку-ку, кукабара!

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Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova

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Published 12 October 2022 at 2:57pm, updated 12 October 2022 at 4:38pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - животные.

Published 12 October 2022 at 2:57pm, updated 12 October 2022 at 4:38pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
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Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в мельбурнской студии SBS. Source: SBS
В этой серии мы обсуждаем с Лукией из Москвы, отчего коалы так много спят, почему у вомбата сумка на спине и кто такие медведи-шатуны.

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#1 Ку-ку, кукабара! Птицы

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