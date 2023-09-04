Нехватка кризисных центров сказывается на женщинах, спасающихся от домашнего насилия

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«Майя» (чье имя изменено) пережила домашнее насилие. Будучи мигранткой из Индии, она изо всех сил пыталась встать на ноги после того, как мечта о новой жизни в Австралии превратилась в кошмар.





«Я жила в Индии и встретил его там. Я не собиралась переезжать за границу, но я приехала сюда только ради него. Эта страна для меня новая. А потом через три-четыре дня он начал творить надо мной ужасы».





Майе около 30 лет. Она говорит, что муж держал ее фактически заложницей в пригородном доме.





«Он повторял тоже самое каждый день. Он просто приходил в тот дом на два часа, и пытался надругаться надо мной, например, в сексуализированном плане. Если я ему отказывала, он просто бил меня и пинал в живот».





Майя говорит, что, с ограниченным навыком английского языка и находясь вдали от семьи и друзей, она терпела усиливающееся насилие в течение 5 месяцев, и ей не к кому было обратиться за советом или помощью.





«Мой бывший муж всегда говорил мне — мол, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь позвонить в полицию. Он бил меня. Мне было очень страшно, потому что я здесь одна, это было очень тяжело».





Майя благодарна, что нашла убежище в женском приюте после того как, в плохом состоянии, ей все же удалось сбежать.





«Я ничего не ела. Мое состояние было очень плохим. Я рассказала своим друзьям в Индии обо всем, что происходило здесь. Потом я позвонила по номеру (000) и пошла в полицию».





Службы поддержки сообщают, что количество звонков на телефоны доверия растет.





Генеральный директор Full Stop Australia Тара Хантер говорит, что фактором может быть кризис стоимости жизни в Австралии.





«В этом году мы наблюдаем рост количества звонков на 15–20%. Повышенный стресс в семьях ведет за собой увеличение числа людей, обращающихся за помощью из-за насилия в семье».





По словам г-жи Хантер, поскольку все больше женщин покидают свои дома, остается все меньше возможностей кризисных центров.





«Домашнее и семейное насилие является одной из основных причин бездомности среди женщин и детей. В недавнем опросе, который мы провели среди жертв, мы обнаружили, что многим женщинам приходится обращаться к частному рынку арендного жилья. Это создает для них целый ряд ограничений с точки зрения безопасности, но, что еще более важно, возможности восстановления».





Один приют на севере Сиднея финансируется из частных источников. Недавно был вынужден переселить своих жительниц для срочного ремонта.





Объясняет председатель женского приюта Хорнсби Курингай Кэтрин Нокс.





«Повсюду была черная плесень, много повреждений от воды, много гнилой древесины. Мы действительно отчаянно нуждаемся в средствах, которые помогли бы нам выполнить строительные работы. Нам нужно обеспечить безопасный и надежный дом для этих женщин. У нас порой одновременно живет до восьми женщин, и все они сбежали от домашнего насилия или были бездомными. Они, как правило, травмированы. Они часто спасаются от ситуаций, когда они жили в страхе в течение длительного времени».





Профессор Манджулы О’Коннор — врач-психиатр, специализирующийся на гендерном насилии. По ее словам, женщины-мигрантки с ограниченными социальными сетями могут столкнуться с дополнительными трудностями.





«Миграция делает женщин более уязвимыми. У них меньше знаний, меньше доступа к ресурсам, они часто изолированы. У них часто нет той поддержки, которую их семьи могли бы оказать дома. Количество стигмы, стыда и чувства неудачи настолько велико, что женщины не могут заставить себя обратиться за помощью, пока не становится слишком поздно».





По данным Статистического бюро, каждая шестая австралийская женщина подвергалась насилию со стороны сожителя, и эта цифра еще выше среди женщин-мигранток и беженок.





Тара Хантер из Full Stop.





«Это национальный кризис, и нам абсолютно необходимо действовать немедленно. Дело не только в реакции полиции. Нам нужно обеспечить систему ресурсами. Нам необходимо изменить отношение общества, а также предоставить реальную практическую поддержку пострадавшим».





По словам доктора О'Коннор, если браки распадаются, многие женщины-мигрантки боятся или не могут вернуться домой, особенно уязвимы те, кто находятся в Австралии по временным визам.





«Женщины, пережившие насилие, которые находятся в стране по партнерским визам невероятно уязвимы. Ведь это по сути означает, что их спонсор, которым обычно является их муж, знает гораздо больше о системе. Значит, они знают язык и фактически спонсировали переезд своей партнерши, а это значит, что у них много власти, потому что одна из уловок, которые используют эти преступники, — это угрозы отменить спонсорство визы».





Недавно федеральное правительство предоставило держателям временных виз, спасающимся от домашнего насилия, такую же поддержку, как и гражданам Австралии.





Несмотря на это, доктор О'Коннор говорит, что необходимо больше.





«Недостаточно убежищ, куда можно поместить женщин. Происходит следующее: женщинам приходится с кем-то делиться комнатой, и это не идеальная ситуация. А иногда женщины возвращаются к тем, кто совершал над ними насилие».





Сейчас Майя живет с другими женщинами из Индии в съемном доме и имеет визу беженца и уже нашла работу на полставки.





Однако она говорит, что ее путь исцеления еще далек от завершения.



Специальная серия SBS Russian о домашнем насилии Домашнее насилие

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