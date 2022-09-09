Смерть Королевы Елизаветы. Какими были 70 лет ее правления?

ТРАНСКРИПТ





Элизабет Александра Мэри Виндзор родилась в 1926 году.





Подростком во время Второй мировой войны принцесса Елизавета служила в женском отделении британской армии и выучилась на водителя и механика.





В 1947 году она вышла замуж за принца Греции и Дании Филиппа и родила четверых детей: Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда.





Чарльз и Энн родились до визита в Кению в 1952 году.





Эта поездка была прервана после внезапной смерти ее отца, короля Георга VI.





После нескольких месяцев подготовки, 2 июня 1953 года, юная принцесса была коронована в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.





Коронация, которую посмотрели десятки миллионов людей по всему миру, оказалась переломным моментом для относительно новой индустрии телевидения.





"Я здесь чтобы представить вам Королеву Елизавету, вашу бесспорную королеву. Всем, кто пришел в этот день, чтобы отдать дань уважения и служения, готовы ли вы продолжать в том же духе?"





За несколько лет до восшествия на престол принцесса Елизавета посвятила свою жизнь служению Содружеству.





Национальный руководитель группы Australians for Constitutional Monarchy, профессор Дэвид Флинт, говорит, что Содружеству передали ее обязательство служить ему в день 21-летия Елизаветы в апреле 1947 года, когда она вместе с родителями и младшей сестрой путешествовала по Южной Африке.





"У нее было необычайно долгое правление, и это было самое долгое правление любого монарха в нашей системе, и оно было отмечено в подавляющем большинстве случаев чувством служения, и это началось, когда ей был 21 год в Кейптауне, когда она была там с королевской семьей в свой 21-й день рождения, и она выступила по радио и обратилась к Содружеству, и она произнесла речь, в которой содержалось известное положение, в котором она сказала: «Я заявляю вам всем, что вся моя жизнь, будь она долгой или короткой, будет посвящена служению вам и служению нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим». Это было уникально по своей ясности, и это было то, чему она постоянно следовала, каждое мгновение всей своей жизни."





Содружество состоит из 54 независимых стран с общим населением 2,4 миллиарда человек.





Современное Содружество было образовано 26 апреля 1949 года, когда лидеры Австралии, Канады, Индии, Новой Зеландии, Пакистана, ЮАР, Шри-Ланки и Соединенного Королевства приняли Лондонскую декларацию, определявшую Содружество как «свободную ассоциацию» независимых стран-членов.





Королева Елизавета возглавляла Содружество, а также была главой 16 стран Содружества, включая Австралию.





Другие страны-члены либо республики, либо имеют собственную монархию.





В 1954 году королева и принц Филипп провели шесть месяцев в кругосветном путешествии, которое включило в себя визит в Австралию.





Она была первым правящим британским монархом, посетившим Австралию.





"Я хочу сказать вам всем, как я счастлива быть среди вас и с нетерпением жду моего путешествия по Австралии."





Дэвид Флинт, которому тогда было 16 лет, вспоминает, как ночевал на Macquarie Street в Сиднее, чтобы увидеть королевскую чету.





"Я помню, как пошел с друзьями из школы, и мы ночевали на Маккуори-стрит в Сиднее, и я помню, как видел их на Маккуори-стрит. Это было необычное время, потому что подавляющее большинство австралийцев действительно увидели ее. Это был первый визит государя, и она была принята с огромной любовью, и все было украшено. Она, кажется, оставалась здесь очень долго. На самом деле, это продолжалось несколько месяцев, потому что она проехала через всю Австралию - не только столицы, но и провинцию."



"Всего 166 лет назад первое поселение было основано недалеко от того места, где мы стоим, капитаном Филлипом и его небольшой группой англичан. За такой же короткий промежуток времени мы стали свидетелями подъема Австралии как великой нации, принимающей полное участие в советах Британского Содружества и всего мира. Я действительно горжусь тем, что стою во главе нации, которая так многого добилась. Королева Елизавета Вторая

Во время своего правления королева покровительствовала более чем 600 благотворительным организациям, в том числе военным, медицинским организациям и организациям по защите животных.





Хотя за свою жизнь она встретила бесчисленное количество людей, ее продолжал вдохновлять их тихий героизм.





"Я часто черпаю силы из встреч с обычными людьми, занимающимися необычными делами. Добровольцами, сиделками, представителями общественных организаций и добрыми соседями. Невоспетыми героями, чья тихая преданность делу делает их особенными. Они вдохновляют тех, кто их знает."





В 1997 году популярность королевы подверглась испытанию после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.





Ее не видели на публике в течение пяти дней, возник общественный резонанс, и она выступила с обращением к нации.





"Она была исключительным и одаренным человеком. В хорошие и плохие времена она никогда не теряла способности улыбаться и смеяться, а также вдохновлять других своим теплом и добротой."





Монархия при королеве Елизавете была популярной, и в Австралии после провала референдума в 1999 году обе стороны дебатов решили не возвращаться к этому вопросу при ее жизни. На референдуме предлагалось заменить Австралийское Содружество республикой, а королеву и генерал-губернатора - президентом.





В 2012 году ее бриллиантовый юбилей вызвал всеобщее восхищение.





Три года спустя она стала самым долго правящим британским монархом - до этого рекорд принадлежал ее бабушке королеве Виктории, которая правила 63 года.





В апреле 2020 года, когда COVID-19 уносил миллионы жизней, королева выступила с редким публичным обращением, в котором подчеркнула, что мир в конечном итоге преуспеет в преодолении пандемии, используя для исцеления великие достижения науки и инстинкт сострадания.





"Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас. Мы должны утешаться тем, что, хотя нам еще многое предстоит вытерпеть, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем со своими семьями, мы встретимся снова."





Двенадцать месяцев спустя, в апреле 2021 года, королева пережила глубокую личную утрату- смерть мужа, с которым они прожили 73 года, за два месяца до его 100-летия.





Ограничения COVID-19 привели к тому, что королева сидела одна на похоронах принца Филиппа.





Принц Чарльз отдал должное своему отцу.





"Мой, мой дорогой папа был очень особенным человеком. Я думаю, что помимо прочего он был бы поражен реакцией и теми трогательными вещами, которые о нем говорили."





Королева Елизавета упомянула о собственной смертности в видеообращении к делегатам климатического саммита Организации Объединенных Наций в Глазго в ноябре того же года.





"Время слов теперь сменилось временем действий. Конечно, преимущества таких действий не будут доступны для всех нас, присутствующих здесь сегодня, никто из нас не будет жить вечно. Но мы делаем это не для себя, а для наших детей и детей наших детей и тех, кто придет вслед за ними."





Когда королева вступила в год своего платинового юбилея, отмечая 70-летие на престоле, королевскую семью преследовали толки о дружбе принца Эндрю и с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном; и напряженные отношения между принцем Гарри и его женой Меган Маркл и остальной частью семьи.





Но слова уважения прислали со всего мира, в том числе от тогдашнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который упомянул момент, когда она стала королевой.





"За несколько лет до того дух захватывающего дня вступления на престол, в свой 21-й день рождения, в радиопередаче из Южной Африки будущая королева сказала: «Я заявляю всем вам, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам и служению нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим». Глядя на перспективу трех четвертей века, мы можем сказать, что Ее Величество во всем была верна этой клятве. На протяжении всего правления Ее Величество стойко присутствовала в жизни нашего мира и в жизни нашей нации в качестве королевы Австралии. Даже в нашей столице мы видим ее постоянное присутствие здесь, в Канберре. Ее Величество открыла Высокий суд в 1980 году, Национальную галерею в 1982 году, наш Дом парламента в 1988 году."





Монархист Дэвид Флинт говорит, что австралийцы и все люди в Содружестве должны быть в долгу перед монархом, которая, по его словам, всегда проявляла сильное чувство служения.



