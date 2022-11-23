Ку-ку, кукабара!

#8 Ку-ку, кукабара! Школы

Ку-ку, кукабара!

Two young girls in uniform playing in schoolyard

Primary school girls in playground at school jumping and smiling Credit: JohnnyGreig/Getty Images

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Published 23 November 2022 at 3:40pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - школы.

Published 23 November 2022 at 3:40pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
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Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS
В этой хулиганской серии мы обсуждаем учебу в школе с Сережей из Нового Южного Уэльса, а также отгадываем значение слов на итальянском и немецком.

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#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо

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Aboriginal Australian Family spends time together in a natural environment

#7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

Labrador dog looks interested at food on barbecue.

#6 Ку-ку, кукабара! Еда

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#5 Ку-ку, кукабара! Растения

Portrait of a Young Indigenous girl with curly hair

#4 Ку-ку, кукабара! Коренные народы