В Сиднее обещают снегопад: 60 миллионов снежинок

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Credit: Slava's Snowshow official website

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Беседа с клоуном, актером "Снежного Шоу" Славы Полунина, Николаем Терентьевым и его супругой, известной русской поэтессой Верой Павловой.

К нам в студию SBS Russian приходили два невероятно интересных человека. Они супруги, но каждый из них имеет такую богатую биографию и каждый настолько уникален, что мы записали почти часовое интервью, котрое логично поделилось на две части.
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Николай Терентьев и Вера Павлова в студии SBS Russian. Source: SBS
В этой, первой, части мы говорим с актером, клоуном, участником "Снежного шоу" Славы Полунина Николаем Терентьевым о собственно этом шоу, которое прямо сейчас идет в Сиднее. А супруга Николая, поэтесса Вера Павлова, тоже участвует в нашем разговоре, но о ней самой мы больше узнаем из второй части интервью.

Приятного прослушивания!
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