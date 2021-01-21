«У нас 1 волонтерский проект на двоих, 2 работы и четверо детей»

Создатели директории говорят, что запрос на такой сервис велик: представители нашего сообщества постоянно ищут специалистов, которые говорят по-русски, например, парикмахеров, учителей, врачей или автоинструкторов.





Кроме того, те, кто недавно переехал, часто не знают, где найти привычное лекарство и любимую еду, например, гречку или творог.





Для них девушки создали свой сайт .





О том, кого именно ждут на сайте и каково делать новый волонтерский проект вдвоем, имея две семьи, две работы и четверо детей, слушайте в нашем интервью в плеере наверху страницы.





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