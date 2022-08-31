Кофе за доллар из 7-Eleven скоро будет стоить $2. Это тяжелая новость для бездомных

STOCK 7 ELEVEN

A 7 Eleven convenience store is seen in Sydney, Wednesday, July 18, 2018. (AAP Image/Brendan Esposito) Source: AAP / BRENDAN ESPOSITO/AAPIMAGE

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Цена за чашку кофе в Австралии уже доходит до 6 долларов, и в этих условиях кофе за доллар из 7-Eleven становится для многих настоящим спасением. Однако компания объявила, что стоимость маленькой порции скоро вырастет до 2 долларов за чашку. Для австралийских бездомных это непростая новость.

ТРАНСКРИПТ

Знаменитый кофе за доллар из 7-Eleven скоро будет стоить два доллара - во вторник, 4 октября, цена повысится впервые за 13 лет.

С проблемой повышения стоимости жизни сейчас сталкивается каждый австралиец, но есть категории людей, которые страдают от нее больше всего. Например, бездомные люди.

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Лайонел Фарнэм уже 25 лет продает журнал The Big Issue, который помогает бездомным и уязвимым австралийцам получить работу, рядом с баром Young and Jackson в Мельбурне.

Он говорит, на улице горячий напиток очень помогает.

"Да, да. Мне нравятся горячие напитки, особенно зимой. Да, бездомным людям приходится оставаться на холоде. Да, и кофе действительно помогает. Горячий напиток за доллар – это приемлимо, но два доллара - это уже сложно".

У мистера Фарнэма не было дома, пока ему не помогла организация Salvation Army.

Он говорит, что жизнь бездомных тяжела, и многие из них слишком стесняются, чтобы обратиться в Centrelink.

"Иногда они даже не получают денег. Вы знаете, у них немного есть, и они уязвимы. Им нужна помощь, и это тяжело. Я не думаю, что ее достаточно, а некоторые из них немного стесняются, и они даже не получают выплаты от Centrelink, вы знаете, они немного стесняются податься на Centrelink, и в итоге они просто спят на улицах и живут на улицах».

Председатель организации Homelessness Australia Дженни Смит говорит, что многим австралийцам приходится выбирать между едой и арендной платой, в основном из-за недостаточной финансовой поддержки со стороны правительства.

Г-жа Смит говорит, что давление на стоимость жизни «просто закручивает гайки» для австралийцев с самыми низкими доходами, и призывает поднять выплаты Centrelink с 45 до 70 долларов в день.

"Ну, я думаю, жизнь очень тяжела для людей с низкими доходами в Австралии. Вы знаете, что давление инфляции просто закручивает гайки для людей с самыми низкими доходами, а самый низкий доход – это, конечно, доход от Centrelink. И жить на 45 долларов в день... Очень сложно арендовать что бы то ни было где бы то ни было в Австралии только на этот доход. Это действительно невообразимо. Так что это повышение цен – это просто еще один удар в очень, очень сложной ситуации".

Г-жа Смит говорит, что, хотя рост заработной платы был в центре политических дискуссий в этом году, мало обсуждалось повышение азаработка для людей с самыми низкими доходами.

"Мы понимаем, что государственные выплаты в связи с COVID имеют место, но мы не можем просто позволить людям с самыми низкими доходами оставаться в совершенно невыносимой ситуации, мы говорим о повышении заработка во всем нашем сообществе, но мы не говорим о повышении заработка для людей с самыми низкими доходами".

Эндрю был бездомным во время пандемии и жил в своем фургоне.

В рамках программы From Homeless to a Home (H2H) ему предоставили жилье, за которое он должен был платить половину стоимости, а его выплаты через Centrelink увеличили вдвое.

Он говорит, что выплаты Centrelink «слишком малы» для того, чтобы люди могли выжить, и он смог позволить себе удовлетворить только основные потребности, когда они были удвоены.

"Я был бы очень ярым сторонником увеличения выплат Centrelink. Я думаю, что аргументы против этого заключаются в том, что люди будут чувствовать себя слишком комфортно, и не будут пытаться участвовать в жизни общества или в экономике и получить работу. Но я думаю, что реальность такова, что эта сумма просто недостаточна для покрытия стоимости жизни, включая проживание, питание и попытки поддерживать связь с помощью мобильного телефона, потому что у вас есть много приемов, на которые надо сходить, увидеть врачей, увидеть экспертов по психическому здоровью и тому подобное".

Эндрю говорит, что кофе — это роскошь, когда ты бездомный, но кофе из 7-Eleven за один доллар был единственной роскошью, которую он мог себе позволить.

"Кофе — это своего рода роскошь. Так что я бы не стал относить его к стандартному рациону".

7-Eleven, вероятно, был моим любимым магазином в период моей бездомности из-за кофе за 1 доллар. Это была роскошь, которую я мог себе позволить.
Эндрю, бывший бездомный
"Но еда... Очевидно, что поиск крыши над головой очень важен. Затем также важно найти туалеты и душ. Еда занимает третье место в этой схеме».

В 2020 году, до пандемии, каждую ночь на улице в Мельбурне спали более 300 человек.

Однако на деле бездомных гораздо больше: к ним также относятся те, кто спят в своих машинах, на диване в чужом доме и в сильно переполненном или временном жилье.

В 2016 году перепись Австралийского бюро статистики показала, что только в Мельбурне проживало 1725 бездомных.

Всего же в Австралии более 116 000 человек были признанных бездомными.

В среднем на каждую 1000 австралийцев приходится около пяти бездомных.
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