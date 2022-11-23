8 Ку-ку, кукабара! Школы

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS

В этой хулиганской серии мы обсуждаем учебу в школе с Сережей из Нового Южного Уэльса, а также отгадываем значение слов на итальянском и немецком.