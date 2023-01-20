В Сиднее обещают снегопад: 60 миллионов снежинок

К нам в студию SBS Russian приходили два невероятно интересных человека. Они супруги, но каждый из них имеет такую богатую биографию и каждый настолько уникален, что мы записали почти часовое интервью, котрое логично поделилось на две части.



Николай Терентьев и Вера Павлова в студии SBS Russian. Source: SBS В этой, первой, части мы говорим с актером, клоуном, участником "Снежного шоу" Славы Полунина Николаем Терентьевым о собственно этом шоу, которое прямо сейчас идет в Сиднее. А супруга Николая, поэтесса Вера Павлова, тоже участвует в нашем разговоре, но о ней самой мы больше узнаем из второй части интервью.



