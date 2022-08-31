Кофе за доллар из 7-Eleven скоро будет стоить $2. Это тяжелая новость для бездомных

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Знаменитый кофе за доллар из 7-Eleven скоро будет стоить два доллара - во вторник, 4 октября, цена повысится впервые за 13 лет.





С проблемой повышения стоимости жизни сейчас сталкивается каждый австралиец, но есть категории людей, которые страдают от нее больше всего. Например, бездомные люди.





Лайонел Фарнэм уже 25 лет продает журнал The Big Issue, который помогает бездомным и уязвимым австралийцам получить работу, рядом с баром Young and Jackson в Мельбурне.





Он говорит, на улице горячий напиток очень помогает.





"Да, да. Мне нравятся горячие напитки, особенно зимой. Да, бездомным людям приходится оставаться на холоде. Да, и кофе действительно помогает. Горячий напиток за доллар – это приемлимо, но два доллара - это уже сложно".





У мистера Фарнэма не было дома, пока ему не помогла организация Salvation Army.





Он говорит, что жизнь бездомных тяжела, и многие из них слишком стесняются, чтобы обратиться в Centrelink.





"Иногда они даже не получают денег. Вы знаете, у них немного есть, и они уязвимы. Им нужна помощь, и это тяжело. Я не думаю, что ее достаточно, а некоторые из них немного стесняются, и они даже не получают выплаты от Centrelink, вы знаете, они немного стесняются податься на Centrelink, и в итоге они просто спят на улицах и живут на улицах».





Председатель организации Homelessness Australia Дженни Смит говорит, что многим австралийцам приходится выбирать между едой и арендной платой, в основном из-за недостаточной финансовой поддержки со стороны правительства.





Г-жа Смит говорит, что давление на стоимость жизни «просто закручивает гайки» для австралийцев с самыми низкими доходами, и призывает поднять выплаты Centrelink с 45 до 70 долларов в день.





"Ну, я думаю, жизнь очень тяжела для людей с низкими доходами в Австралии. Вы знаете, что давление инфляции просто закручивает гайки для людей с самыми низкими доходами, а самый низкий доход – это, конечно, доход от Centrelink. И жить на 45 долларов в день... Очень сложно арендовать что бы то ни было где бы то ни было в Австралии только на этот доход. Это действительно невообразимо. Так что это повышение цен – это просто еще один удар в очень, очень сложной ситуации".





Г-жа Смит говорит, что, хотя рост заработной платы был в центре политических дискуссий в этом году, мало обсуждалось повышение азаработка для людей с самыми низкими доходами.





"Мы понимаем, что государственные выплаты в связи с COVID имеют место, но мы не можем просто позволить людям с самыми низкими доходами оставаться в совершенно невыносимой ситуации, мы говорим о повышении заработка во всем нашем сообществе, но мы не говорим о повышении заработка для людей с самыми низкими доходами".





Эндрю был бездомным во время пандемии и жил в своем фургоне.





В рамках программы From Homeless to a Home (H2H) ему предоставили жилье, за которое он должен был платить половину стоимости, а его выплаты через Centrelink увеличили вдвое.





Он говорит, что выплаты Centrelink «слишком малы» для того, чтобы люди могли выжить, и он смог позволить себе удовлетворить только основные потребности, когда они были удвоены.





"Я был бы очень ярым сторонником увеличения выплат Centrelink. Я думаю, что аргументы против этого заключаются в том, что люди будут чувствовать себя слишком комфортно, и не будут пытаться участвовать в жизни общества или в экономике и получить работу. Но я думаю, что реальность такова, что эта сумма просто недостаточна для покрытия стоимости жизни, включая проживание, питание и попытки поддерживать связь с помощью мобильного телефона, потому что у вас есть много приемов, на которые надо сходить, увидеть врачей, увидеть экспертов по психическому здоровью и тому подобное".





Эндрю говорит, что кофе — это роскошь, когда ты бездомный, но кофе из 7-Eleven за один доллар был единственной роскошью, которую он мог себе позволить.





"Кофе — это своего рода роскошь. Так что я бы не стал относить его к стандартному рациону".





7-Eleven, вероятно, был моим любимым магазином в период моей бездомности из-за кофе за 1 доллар. Это была роскошь, которую я мог себе позволить. Эндрю, бывший бездомный

"Но еда... Очевидно, что поиск крыши над головой очень важен. Затем также важно найти туалеты и душ. Еда занимает третье место в этой схеме».





В 2020 году, до пандемии, каждую ночь на улице в Мельбурне спали более 300 человек.





Однако на деле бездомных гораздо больше: к ним также относятся те, кто спят в своих машинах, на диване в чужом доме и в сильно переполненном или временном жилье.





В 2016 году перепись Австралийского бюро статистики показала, что только в Мельбурне проживало 1725 бездомных.





Всего же в Австралии более 116 000 человек были признанных бездомными.



